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Неа Саламина
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
20' Желтая карточка
Катала Давид
1:0
27' Гол
Онуэгбу Кингсли
28' Желтая карточка
Хевел Хектор
31' Желтая карточка
Онуэгбу Кингсли
86' Желтая карточка
Веселовски Роберт
90' Желтая карточка
Маргаса Ренату
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Маргаса Ренату получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Неа Саламина делает замену. Ноор Фаршад уходит с поля, а Рейнолдс Аластер выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Веселовски Роберт получил желтую карточку от судьи
82'
Неа Саламина делает замену. Тисделл Тоня уходит с поля, а Theodosis Siathas выходит на его замену.
74'
АЕК Ларнака делает замену. Акино Дани уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
74'
Неа Саламина делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Charles Eloundou выходит на его замену.
62'
АЕК Ларнака делает замену. Хевел Хектор уходит с поля, а Янну Томас выходит на его замену.
62'
АЕК Ларнака делает замену. Хевел Хектор уходит с поля, а Янну Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Онуэгбу Кингсли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Хевел Хектор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Онуэгбу Кингсли бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Катала Давид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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