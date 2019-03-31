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Стадион: Зрители: 2675
Саннефьёрд
1:0
Конец матча
КФУМ
0'
23' Желтая карточка
Сортевик Стиан
30' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
32' Желтая карточка
Хольм Даниэль
1:0
90' Гол
Младенович Стефан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Младенович Стефан бьет в цель!
87'
Саннефьёрд делает замену. Мьельде Эрик уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
83'
КРУМ делает замену. Moses Mawa уходит с поля, а Juba Massinissa Moula выходит на его замену.
67'
Саннефьёрд делает замену. Йонссон Видар уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
65'
КРУМ делает замену. Хольм Даниэль уходит с поля, а Fisnik Kastrati выходит на его замену.
61'
Саннефьёрд делает замену. Харвард Сторбек уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
53'
КРУМ делает замену. Abdul-Basit Agouda уходит с поля, а Эбю Олав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Хольм Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Хейбротен Мариус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Сортевик Стиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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