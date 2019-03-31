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Стадион: Зрители: 10059
Викинг
2:0
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
34' Гол
Бютюки Зюмер
41' Желтая карточка
Bent Soermo
2:0
46' Гол
Трипич Златко
62' Желтая карточка
Runar Hove
81' Желтая карточка
Викстёль Рольф
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кристиансунн БК делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Paal Erik Ulvestad выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
80'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Usmani Sale выходит на его замену.
73'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Торстейнбё Фредерик выходит на его замену.
70'
Кристиансунн БК делает замену. Бендик Бье уходит с поля, а Ольсен Мейнхард выходит на его замену.
70'
Кристиансунн БК делает замену. Кристоффер Асбак уходит с поля, а Erlend Sivertsen выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Runar Hove получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Bent Soermo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
17'
Викинг делает замену. Андрессон Аксель уходит с поля, а Viljar Vevatne выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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