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Мумбаи Сити
1:4
Второй тайм: 62'
Гоа
0'
18' Желтая карточка
Бастос Рафаэль
1:0
20' Гол
Бастос Рафаэль
25' Желтая карточка
Joyner Lourenco
1:1
31' Гол
Jackinchand Singh
1:2
40' Гол
Mourtada Sergine Fall
1:3
51' Гол
Коро Ферран
1:4
58' Гол
Mourtada Sergine Fall
62'
Второй тайм
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Коро Ферран бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Jackichand Singh бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Joyner Lourenco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Бастос Рафаэль бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Бастос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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