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Эносис
1:2
Конец матча
Пафос
0'
0:1
4' Гол
Jens Cools
0:2
10' Гол
Jens Cools
39' Желтая карточка
Бангор Патрик
51' Желтая карточка
Andreas Karo
1:2
57' Гол
Антониу Минас
65' Желтая карточка
Довбня Александр Евгеньевич
71' Желтая карточка
Ибрахим Абдисалам
74' Желтая карточка
Немец Адам
90' Желтая карточка
Фитанидис Сократис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фитанидис Сократис получил желтую карточку от судьи
79'
Эносис делает замену. Гозлан Шоваль уходит с поля, а Колокудиас Георгиос выходит на его замену.
75'
Пафос делает замену. Ракель Денис уходит с поля, а Расич Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Немец Адам получил желтую карточку от судьи
72'
Пафос делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Фолпрехт Зденек выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Довбня Александр Евгеньевич получил желтую карточку от судьи
63'
Пафос делает замену. Brayan Angulo уходит с поля, а Панайоту Антреас выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Антониу Минас бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Andreas Karo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Эносис делает замену. Эно Эйонг уходит с поля, а Питтас Яннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Бангор Патрик получил желтую карточку от судьи
17'
Эносис делает замену. Клейман Борис уходит с поля, а Konstantinos Petrou выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Йенс Коолс бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Йенс Коолс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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