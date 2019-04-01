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Стадион:
Орландо Сити
1:2
Второй тайм: 69'
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Бирнбом Стив
29' Желтая карточка
Сане Людовик
0:2
30' Гол
Руни Уэйн
1:2
63' Гол
Dominic Dwyer
67' Желтая карточка
Брийян Фредерик
69'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Брийян Фредерик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
59'
Орландо Сити делает замену. Росель Ориоль уходит с поля, а Jhegson Mendez выходит на его замену.
59'
Орландо Сити делает замену. Кьестан Саша уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Сане Людовик получил желтую карточку от судьи
15'
ДС Юнайтед делает замену. Joseph Mora уходит с поля, а Маккэн Крис выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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