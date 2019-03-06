0:1
69' ПенальтиСтуани Кристиан
-
"Жирона" абсолютно заслуженно одолела "сине-гранатовых", интереснее на протяжении всего матча смотрелись "бело-красные", будь у "Барселоны" основные игроки в обойме, наверняка поединок завершился бы с другим счетом. Игру для вас комментировал я - Риза Хасанов, пока!
Второй тайм
-
Всё, свисток судьи прозвучал, "Жирона" с минимальным счетом обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии.
90'
Не вышло у "Барсы" сравнять счет, не использовали они последний стандарт, идут последние секунды добавленных минут.
90'
Ещё один угловой будет у ворот "Жироны", решающий, Силессен уже в штрафной "бело-красных", Малком введет снаряд в игру.
90'
Опасно было у ворот "жирондинцев", длительная серия рикошетов у ворот "бело-красных" завершилась тем, что выбил снаряд из своей штрафной номинальные гости.
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90'
Есть время у "сине-гранатовых" на то, чтобы сравнять счет в матче в самый важный отрезок мачта, ещё один корнер заработали игроки "Барсы", Силессен отправился в штрафную "Жироны", давайте смотреть.
90'
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени мачта.
89'
Стандартное положение ко взятию ворот не привело, "бело-красные" снова успешно отбились, правда, ценой ещё одного углового, Малком спешит ввести мяч в игру со стандарта.
88'
Решил выполнить подачу в штрафную соперника Малком, передачу бразильца прервал защитник "Жероны", первым касанием выбив снаряд за лицевую линию - угловой.
87'
Малком у мяча, исполнит, видимо, штрафной удар бразилец, смотрим.
86'
И ещё один фол, теперь гораздо ближе к штрафной "Жироны", Стуани грубо обошелся с молодым игроком "Барселоны", заехав тому на полной скорости сразу по двум ногам, "горчичник" получил автор единственного гола.
85'
Фол в центре поля, Монтес намеренно остановил контратаку "Барселоны", завалив оппонента, за что арбитр показал провинившемуся карточку.
84'
Стуани упустил мяч за пределы поля - от ворот введет снаряд в игру Силессен.
83'
Руиз пытался нанести удар из-за пределов штрафной соперника, но своевременно для своей команды его заблокировал футболист "Жироны", в атаке теперь "бело-красные".
82'
"Барса" взвинтила темп, активнее гораздо смотрятся "сине-гранатовые", чувствуется преимущество с их стороны, они в атаке в эту минуту.
81'
АЛЕНЬЯ! Момент у "Барсы", стопроцентный! Аленья, откликнувшись на передачу верхом от партнера, пробил головой, после чего снаряд угодил в каркас ворот "Жироны", защитник которой сыграл на подстраховке и выбил мяч за лицевую - угловой.
80'
Нет, снова не вышло у игроков "Барселоны" впереди, правила в центре поля на сопернике нарушил Кевин-Принс Боатенг.
79'
Конструируют новую атаку "сине-гранатовые", на половине соперника, давайте следить, может в этот раз получится?
78'
"Жирондинцы" по большому счету контролируют игру, не получается впереди у "Барсы", несмотря на огромное рвение к воротам соперника.
77'
Изменение в составе "Барселоны", Руиз вошел в игру вместо ушедшего с поля Кулладо.
76'
Ввел вратарь "Жироны" снаряд ближайшему партнеру, начав атаку команды, которая захлебнулась на противоположной половине.
75'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар по воротам "Жироны", в створ, но точно в руки голкипера "бело-красных".
74'
"Бело-красные" владеют мячом, забрали снаряд у соперника номинальные гости и начали атаку.
73'
В атаке "сине-гранатовые", но пока ничего не изменилось, "жирондинцы" также слаженно действуют в обороне у своих ворот.
