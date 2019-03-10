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Анортосис
1:1
Конец матча
Эносис
0'
1:0
36' Гол
João Victor I
39' Желтая карточка
Качарава Ника
1:1
45' Гол
Сарате Гонсало
63' Желтая карточка
Лаборде Леон
66' Желтая карточка
Хараламбус Ангелис
90' Желтая карточка
Удожи Чигозе
90' Желтая карточка
Vasilis Vallianos
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Vasilis Vallianos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Удожи Чигозе получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эносис делает замену. Удожи Чигозе уходит с поля, а Расмуссен Мортен выходит на его замену.
77'
Эносис делает замену. Гозлан Шоваль уходит с поля, а Щербаков Александр выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хараламбус Ангелис получил желтую карточку от судьи
65'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Michalis Ioannou выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Лаборде Леон получил желтую карточку от судьи
46'
Эносис делает замену. Сарате Гонсало уходит с поля, а Гозлан Шоваль выходит на его замену.
46'
Анортосис делает замену. Энглезу Никос уходит с поля, а Буфф Оливер выходит на его замену.
46'
Анортосис делает замену. Райо Рубен уходит с поля, а Лаборде Леон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Сарате Гонсало бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Качарава Ника получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Жоао Виктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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