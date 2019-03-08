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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
Динамо Бухарест
2:0
Конец матча
Дунэря Кэлэраши
0'
1:0
24' Гол
Нистор Дан
69' Желтая карточка
Зенке Симон
71' Желтая карточка
Филип Стелиано
82' Желтая карточка
Daniel Popa III
84' Желтая карточка
Янку Габриэль
2:0
90' Гол
Монтини Маттиа
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Зенке Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа изменил счет на табло!
94'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
93'
Зенке Симон нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мунтяну Валентин из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
92'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Янку Габриэль оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
88'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
87'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Daniel Popa оказался на газоне.
86'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
86'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Мунтяну Валентин пробует нанести удар издали, но Манданда Парфе держит все под контролем
85'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
84'
Судья подбегает и показывает Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отложенную желтую карточку за фол.
Травма, повреждение
83'
Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Срджан Лучин заработал фол
Фол, нарушение
81'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Филип Иоан оказался на газоне.
81'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
81'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
81'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
80'
Deian Sorescu наказан за толчок Daniel Benzar
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
78'
Матч возобновлен
78'
Аммари Нажиб получил травму и заменен. Мунтяну Валентин выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Аммари Нажиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Тактическая замена. Папацоглу Афанассиос уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
75'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
74'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
Угловой
74'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Филип Иоан, но отличный сейв сделал Каланча Николай. Угловой.
73'
Каланча Николай не дал случится голу! Папацоглу Афанассиос должен был забивать, но Каланча Николай сделал отличный сейв
73'
Каланча Николай ошибается в защите.
72'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хендерсон Конор
72'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
71'
Филип Стелиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Хорошую попытку сделал Монтини Маттиа. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
71'
Динамо Бухарест начинает контратаку
71'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
69'
Зенке Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Зенке Симон из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
69'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
69'
Шанс! Зенке Симон из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
69'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
68'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Daniel Benzar наказан за толчок Deian Sorescu
66'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Тактическая замена. Джаади Реда уходит с поля и его заменяет Зенке Симон
Фол, нарушение
65'
Янку Габриэль задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
64'
Aymen Souda наказан за толчок Deian Sorescu
64'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
64'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Aymen Souda задерживает мяч рукой
Травма, повреждение
62'
Н'Диайе Мамату возвращается на поле.
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Диайе Мамату получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Н'Диайе Мамату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Н'Диайе Мамату пострадал.
60'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
59'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
57'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
56'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
55'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
54'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль
53'
Монтини Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Динамо Бухарест начинает контратаку
53'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
51'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
49'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
46'
Опасность! Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
46'
Климавичюс Линас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
Угловой
46'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Монтини Маттиа мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
45'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
44'
Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Филип Стелиано пострадал.
Фол, нарушение
43'
Нистор Дан наказан за толчок Aymen Souda
42'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
42'
Джаади Реда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аммари Нажиб оказался на газоне.
38'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
37'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Манданда Парфе из команды Динамо Бухарест сделал отличный сейв!
36'
Манданда Парфе не дал случится голу! Аммари Нажиб должен был забивать, но Манданда Парфе сделал отличный сейв
36'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
35'
Stefan Vladoiu получил травму и заменен. Daniel Benzar выходит на поле.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Vladoiu получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
34'
Stefan Vladoiu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши толкнул локтем оппонента. Это Алийи Насер заработал фол
33'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Так близко к голу! Папацоглу Афанассиос имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Каланча Николай!
32'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
31'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
31'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
31'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
28'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
28'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Филип Стелиано, обводя своих соперников
27'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
После штрафного удара,который нанес Хендерсон Конор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
25'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Айт-Атмане Рашид сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Нистор Дан изменил счет на табло!
24'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
23'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Дунэря Кэлэраши начинает контратаку
23'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
23'
Отличный пас сделал Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
22'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
21'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
21'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
21'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
21'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
19'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
18'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
18'
Бурчану Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
17'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
16'
Джаади Реда мяч отрикошетил от ворот
16'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
16'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Джаади Реда нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
13'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
12'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
11'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Aymen Souda и Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши.
11'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
10'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Динамо Бухарест начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Бурчану Александру
8'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
8'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Бурчану Александру наказан за толчок Нистор Дан
4'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
3'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
2'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает навес прямо в штрафную.
2'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
1'
Эначе Габриэль пробует нанести удар издали, но Манданда Парфе держит все под контролем
1'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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