72'
Давайте следить за тем, чем ответят игроки "Барсы", пропущенный мяч должен оживить их.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! СТУАНИ!!! 0:1!!! Уверенно реализовал одиннадцатиметровый нападающий "Жироны", переиграв Силессена, который угадал траекторию полета мяча, но до снаряда не дотянулся.
70'
ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Барселоны"! Пытавшийся ворваться в штрафную соперника Валери, сыграл первым на мяче, опередив оппонента, который угодил по ногам игроку "Жироны", судья медлить с решением не стал.
69'
Не получается у "Барсы" провести атаку, довести её до удара, "жирондинцы" уверенно отбиваются, ни имея ни намека на провал.
68'
Вальверде ответил своим изменением, заменив одного молодого игрока на другого.
67'
И ещё несколько замен в составе "жирондинцев", покинули быстро поле замененные футболисты, неясно, кто вошел в игру.
66'
Замена в составе "Жироны", вместо Робертса на поле выбежал Стуани.
65'
Думбия, оказавшись в штрафной "Барсы", принял передачу от партнера, после чего пытался выйти на ударную позицию, но вовремя лишил его мяча Юмтити, не дав пробить африканцу.
64'
Нарушение правил в атаке, получил по ногам защитник "Барселоны", грубо с ним обошелся оппонент в последнем эпизоде, угодив сопернику по ногам.
63'
Беззубо действуют впереди "сине-гранатовые", "жирондинцы" отодвинули от своей штрафной соперника.
62'
Мяч в свои объятия после подачи с левого фланга в штрафную забрал Силессен, голландец моментально ввел снаряд в игру, но арбитр остановил игру, Антони получил повреждение в последнюю минуту.
61'
"Жирона" продолжит атаку, со второй попытки, ввел снаряд в игру из-за боковой футболист в красной майке.
60'
И снова фол, Кевин-Принс Боатенг провинился.
59'
Силессен часто получает передачи от партнеров, задействуют своего вратаря "сине-гранатовые", что говорит о том, что соперники "Барсы" успешно применяют прессинг на противоположной половине.
58'
Первый тайм уже давно миновал, но команды продолжили фолить во второй половине, с такой же частой периодичностью.
57'
И снова не удалось "Барсе" создать момент у ворот "Жироны", футболисты в красных майках лишили мяча своих соперников.
56'
"Барселона" заработала угловой, готовится подача в штрафную "Жироны", у мяча Малком, он введет снаряд в игру в ближайшие секунды.
55'
Валери мчался по флангу с мячом, но игрок в сине-гранатовой футболке вовремя остановил прорыв оппонента.
54'
Малком пробил из-за пределов штрафной, приблизился он к воротам, сместившись с фланга в центр, и нанес удар, но точно в голкипера "Жироны".
53'
Игроки "Барселоны" всё никак не могут создать момент, номинальные гости успешно перекрывают зоны соперникам на своей половине.
52'
Теперь уже Валери стукнул по ногам оппонента, арбитр игру остановил.
51'
Фол в атаке, у ворот "Жироны", правила в последнем эпизоде на сопернике нарушил Кевин-Принс Боатенг.
50'
Вынужденная замена в составе "Жироны", вместо получившего травму Дугласа на поле вышел Монтес.
49'
Дуглас лежит на газоне, получил повреждение игрок, неясно пока что с ним, но, кажется, потребуется замена футболисту.
48'
Игроки "Жироны" отбились, завладели мячом, но практически сразу же лишились его.
47'
Игроки в сине-гранатовых цветах провели контратаку, которая завершилась неточным ударом Кулладо, мяч после его выстрела встретился с соперником, после чего укатился за лицевую - угловой.
46'
Нарушил правила в центре поля игрок "Барсы" на сопернике, "Жирона" получила право на розыгрыш стандартного положения.
Второй тайм
Первый тайм
-
Игроки "Барселоны" ввели мяч в игру, стартовала вторая половина матча.
-
Свисток судьи прозвучал, первый тайм завершен, на табло пока нули.
