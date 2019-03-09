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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
Стадион:
ЧФР Клуж
3:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
1' Гол
Цукудян Георге
23' Желтая карточка
Цукудян Георге
1:1
48' Гол
Васвари Габриэл
56' Желтая карточка
Сато Дайсуке
2:1
57' Гол
Джокович Дамьян
60' Желтая карточка
Джокович Дамьян
60' Желтая карточка
Кулио Хуан
70' Вторая желтая карточка
Кулио Хуан
83' Желтая карточка
Joseph Mensah II
86' Желтая карточка
Ходнодь Оттило
90' Вторая желтая карточка
Joseph Mensah II
90' Желтая карточка
Igor Jovanovic
3:1
90' Пенальти
Дяк Чиприан
90' Желтая карточка
Dylan Flores
90'+6
Второй тайм
96'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
95'
Рефери не любит споров - именно за это Dylan Flores сейчас получил желтую
Фол, нарушение
95'
Dylan Flores наказан за толчок Камора Мауру
95'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Игорь Йованович сейчас получил желтую
92'
Joseph Mensah получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛЬТИ - Joseph Mensah из команды Сепси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Омрани Билель.
92'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Назначен штрафной. Пострадал Мурешан Андрей, его свалил Dylan Flores.
91'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Боли Кевин
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ходнодь Оттило из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Велев Стефан делает длинную передачу вперед
90'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
89'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
89'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
89'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Виера Усман наказан за толчок Дяк Чиприан
Угловой
88'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой справа.
87'
Ланг Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
87'
Сепси контролирует мяч.
Желтая карточка
86'
Ходнодь Оттило получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Ходнодь Оттило наказан за толчок Бордеяну Михай
85'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
84'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
83'
Тандия Ибраима задерживает мяч рукой
Желтая карточка
83'
Joseph Mensah получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Joseph Mensah грубо играет против соперника. Пострадал Дяк Чиприан
82'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
82'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Gabriel Moura из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Dylan Flores
81'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Джокович Дамьян уходит с поля и его заменяет Хобан Овидиу
80'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
80'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Виера Усман оказался на газоне.
79'
Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
79'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Васвари Габриэл уходит с поля и его заменяет Ходнодь Оттило
Фол, нарушение
78'
Дяк Чиприан наказан за толчок Joseph Mensah
77'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
77'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Виера Усман нанес удар головой, но Арлаускис Гедрюс спокойно отбил мяч.
Угловой
76'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой справа.
76'
Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Dylan Flores и Joseph Mensah из команды Сепси.
75'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
74'
Омрани Билель задерживает мяч рукой
74'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
73'
Велев Стефан не смог попасть в створ ударом издали
73'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Gabriel Moura из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
72'
Виера Усман из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Велев Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Кулио Хуан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Кулио Хуан грубо играет против соперника. Пострадал Gabriel Moura
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
69'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тандия Ибраима из команды Сепси пасует в штрафную, но Арлаускис Гедрюс выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
69'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Виера Усман пострадал.
68'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
68'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II
68'
Васвари Габриэл из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Сато Дайсуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Матч возобновлен
65'
Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
64'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
63'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
62'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
62'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
61'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
60'
Судья подбегает и показывает Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отложенную желтую карточку за фол.
Желтая карточка
60'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Джокович Дамьян грубо играет против соперника. Пострадал Dylan Flores
59'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
59'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Dylan Flores из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
59'
Бордеяну Михай делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
58'
Цукудян Георге наказан за толчок Игорь Йованович
57'
Дяк Чиприан сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Джокович Дамьян ЧФР Клуж забивает ударом головой
57'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
Угловой
54'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
54'
Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
54'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
51'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Дяк Чиприан оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
49'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Joseph Mensah сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Васвари Габриэл классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Joseph Mensah из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
48'
Отличные скиллы показывает Joseph Mensah, обводя своих соперников
48'
Dylan Flores из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Удар от ворот произведет Сепси
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
Фол, нарушение
47'
Joseph Mensah из команды Сепси играет слишком грубо. Камора Мауру оказался на газоне.
46'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
46'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Рудоль Себастьян уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Велев Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Дяк Чиприан наказан за толчок Сато Дайсуке
46'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
45'
Васвари Габриэл наказан за толчок Джокович Дамьян
Фол, нарушение
44'
Дяк Чиприан наказан за толчок Сато Дайсуке
Офсайд
44'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
44'
Gabriel Moura делает длинную передачу вперед
43'
Удар от ворот произведет Сепси
43'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
42'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
41'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Тандия Ибраима наказан за толчок Бордеяну Михай
40'
Виера Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Сепси контролирует мяч.
39'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
38'
Рудоль Себастьян из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
38'
Тандия Ибраима пробил после навеса, но Арлаускис Гедрюс спас! Опасный момент упущен!
38'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
36'
Dylan Flores из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
36'
Dylan Flores из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
36'
Хороший удар издали нанес Сато Дайсуке, но отличный сейв сделал Арлаускис Гедрюс. Угловой.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
34'
Камора Мауру мяч отрикошетил от ворот
34'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
34'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
32'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Florin Stefan из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Джокович Дамьян заработал фол
Фол, нарушение
31'
Сато Дайсуке из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Арлаускис Гедрюс пострадал.
31'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
30'
Dylan Flores нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Dylan Flores из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
28'
Сато Дайсуке из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
26'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Виера Усман оказался на газоне.
Желтая карточка
23'
Рефери не любит споров - именно за это Цукудян Георге сейчас получил желтую
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
Офсайд
22'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж в офсайде
22'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
21'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
21'
Джокович Дамьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Dylan Flores из команды Сепси подал угловой слева.
20'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хорошую попытку сделал Джокович Дамьян. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Сепси
18'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
17'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
16'
Дяк Чиприан нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
16'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
16'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
16'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
15'
Gabriel Moura из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Сепси
13'
Маня Кристиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
13'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
13'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
12'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
11'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Сепси
8'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
7'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
6'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
5'
Gabriel Moura из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Рудоль Себастьян из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
Фол, нарушение
3'
Кулио Хуан наказан за толчок Gabriel Moura
1'
Отличный гол забил Цукудян Георге
1'
Дяк Чиприан сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Цукудян Георге классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
1'
Арлаускис Гедрюс из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
1'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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