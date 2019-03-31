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Стадион: Зрители: 1520
Конгсвингер
1:0
Конец матча
Нутодден
0'
1:0
40' Пенальти
Adem Gueven
64' Желтая карточка
Erland Hustad
65' Желтая карточка
Робсон Джош
90' Желтая карточка
Iman Mafi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Iman Mafi получил желтую карточку от судьи
82'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
74'
Конгсвингер делает замену. Mathias Berg Gjerstroem уходит с поля, а Martin Tangen Vinjor выходит на его замену.
69'
Нотоден делает замену. Робсон Джош уходит с поля, а Kjetil Holand Toesse выходит на его замену.
65'
Конгсвингер делает замену. Jonas Roenningen уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Робсон Джош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Erland Hustad получил желтую карточку от судьи
63'
Нотоден делает замену. Sebastian Hansen уходит с поля, а Хенрик Густавсен выходит на его замену.
62'
Нотоден делает замену. Martin Brekke уходит с поля, а Abubakar Ibrahim Aliyu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Адем Гювен из команды Конгсвингер забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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