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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 20109
Юргорден
2:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
10' Гол
Уокер Кевин
2:0
16' Гол
Mohamed Turay
2:1
30' Гол
Халлениус Линус
44' Желтая карточка
Carlos Moros
2:2
56' Гол
Omar Eddahri
61' Желтая карточка
Блумквист Александр
68' Желтая карточка
Берг Оливер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сундсваль делает замену. Омар Эддахри уходит с поля, а Pol Moreno выходит на его замену.
85'
Юргорден делает замену. Аугустинссон Йонатан уходит с поля, а Йоханссон Эрик выходит на его замену.
77'
Сундсваль делает замену. David Batanero уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
69'
Юргорден делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Косица Дзенис выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Берг Оливер получил желтую карточку от судьи
63'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Айдаревич Астрит выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Блумквист Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Омар Эддахри бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сундсваль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Берг Оливер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Carlos Moros получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Mohamed Buya Turay бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Уокер Кевин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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