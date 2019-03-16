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Омония
3:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
8' Желтая карточка
Годал Борис
1:0
24' Гол
Marinos Tzionis
39' Желтая карточка
Гомес Хорди
51' Желтая карточка
Мотта Марко
55' Желтая карточка
Адамович Марко
1:1
81' Гол
Вилер Христос
81' Желтая карточка
Christian Manrique
2:1
83' Гол
Рамирес Давид
3:1
90' Гол
Дербишир Мэтт
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
88'
Омония делает замену. Marinos Tzionis уходит с поля, а Дербишир Мэтт выходит на его замену.
85'
Омония делает замену. Харис Мавриас уходит с поля, а Лоэ Рауль выходит на его замену.
84'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Здравковски Давор уходит с поля, а Леонарду Перейра выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Рамирес Давид бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Christian Manrique получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Вилер Христос бьет в цель!
79'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Антониа Ярхинио уходит с поля, а Митидис Нестор выходит на его замену.
69'
Омония делает замену. Алекс Соареш уходит с поля, а Коловос Димитрис выходит на его замену.
65'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Хурадо Рубен уходит с поля, а Макрис Андреас выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Адамович Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Мотта Марко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Marinos Tzionis бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Годал Борис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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