Стадион: Мариенлист
3:2
Конец матча
1:0
2' ПенальтиПедерсен Маркус
24' Желтая карточкаJakob Glesnes
1:1
25' ГолСтёлос Александер
29' Желтая карточкаПедерсен Маркус
2:1
33' ГолJohan Hove
2:2
43' Гол в свои воротаРесхольт-Мюра Вильяр
3:2
71' ГолАбделлауйе Мостафа
87' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
87'
Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
85'
Стрёмсгодсет делает замену. Johan Hove уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
83'
Хёугесунн делает замену. Niklas Sandberg уходит с поля, а Thore Pedersen выходит на его замену.
76'
Хёугесунн делает замену. Лейте Бруно уходит с поля, а Самуэльсен Мартин выходит на его замену.
72'
Стрёмсгодсет делает замену. Ринстад Стиан уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа бьет в цель!
69'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Спельманн Мартин выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ресхольт-Мюра Вильяр уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
33'
Г О О О О Л - Johan Hove бьет в цель!
29'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Стёлос Александер бьет в цель!
24'
Джейкоб Глеснес получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Стрёмсгодсет забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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