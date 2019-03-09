Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:2
Конец матча
0:1
6' ГолЛарие Йонуц
16' Желтая карточкаRazvan Dalbea
19' Желтая карточкаSorin Busu
28' Желтая карточкаФофана Бубакар
40' Желтая карточкаCatalin Parvulescu
45' Вторая желтая карточкаRazvan Dalbea
58' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
83' Красная карточкаДандя Александру
83' Желтая карточкаМайлат Себастьян
84' Желтая карточкаDaniel Tatar
0:2
90' ПенальтиРондон Марио
90' Желтая карточкаStefan Blanaru
Второй тайм
94'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт играет слишком грубо. Antoni Ivanov оказался на газоне.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Sorin Busu не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
93'
Stefan Blanaru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
93'
Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
91'
Г О О О О Л - Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш забивает с точки!
91'
ПЕНАЛЬТИ! - Catalin Cabuz совершил грубый фол. Майлат Себастьян заработал пенальти!
90'
Игрок команды Германнштадт совершает фол
90'
Язвич Филип из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
89'
Stefan Blanaru наказан за толчок Sorin Busu
88'
88'
87'
87'
86'
Sorin Busu возвращается на поле.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Sorin Busu получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Sorin Busu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Daniel Tatar получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
Майлат Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
83'
Безумный фол. Майлат Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Язвич Филип
83'
Дандя Александру получает красную карточку за не спортивное поведение
83'
Дандя Александру наказан за толчок Крецу Валентин
83'
82'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Крецу Валентин заработал фол
82'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
82'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок команды Газ Метан Mедиаш совершает фол
80'
Тактическая замена. Sergiu Popovici уходит с поля и его заменяет Claudiu Pamfile
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Майлат Себастьян наказан за толчок Catalin Cabuz
80'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
79'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
79'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Darius Olaru уходит с поля и его заменяет Пляшкэ Мариан
78'
Catalin Parvulescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
77'
77'
ШАНС! Майлат Себастьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
77'
Хорошую попытку сделал Catalin Parvulescu. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
76'
Крецу Валентин задерживает мяч рукой
76'
76'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
74'
74'
74'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
72'
Аурелиу Луиш получил травму и заменен. Antoni Ivanov выходит на поле.
72'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
72'
71'
ШАНС! Язвич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Матч возобновлен
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Аурелиу Луиш получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Аурелиу Луиш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
69'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
68'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
67'
66'
Миюшкович Неманья возвращается на поле.
66'
Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
65'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Миюшкович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Миюшкович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
63'
63'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
62'
Stefan Blanaru задерживает мяч рукой
62'
62'
62'
Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Майлат Себастьян
61'
61'
60'
Рондон Марио наказан за толчок Catalin Parvulescu
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Каяду Давид
59'
Язвич Филип из команды Германнштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Германнштадт начинает контратаку
59'
Рондон Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
58'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Миюшкович Неманья грубо играет против соперника. Пострадал Крецу Валентин
58'
57'
Darius Olaru наказан за толчок Миюшкович Неманья
57'
57'
Газ Метан Mедиаш имеет хороший шанс забить.
57'
57'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой справа.
56'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Ларие Йонуц наказан за толчок Юхвель Тсуму
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
55'
Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
54'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
54'
54'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
53'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
53'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
52'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мэцел Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Аурелиу Луиш наказан за толчок Catalin Parvulescu
51'
50'
Шамед Нассер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Lucian Dumitriu ошибается в защите.
50'
50'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
49'
49'
Darius Olaru наказан за толчок Daniel Tatar
49'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Sergiu Popovici
48'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Дандя Александру оказался на газоне.
47'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
47'
47'
Игрок команды Газ Метан Mедиаш совершает фол
46'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тактическая замена. Ionut Stoica уходит с поля и его заменяет Миюшкович Неманья
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
48'
48'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
47'
47'
Шанс! Дандя Александру из команды Германнштадт пробил головой, но мимо
46'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
46'
Мариус Марсел Константин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Германнштадт имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Матч возобновлен
46'
Darius Olaru возвращается на поле.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Razvan Dalbea удален из-за второго грубого нарушения
44'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
43'
42'
42'
42'
41'
41'
41'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Sorin Busu возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Sorin Busu получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Sorin Busu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Catalin Parvulescu получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Catalin Parvulescu грубо играет против соперника. Пострадал Sorin Busu
39'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
39'
Головой пробил Darius Olaru, но голкипер отбил его в поле!
