Стадион: Boraas Arena Зрители: 8737
0:1
17' ГолТанкович Муамер
27' Желтая карточкаKossounou Odilon
1:1
42' ГолХольст Фредерик
49' Желтая карточкаФенгер Мадс
81' Желтая карточкаЛеви Джонатан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эльфсборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Хуммет Денис выходит на его замену.
84'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Marokhy Ndione выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Боянич Дарьян выходит на его замену.
81'
Леви Джонатан получил желтую карточку от судьи
71'
Хаммарбю делает замену. Качаниклич Алекс уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
55'
Хаммарбю делает замену. Салес Жеан Карлос уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
49'
Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Хольст Фредерик бьет в цель!
27'
Kossounou Odilon получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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