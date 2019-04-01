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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Второй тайм: 90+'
Портленд Тимберс
0'
1:0
33' Пенальти
Ибрагимович Златан
1:1
44' Гол
Jeremy Ebobisse
59' Желтая карточка
Бланко Себастьян
65' Желтая карточка
Валери Диего
2:1
66' Пенальти
Ибрагимович Златан
68' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
75' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
80' Желтая карточка
Ибрагимович Златан
90'+1
Второй тайм
87'
Портленд Тимберз делает замену. Дильна Клод уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
77'
Л-А Гэлакси делает замену. Антуна Уриэль уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ллетгет Себастьян получил желтую карточку от судьи
74'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
69'
Портленд Тимберз делает замену. Jeremy Ebobisse уходит с поля, а Поло Энди выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Дос Сантос Хонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
Желтая карточка
65'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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