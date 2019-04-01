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Анортосис
3:0
Конец матча
Алки Ороклинис
0'
1:0
5' Гол
Бессат Венсан
17' Желтая карточка
Yoann Tribeau
2:0
22' Гол
Дюриш Михал
23' Красная карточка
Узохо Фрэнсис
3:0
30' Гол
Праньич Даниэль
74' Желтая карточка
Franco Flores II
78' Желтая карточка
Panagiotis Artymatas
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
78'
Panagiotis Artymatas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Franco Flores получил желтую карточку от судьи
71'
Анортосис делает замену. Fytos Kyriakou уходит с поля, а Beka Mikeltadze выходит на его замену.
67'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Michalis Ioannou выходит на его замену.
67'
Алки Ороклинис делает замену. Charrad Gadacha уходит с поля, а Stavrinos Konstantinou выходит на его замену.
46'
Алки Ороклинис делает замену. Йоанн Трибо уходит с поля, а Alioune Badara выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Алки Ороклинис делает замену. Старокин Орлин уходит с поля, а Marios Chari выходит на его замену.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Праньич Даниэль бьет в цель!
25'
Анортосис делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Demetris Demetriou выходит на его замену.
23'
УДАЛЕНИЕ! - Узохо Фрэнсис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Йоанн Трибо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Бессат Венсан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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