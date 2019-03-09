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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
Германнштадт
0:2
Конец матча
Газ Метан Mедиаш
0'
0:1
6' Гол
Ларие Йонуц
16' Желтая карточка
Razvan Dalbea
19' Желтая карточка
Sorin Busu
28' Желтая карточка
Фофана Бубакар
40' Желтая карточка
Catalin Parvulescu
45' Вторая желтая карточка
Razvan Dalbea
58' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
83' Красная карточка
Дандя Александру
83' Желтая карточка
Майлат Себастьян
84' Желтая карточка
Daniel Tatar
0:2
90' Пенальти
Рондон Марио
90' Желтая карточка
Stefan Blanaru
90'+4
Второй тайм
Фол, нарушение
94'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Sorin Busu не смог попасть в створ ударом издали
93'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
93'
Stefan Blanaru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш забивает с точки!
Фол, нарушение
91'
ПЕНАЛЬТИ! - Catalin Cabuz совершил грубый фол. Майлат Себастьян заработал пенальти!
Фол, нарушение
90'
Игрок команды Германнштадт совершает фол
90'
Язвич Филип из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Stefan Blanaru наказан за толчок Sorin Busu
88'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
87'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
87'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
Травма, повреждение
86'
Sorin Busu возвращается на поле.
85'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Sorin Busu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Sorin Busu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
84'
Daniel Tatar получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
83'
Майлат Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Майлат Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Язвич Филип
83'
Дандя Александру получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
83'
Дандя Александру наказан за толчок Крецу Валентин
83'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Крецу Валентин заработал фол
Офсайд
82'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
82'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Игрок команды Газ Метан Mедиаш совершает фол
80'
Тактическая замена. Sergiu Popovici уходит с поля и его заменяет Claudiu Pamfile
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Майлат Себастьян наказан за толчок Catalin Cabuz
80'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
79'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
79'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Darius Olaru уходит с поля и его заменяет Пляшкэ Мариан
78'
Catalin Parvulescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
77'
Удар от ворот произведет Германнштадт
77'
ШАНС! Майлат Себастьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
77'
Хорошую попытку сделал Catalin Parvulescu. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Крецу Валентин задерживает мяч рукой
76'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Аурелиу Луиш получил травму и заменен. Antoni Ivanov выходит на поле.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
72'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
71'
ШАНС! Язвич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Аурелиу Луиш получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Аурелиу Луиш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
69'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
68'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
66'
Миюшкович Неманья возвращается на поле.
66'
Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
65'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Миюшкович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Миюшкович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
63'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Stefan Blanaru задерживает мяч рукой
62'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Майлат Себастьян
61'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Рондон Марио наказан за толчок Catalin Parvulescu
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Каяду Давид
59'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Германнштадт начинает контратаку
59'
Рондон Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
Желтая карточка
58'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Миюшкович Неманья грубо играет против соперника. Пострадал Крецу Валентин
58'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Darius Olaru наказан за толчок Миюшкович Неманья
57'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
57'
Газ Метан Mедиаш имеет хороший шанс забить.
57'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой справа.
56'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Ларие Йонуц наказан за толчок Юхвель Тсуму
55'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
54'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
54'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
54'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
53'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
53'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
52'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мэцел Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Catalin Parvulescu
51'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Шамед Нассер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Lucian Dumitriu ошибается в защите.
50'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
50'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Darius Olaru наказан за толчок Daniel Tatar
49'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Sergiu Popovici
Фол, нарушение
48'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Дандя Александру оказался на газоне.
47'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
47'
Sergiu Popovici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Игрок команды Газ Метан Mедиаш совершает фол
46'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Ionut Stoica уходит с поля и его заменяет Миюшкович Неманья
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
48'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
47'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
47'
Шанс! Дандя Александру из команды Германнштадт пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
46'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Германнштадт имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Darius Olaru возвращается на поле.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Razvan Dalbea удален из-за второго грубого нарушения
Травма, повреждение
44'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
43'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Германнштадт
41'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Травма, повреждение
41'
Sorin Busu возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Sorin Busu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Sorin Busu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
40'
Catalin Parvulescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Catalin Parvulescu грубо играет против соперника. Пострадал Sorin Busu
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
39'
Головой пробил Darius Olaru, но голкипер отбил его в поле!
38'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Ionut Stoica возвращается на поле.
38'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой справа.
38'
Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ionut Stoica
36'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
34'
Удар от ворот произведет Германнштадт
34'
Аурелиу Луиш не смог попасть в створ ударом издали
34'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларие Йонуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
32'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
32'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Юхвель Тсуму из команды Германнштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
32'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
31'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Sergiu Popovici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Мэцел Александру
31'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
Офсайд
29'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
29'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
28'
Sergiu Popovici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Юхвель Тсуму заработал фол
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Catalin Parvulescu
27'
Плешка Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
26'
Razvan Dalbea мяч отрикошетил от ворот
26'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Германнштадт контролирует мяч.
24'
Мэцел Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
24'
Мэцел Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Дандя Александру пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
22'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Германнштадт контролирует мяч.
21'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
Угловой
21'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
19'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мэцел Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
19'
Sorin Busu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Sorin Busu грубо играет против соперника. Пострадал Lucian Dumitriu
18'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Шанс! Юхвель Тсуму из команды Германнштадт пробил головой, но мимо
17'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
17'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ionut Stoica из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
Желтая карточка
16'
Razvan Dalbea получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
16'
Razvan Dalbea упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
15'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
14'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
14'
Крецу Валентин наказан за толчок Ionut Stoica
Фол, нарушение
13'
Razvan Dalbea наказан за толчок Каяду Давид
13'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
12'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
10'
Ionut Stoica наказан за толчок Крецу Валентин
9'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
9'
Крецу Валентин наказан за толчок Daniel Tatar
8'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
6'
Шамед Нассер сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Ларие Йонуц Газ Метан Mедиаш забивает ударом головой
6'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Игрок команды Германнштадт совершает фол
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ionut Stoica из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Плешка Рэзван
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
4'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
4'
Lucian Dumitriu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
4'
Каяду Давид нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой!
3'
Удар игрока команды Газ Метан Mедиаш пришелся в створ ворот
2'
Газ Метан Mедиаш имеет хороший шанс забить.
2'
Германнштадт контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
1'
Германнштадт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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