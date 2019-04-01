Стадион: Стубхуб Сентер
2:1
Второй тайм: 90+'
1:0
33' ПенальтиИбрагимович Златан
1:1
44' ГолJeremy Ebobisse
59' Желтая карточкаБланко Себастьян
65' Желтая карточкаВалери Диего
2:1
66' ПенальтиИбрагимович Златан
68' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
75' Желтая карточкаЛлетгет Себастьян
80' Желтая карточкаИбрагимович Златан
Второй тайм
87'
Портленд Тимберз делает замену. Дильна Клод уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
80'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
77'
Л-А Гэлакси делает замену. Антуна Уриэль уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
75'
Ллетгет Себастьян получил желтую карточку от судьи
74'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
69'
Портленд Тимберз делает замену. Jeremy Ebobisse уходит с поля, а Поло Энди выходит на его замену.
68'
Дос Сантос Хонатан получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан из команды Л-А Гэлакси забивает с точки!
65'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
59'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Jeremy Ebobisse бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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