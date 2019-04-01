Стадион: Stadion Зрители: 17543
19' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
1:0
46' ГолАнтонссон Маркус
53' Желтая карточкаGodswill Ekpolo
1:0
56' Не забитый пенальтиАнтонссон Маркус
73' Желтая карточкаФрайберг Эрик
1:1
76' ГолDaleho Irandust
90' Желтая карточкаКристиансен Андерс
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
80'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
74'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
73'
Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
65'
Хаккен делает замену. Паулиньо II уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
64'
Мальме делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Молинс Гильермо выходит на его замену.
58'
Мальме делает замену. Нильсен Лассе уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
56'
ОН ПРОМАЗАЛ - Антонссон Маркус пробил пенальти, но не смог забить!
53'
Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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