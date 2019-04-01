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Стадион: Зрители: 8737
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
17' Гол
Танкович Муамер
27' Желтая карточка
Kossounou Odilon
1:1
42' Гол
Хольст Фредерик
49' Желтая карточка
Фенгер Мадс
81' Желтая карточка
Леви Джонатан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эльфсборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Хуммет Денис выходит на его замену.
84'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Marokhy Ndione выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Боянич Дарьян выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Леви Джонатан получил желтую карточку от судьи
71'
Хаммарбю делает замену. Качаниклич Алекс уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
55'
Хаммарбю делает замену. Салес Жеан Карлос уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Kossounou Odilon получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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