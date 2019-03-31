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Стадион: Зрители: 5964
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча
Мольде
0'
11' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
13' Желтая карточка
Martin Ellingsen
1:0
68' Гол
Линнсет Йонатан
87' Желтая карточка
Мострем Маттиас
1:1
90' Гол
Эйкрем Магнус
90'+4
Второй тайм
90'
Сарпсборг 08 делает замену. Ларсен Йорген уходит с поля, а Ассофейфа Вилмер выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Мострем Маттиас получил желтую карточку от судьи
85'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
85'
Сарпсборг 08 делает замену. Хальворсен Уле Йорген уходит с поля, а Бато Шелдон выходит на его замену.
70'
Мольде делает замену. Форрен Вегард уходит с поля, а Габриэльсен Рубен выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
64'
Мольде делает замену. Кнутсон Эрлинг уходит с поля, а Эйрик Улланд Андерсен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
13'
Martin Ellingsen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Хальворсен Уле Йорген получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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