Стадион: Центральный стадион Динамо
2:0
Конец матча
1:0
24' ГолНистор Дан
69' Желтая карточкаЗенке Симон
71' Желтая карточкаФилип Стелиано
82' Желтая карточкаDaniel Popa III
84' Желтая карточкаЯнку Габриэль
2:0
90' ГолМонтини Маттиа
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Зенке Симон сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Монтини Маттиа изменил счет на табло!
94'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Зенке Симон нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
92'
92'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мунтяну Валентин из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
92'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Судья сигнализирует, что Daniel Popa из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Daniel Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Янку Габриэль оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
88'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
88'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Daniel Popa оказался на газоне.
86'
86'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Мунтяну Валентин пробует нанести удар издали, но Манданда Парфе держит все под контролем
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Судья подбегает и показывает Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отложенную желтую карточку за фол.
83'
Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Daniel Popa получил желтую карточку от судьи
82'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Срджан Лучин заработал фол
81'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши играет слишком грубо. Филип Иоан оказался на газоне.
81'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
81'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Deian Sorescu наказан за толчок Daniel Benzar
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
78'
78'
Матч возобновлен
78'
Аммари Нажиб получил травму и заменен. Мунтяну Валентин выходит на поле.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Аммари Нажиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Тактическая замена. Папацоглу Афанассиос уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
75'
74'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
74'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Филип Иоан, но отличный сейв сделал Каланча Николай. Угловой.
73'
Каланча Николай не дал случится голу! Папацоглу Афанассиос должен был забивать, но Каланча Николай сделал отличный сейв
73'
Каланча Николай ошибается в защите.
72'
72'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Хендерсон Конор
72'
71'
Филип Стелиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Хорошую попытку сделал Монтини Маттиа. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бухарест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
71'
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Зенке Симон получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Зенке Симон из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
69'
69'
Шанс! Зенке Симон из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
69'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
68'
67'
67'
Daniel Benzar наказан за толчок Deian Sorescu
66'
65'
Тактическая замена. Джаади Реда уходит с поля и его заменяет Зенке Симон
65'
Янку Габриэль задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Aymen Souda наказан за толчок Deian Sorescu
64'
64'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Aymen Souda задерживает мяч рукой
62'
Н'Диайе Мамату возвращается на поле.
62'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Диайе Мамату получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Н'Диайе Мамату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Н'Диайе Мамату пострадал.
60'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
59'
58'
57'
57'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
56'
56'
56'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
56'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
54'
53'
Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль
53'
Монтини Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
49'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
48'
48'
47'
46'
46'
Опасность! Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
46'
Климавичюс Линас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест делает передачу одноклубнику.
46'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Монтини Маттиа мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Alin Dobrosavlevici из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
44'
44'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Филип Стелиано пострадал.
43'
Нистор Дан наказан за толчок Aymen Souda
42'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
42'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
42'
Джаади Реда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
38'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Аммари Нажиб оказался на газоне.
38'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
37'
36'
Манданда Парфе из команды Динамо Бухарест сделал отличный сейв!
36'
Манданда Парфе не дал случится голу! Аммари Нажиб должен был забивать, но Манданда Парфе сделал отличный сейв
36'
35'
Матч возобновлен
35'
Stefan Vladoiu получил травму и заменен. Daniel Benzar выходит на поле.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Vladoiu получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Stefan Vladoiu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши толкнул локтем оппонента. Это Алийи Насер заработал фол
33'
32'
Так близко к голу! Папацоглу Афанассиос имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Каланча Николай!
32'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный кросс...
31'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
31'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
29'
28'
28'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
28'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Филип Стелиано, обводя своих соперников
27'
27'
После штрафного удара,который нанес Хендерсон Конор мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
26'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Айт-Атмане Рашид сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Нистор Дан изменил счет на табло!
24'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...
23'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Дунэря Кэлэраши начинает контратаку
23'
23'
Отличный пас сделал Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
22'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
21'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
20'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Бурчану Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Mediop Ndiaye оказался на газоне.
17'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест подал угловой слева.
16'
Джаади Реда мяч отрикошетил от ворот
16'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
16'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
14'
Джаади Реда нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
13'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
13'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Stefan Vladoiu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Aymen Souda и Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши.
11'
10'
10'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Бурчану Александру
8'
8'
7'
7'
6'
6'
6'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Бурчану Александру
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
5'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Бурчану Александру наказан за толчок Нистор Дан
4'
4'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
3'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
3'
2'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает навес прямо в штрафную.
2'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
2'
1'
Эначе Габриэль пробует нанести удар издали, но Манданда Парфе держит все под контролем
1'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бухарест начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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