38'
38'
Ionut Stoica возвращается на поле.
38'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой справа.
38'
Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Stoica получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ionut Stoica
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
34'
34'
Аурелиу Луиш не смог попасть в створ ударом издали
34'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларие Йонуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
32'
32'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
32'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
32'
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Юхвель Тсуму из команды Германнштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
32'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
31'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Мэцел Александру
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
30'
29'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
29'
28'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
28'
28'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
27'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш толкнул локтем оппонента. Это Юхвель Тсуму заработал фол
27'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Catalin Parvulescu
27'
Плешка Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
26'
Razvan Dalbea мяч отрикошетил от ворот
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
24'
Мэцел Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
24'
Мэцел Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Дандя Александру пробует нанести удар издали, но Плешка Рэзван держит все под контролем
22'
22'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
21'
21'
21'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
19'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Мэцел Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Sorin Busu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
18'
Безумный фол. Sorin Busu грубо играет против соперника. Пострадал Lucian Dumitriu
18'
18'
Шанс! Юхвель Тсуму из команды Германнштадт пробил головой, но мимо
17'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Судья сигнализирует, что Ionut Stoica из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
16'
Razvan Dalbea получает желтую карточку за нырок
16'
Razvan Dalbea упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
15'
15'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Судья сигнализирует, что Sergiu Popovici из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
14'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Крецу Валентин наказан за толчок Ionut Stoica
13'
Razvan Dalbea наказан за толчок Каяду Давид
13'
12'
12'
10'
Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Ionut Stoica наказан за толчок Крецу Валентин
9'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Крецу Валентин наказан за толчок Daniel Tatar
8'
7'
6'
Шамед Нассер сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Ларие Йонуц Газ Метан Mедиаш забивает ударом головой
6'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Игрок команды Германнштадт совершает фол
5'
Судья сигнализирует, что Ionut Stoica из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Плешка Рэзван
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
4'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
4'
Lucian Dumitriu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой справа.
4'
Каяду Давид нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой!
3'
Удар игрока команды Газ Метан Mедиаш пришелся в створ ворот
2'
Газ Метан Mедиаш имеет хороший шанс забить.
2'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
1'
Германнштадт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем 19' 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон 19' 0 Брейнтри 2 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит 19' 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл 18' 0 Борэм Вуд 1 Филд 18' 0 Хартлпул 0 Довер 19' 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл 19' 0 Барроу 0 Олдершот 18' 0 Честерфилд 0 Истли 19' 0 Гейтсхед 0 Барнет 16' 2 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
18' 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер 18' 0 Честер 0 Лемингтон 17' 0 Херефорд 1 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли 16' 0 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс 16' 1 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед 21' 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк 16' 1 Чорли 0 Киддерминстер 18' 0 Нанитон 0 Альфретон 17' 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
17' 1 Истборн 0 Челмсфорд 17' 0 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет 15' 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун 18' 0 Дартфорд 0 Глостер 17' 0 Оксфорд Сити 1 Хэмптон энд Ричмонд 17' 1 Уэлдстон 0 Уэллинг 17' 0 Биллерикей 0 Торкуэй 16' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг 18' 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат 15' 1 Труро 1 Ист Таррок Юнайтед 17' 1 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
17' 0 Уиком 0 Сандерленд 17' 0 Барнсли 0 Аккрингтон 17' 0 Плимут 0 Лутон Таун 16' 0 Уолсолл 0 Флитвуд Таун 17' 0 Уимблдон 0 Донкастер 19' 0 Брэдфорд Сити 0 Питерборо Юнайтед 18' 0 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед 17' 0 Сканторп 0 Бристоль Роверс 16' 0 Блэкпул 0 Саутенд 17' 1 Рочдейл 0 Шрусбери Таун Позже 0 Чарльтон 0 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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