  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Индия
  5. Суперлига Индии
  6. 1/2 финала
Гоа
0:1
Перерыв
Мумбаи Сити
0'
0:1
6' Гол
Бастос Рафаэль
33' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Гоа делает замену. Ahmed Jahouh уходит с поля, а Бедия Эду выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Бастос Рафаэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Лига чемпионов (1/8 финала)
Франция: Лига 1
Товарищеские матчи. Клубы
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Лига чемпионов АФК (Группа D)
Тунис: Лига 1

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация