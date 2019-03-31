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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1624
Согндаль
1:1
Конец матча
Саннес УЛФ
0'
0:1
2' Гол
Kent Haavard Eriksen
21' Желтая карточка
Kent Haavard Eriksen
22' Желтая карточка
Тотланд Томас
28' Желтая карточка
Bjoernar Holmvik
42' Желтая карточка
Christian Landu Landu
1:1
79' Гол
Alioune Ndour
90' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Лаасконен Йоханнес получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санднес делает замену. Vegard Oestraat Erlien уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
86'
Санднес делает замену. Шанель Капиджич уходит с поля, а Ingvald Halgunset выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Alioune Ndour бьет в цель!
71'
Согндал делает замену. Martin Ramsland уходит с поля, а Alioune Ndour выходит на его замену.
46'
Согндал делает замену. Биркелунд Ейрик уходит с поля, а Риндарёй Уле выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Согндал делает замену. Фредриксен Ульрик уходит с поля, а Akor Adams выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Кристиан Ланду Ланду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Бьорнар Холмвик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Тотланд Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Kent Haavard Eriksen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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