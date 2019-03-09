Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
1' ГолЦукудян Георге
23' Желтая карточкаЦукудян Георге
1:1
48' ГолВасвари Габриэл
56' Желтая карточкаСато Дайсуке
2:1
57' ГолДжокович Дамьян
60' Желтая карточкаДжокович Дамьян
60' Желтая карточкаКулио Хуан
70' Вторая желтая карточкаКулио Хуан
83' Желтая карточкаJoseph Mensah II
86' Желтая карточкаХоднодь Оттило
90' Вторая желтая карточкаJoseph Mensah II
90' Желтая карточкаIgor Jovanovic
3:1
90' ПенальтиДяк Чиприан
90' Желтая карточкаDylan Flores
Второй тайм
96'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Рефери не любит споров - именно за это Dylan Flores сейчас получил желтую
95'
Dylan Flores наказан за толчок Камора Мауру
95'
93'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
92'
Рефери не любит споров - именно за это Игорь Йованович сейчас получил желтую
92'
Joseph Mensah получает вторую желтую карточку. Удаление.
92'
ПЕНАЛЬТИ - Joseph Mensah из команды Сепси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Омрани Билель.
92'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Назначен штрафной. Пострадал Мурешан Андрей, его свалил Dylan Flores.
91'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Боли Кевин
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
90'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Ходнодь Оттило из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Велев Стефан делает длинную передачу вперед
90'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
89'
88'
Виера Усман наказан за толчок Дяк Чиприан
88'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой справа.
87'
Ланг Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
86'
Ходнодь Оттило получил желтую карточку от судьи
86'
Ходнодь Оттило наказан за толчок Бордеяну Михай
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
84'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
Тандия Ибраима задерживает мяч рукой
83'
Joseph Mensah получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Joseph Mensah грубо играет против соперника. Пострадал Дяк Чиприан
82'
82'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Gabriel Moura из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Dylan Flores
81'
81'
Тактическая замена. Джокович Дамьян уходит с поля и его заменяет Хобан Овидиу
80'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Виера Усман оказался на газоне.
79'
Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Тактическая замена. Васвари Габриэл уходит с поля и его заменяет Ходнодь Оттило
78'
Дяк Чиприан наказан за толчок Joseph Mensah
77'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
Виера Усман нанес удар головой, но Арлаускис Гедрюс спокойно отбил мяч.
76'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой справа.
76'
Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Dylan Flores и Joseph Mensah из команды Сепси.
75'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Омрани Билель задерживает мяч рукой
74'
74'
73'
Велев Стефан не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
Gabriel Moura из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
72'
Виера Усман из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Велев Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Кулио Хуан получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Безумный фол. Кулио Хуан грубо играет против соперника. Пострадал Gabriel Moura
70'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
69'
69'
Тандия Ибраима из команды Сепси пасует в штрафную, но Арлаускис Гедрюс выходит и ловит мяч.
69'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Виера Усман пострадал.
68'
68'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II
68'
Васвари Габриэл из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
66'
66'
Сато Дайсуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
66'
Матч возобновлен
65'
Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
64'
63'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
63'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
62'
62'
61'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Судья подбегает и показывает Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отложенную желтую карточку за фол.
60'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Джокович Дамьян грубо играет против соперника. Пострадал Dylan Flores
59'
59'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Dylan Flores из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
59'
Бордеяну Михай делает длинную передачу вперед
58'
Цукудян Георге наказан за толчок Игорь Йованович
57'
Дяк Чиприан сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Джокович Дамьян ЧФР Клуж забивает ударом головой
57'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
54'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
54'
Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
53'
53'
53'
52'
52'
52'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
51'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
51'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Дяк Чиприан оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
49'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Joseph Mensah сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Васвари Габриэл классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Joseph Mensah из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
48'
Отличные скиллы показывает Joseph Mensah, обводя своих соперников
48'
Dylan Flores из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
47'
Joseph Mensah из команды Сепси играет слишком грубо. Камора Мауру оказался на газоне.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Рудоль Себастьян уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Велев Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Дяк Чиприан наказан за толчок Сато Дайсуке
46'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Васвари Габриэл наказан за толчок Джокович Дамьян
44'
Дяк Чиприан наказан за толчок Сато Дайсуке
44'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
44'
Gabriel Moura делает длинную передачу вперед
43'
43'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
42'
41'
41'
Тандия Ибраима наказан за толчок Бордеяну Михай
40'
Виера Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Судья сигнализирует, что Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
39'
38'
Рудоль Себастьян из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
38'
Тандия Ибраима пробил после навеса, но Арлаускис Гедрюс спас! Опасный момент упущен!
38'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Dylan Flores из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Dylan Flores из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
36'
Хороший удар издали нанес Сато Дайсуке, но отличный сейв сделал Арлаускис Гедрюс. Угловой.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
35'
34'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
34'
Камора Мауру мяч отрикошетил от ворот
34'
34'
34'
33'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
32'
32'
Florin Stefan из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Джокович Дамьян заработал фол
31'
Сато Дайсуке из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Арлаускис Гедрюс пострадал.
31'
30'
Dylan Flores нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
30'
Dylan Flores из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
29'
28'
28'
Сато Дайсуке из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
24'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Виера Усман оказался на газоне.
23'
Рефери не любит споров - именно за это Цукудян Георге сейчас получил желтую
23'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
22'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж в офсайде
22'
21'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
21'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
21'
Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой слева.
20'
20'
Хорошую попытку сделал Джокович Дамьян. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
19'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
18'
18'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
Дяк Чиприан нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
16'
16'
16'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
15'
Gabriel Moura из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
13'
13'
Маня Кристиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
13'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
12'
12'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
11'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
9'
8'
8'
7'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
5'
Gabriel Moura из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Судья сигнализирует, что Рудоль Себастьян из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
3'
Кулио Хуан наказан за толчок Gabriel Moura
1'
Отличный гол забил Цукудян Георге
1'
Дяк Чиприан сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Цукудян Георге классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
1'
Арлаускис Гедрюс из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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