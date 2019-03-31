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Стадион: Зрители: 1694
Ранхейм
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
19' Гол
Adria Mateo Lopez
38' Желтая карточка
Бернтсен Даниэль
41' Желтая карточка
Daniel Kvande
51' Желтая карточка
Сокол Артём
1:1
69' Гол
Mikael Ingebrigtsen
1:2
90' Гол
Onni Valakari
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Onni Valakari бьет в цель!
86'
Ранхейм делает замену. Ola Solbakken уходит с поля, а Erlend Soerhoey выходит на его замену.
82'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Сторфлор Эйвинн выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Mikael Ingebrigtsen бьет в цель!
60'
Тромсё делает замену. Brayan Rojas уходит с поля, а Тейлор Роберт выходит на его замену.
60'
Ранхейм делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Скарсем Олаус выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Сокол Артём получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Daniel Kvande получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Бернтсен Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Adria Mateo бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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