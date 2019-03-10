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АПОЭЛ
0:0
Второй тайм: 57'
АЕК Ларнака
0'
9' Желтая карточка
Факундо Гарсия
11' Желтая карточка
Иоанну Николас
32' Желтая карточка
Ларена Хорхе
40' Желтая карточка
Хевел Хектор
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ларена Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Иоанну Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Факундо Гарсия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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