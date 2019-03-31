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Аргентинос Хуниорс
0:2
Второй тайм: 90'
Росарио Сентраль
0'
0:1
17' Гол
Leonardo Gil
40' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
40' Желтая карточка
Alfonso Parot
41' Желтая карточка
Ортигоса Нестор
41' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
51' Желтая карточка
Carlos Quintana
0:2
54' Гол
Alfonso Parot
78' Желтая карточка
Miguel Barbieri
90'
Второй тайм
82'
Росарио Сентраль делает замену. Эррера Херман уходит с поля, а Фернандо Зампедри выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
73'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Facundo Rizzi выходит на его замену.
68'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Хонатан Сандовал уходит с поля, а Leandro Paiva выходит на его замену.
66'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
66'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Клаудио Спинелли уходит с поля, а Enrique Borja выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Альфонсо Парот бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Мигел Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Ортигоса Нестор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Хонатан Сандовал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Leonardo Gil бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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