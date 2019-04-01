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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 17543
Мальмё
1:1
Конец матча
Хеккен
0'
19' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
1:0
46' Гол
Антонссон Маркус
53' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
1:0
56' Не забитый пенальти
Антонссон Маркус
73' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
1:1
76' Гол
Daleho Irandust
90' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
80'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
74'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
65'
Хаккен делает замену. Паулиньо II уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
64'
Мальме делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Молинс Гильермо выходит на его замену.
58'
Мальме делает замену. Нильсен Лассе уходит с поля, а Левицки Оскар выходит на его замену.
Описание гола
56'
ОН ПРОМАЗАЛ - Антонссон Маркус пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
53'
Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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