45'
Малком рухнул на газон у чужой штрафной, но главный арбитр давать свисток не стал, игроки "Жироны" владеют мячом, успеют они провести атаку?
44'
Малком упал на газон, правила на нём своей половине поля нарушил игрок "Жироны", "сине-гранатовые" достаточно быстро ввели мяч снова в игру.
43'
Кевин-Принс Боатенг и Малком играют друг с другом, пытаются организовать атаку своей команды футболисты.
42'
Робертс не дотянулся до мяче в моменте, укатился в итоге снаряд за лицевую.
41'
Много борьбы в центре поля и остановок в матче, но футболисты "Жироны", интересно отметить, чаще выходят победителями в эпизоде и меньше фолят, что говорит об их небольшом перевесе в тайме.
40'
Атака "Жироны" была прервана в штрафной "Барсы", где передачу с левого фланга заблокировал кто-то из футболистов в сине-гранатовых цветах.
39'
Кевин-Принс Боатенг мог внести снаряд в ворота, но опередил его вовремя на мяче вратарь "Жироны", выбив снаряд кулаками из своей штрафной.
38'
Думбия рухнул на газон, у штрафной "Барсы", казалось, было нарушение правил, но повтор показал, что судья был прав, не остановив игру.
37'
Слаженно действует оборона "Жироны" в первом тайме, не дают её защитники врываться соперникам в штрафную.
36'
Нарушение правил, досталось Малкому по ногам от соперника, "сине-гранатовые" по-быстрому ввели мяч в игру.
35'
Только начавшаяся атака "Жироны" завершилась потерей мяча на половине "сине-гранатовых", упустил атакующий футболист номинальных гостей снаряд за лицевуб линию.
34'
"Сине-гранатовые" успокоили игру, не спешат они идти вперед, соперники "Барселоны" ждут оппонентов у центрального круга, не вступая в прессинг.
33'
Малком эффектно обыграл на фланге соперника, приблизился к штрафной, прострелил, но его передачу вовремя заблокировал защитник "Жироны", выбив снаряд подальше от ворот.
32'
"Жирона" вышла из прессинга и быстро начала атаку, Валери с мячом в центре поля, следим за тем, что придумает футболист.
31'
Много фолов в первые полчаса матча, судья не перестает останавливать игру, в последнем эпизоде в лежачем положении оказался игрок "Барселоны".
30'
Офсайд, угодил в него атакующий игрок "Жироны", который в момент передачи ему мяча оказался ниже защитников "Барселоны".
29'
Фол в атаке, на Валери правила на половине соперника нарушил футболист в сине-гранатовых цветах.
28'
Розыгрыш стандартного положения не обернулся в голевой момент, хотя Силессен неуверенно сыграл в эпизоде, сначала зафиксировав, а после выпустив мяч из своих рук на выходе.
27'
Угловой заработали игроки в красном, чуть было не открыли счет в матче, в последний момент Силессена спас партнер, который выбил снаряд за лицевую линию.
26'
Пробил по воротам "Жироны" молодой игрок "Барселоны", из-за пределов штрафной, точно в руки голкипера соперников, который без проблем забрал мяч себе.
25'
Равный первый тайм пока выдают команды, обе достаточно остро атакуют, обеим пока не везет впереди.
24'
Номинальные гости провели контратаку, которая завершилась ударом нападающего "Жироны", с пятнадцати метров пробил футболист, метил в дальний угол он, но оказался неточным.
23'
Малком ворвался в штрафную "Жироны", откуда игрок прострелил вдоль штрафной, но его передачу своевременно прервал защитник в красной майке.
22'
Думбия сфолил на оппоненте в атаке, у штрафной "Барселоны", Силессен побежал вводить мяч в игру.
21'
Муньеса нарушил правила в центре поля на сопернике, "сине-гранатовые" заработали право на розыгрыш штрафного удара.
20'
Силессен зафиксировал мяч в руках после удара игрока "Жироны", моментально ввел снаряд ближайшему партнеру игрок.
Первый тайм
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