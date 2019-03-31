Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 2675
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаСортевик Стиан
30' Желтая карточкаХейбротен Мариус
32' Желтая карточкаХольм Даниэль
1:0
90' ГолМладенович Стефан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Младенович Стефан бьет в цель!
87'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
83'
КРУМ делает замену. Moses Mawa уходит с поля, а Juba Massinissa Moula выходит на его замену.
67'
Саннефьёрд делает замену. Йонссон Видар уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
65'
КРУМ делает замену. Хольм Даниэль уходит с поля, а Fisnik Kastrati выходит на его замену.
61'
Саннефьёрд делает замену. Харвард Сторбек уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
53'
КРУМ делает замену. Abdul-Basit Agouda уходит с поля, а Эбю Олав выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Хольм Даниэль получил желтую карточку от судьи
30'
Хейбротен Мариус получил желтую карточку от судьи
23'
Сортевик Стиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить