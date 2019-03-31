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Стадион: Зрители: 11455
Хельсинборг
3:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
1:0
8' Гол
Rasmus Joensson
1:1
20' Гол
Ларссон Джордан
27' Желтая карточка
Хольмберг Карл
2:1
36' Гол
Rasmus Joensson
36' Желтая карточка
Гранквист Андреас
71' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
3:1
80' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
87' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Нюман Кристоффер получил желтую карточку от судьи
82'
Хельсингборг делает замену. Бьярнасон Андри-Рунар уходит с поля, а Андреас Ландгрен выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
79'
Хельсингборг делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Max Svensson выходит на его замену.
73'
Норчепинг делает замену. Дагерстоль Филип уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Лауритсен Расмус получил желтую карточку от судьи
64'
Хельсингборг делает замену. Фарнеруд Александер уходит с поля, а Перссон Юхан выходит на его замену.
63'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Валль Йоханнес выходит на его замену.
63'
Норчепинг делает замену. Хакшабанович Сеад уходит с поля, а Нюман Кристоффер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Гранквист Андреас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Расмус Юнссон бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Хольмберг Карл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ларссон Джордан бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Расмус Юнссон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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