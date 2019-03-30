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АЕК Ларнака
1:1
Второй тайм: 69'
Аполлон
0'
4' Желтая карточка
Юсте Эктор
1:0
6' Гол
Тричковски Иван
28' Желтая карточка
Антониадес Мариос
1:1
29' Пенальти
Папулис Фотис
31' Желтая карточка
Толемесс Флориан
48' Желтая карточка
Маркович Саша
69'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Толемесс Флориан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Папулис Фотис из команды Аполлон забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Антониадес Мариос получил желтую карточку от судьи
21'
АЕК Ларнака делает замену. Хевел Хектор уходит с поля, а Толемесс Флориан выходит на его замену.
12'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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