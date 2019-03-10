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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:2
Второй тайм: 88'
Волунтари
0'
0:1
8' Гол
Ледуни Аисса
20' Желтая карточка
Гардош Флорин
40' Желтая карточка
Ricardinho XI
47' Желтая карточка
Ледуни Аисса
66' Желтая карточка
Ionut Pantiru
69' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
74' Желтая карточка
Willy Semedo
0:2
78' Пенальти
Ледуни Аисса
83' Желтая карточка
Армаш Игорь
88'
Второй тайм
88'
Удар от ворот произведет Волунтари
88'
ШАНС! Patrick Petre нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Отличные скиллы показывает Patrick Petre, обводя своих соперников
87'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Фол, нарушение
87'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Влад Александру оказался на газоне.
87'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
86'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
85'
Матч возобновлен
85'
Ricardinho получил травму и заменен. Ходорогя Роберт выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Ricardinho получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Ricardinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
84'
Бэдик Нарчис из команды КСМ Студенцеск в офсайде
83'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Армаш Игорь грубо играет против соперника. Пострадал Фрасинеску Козмин
82'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Joao Teixeira уходит с поля и его заменяет Бэдик Нарчис
81'
Удар от ворот произведет Волунтари
81'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
81'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
81'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск делает неудачный навес.
80'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
80'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
80'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
79'
Гадзе Ричард из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ледуни Аисса из команды Волунтари забивает с точки!
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ - Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Adrian Balan.
76'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
76'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Adrian Balan из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой слева.
75'
Должен был быть гол! Гадзе Ричард имел отличный шанс, но Миньо Рубен не дал голу состоятся!
75'
Mihai Capatana разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
74'
Willy Semedo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Ion Gheorghe заработал фол
74'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
73'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Adrian Balan
Фол, нарушение
72'
Adria Gallego нарушает правила. Ion Gheorghe пострадал
72'
Тудорие Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
72'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
71'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Волунтари
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
69'
Фрасинеску Козмин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
69'
Отличные скиллы показывает Ледуни Аисса, обводя своих соперников
69'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
69'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Тудорие Александру задерживает мяч рукой
68'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
66'
Рефери не любит споров - именно за это Ionut Pantiru сейчас получил желтую
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
65'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
65'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
65'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
64'
Mihai Capatana из команды Волунтари играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
64'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
64'
Гадзе Ричард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
63'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Удар от ворот произведет Волунтари
62'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Тактическая замена. Lewis Enoh уходит с поля и его заменяет Patrick Petre
60'
Удар от ворот произведет Волунтари
60'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
59'
Синьорелли Франко задерживает мяч рукой
59'
Тудорие Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
58'
Willy Semedo мяч отрикошетил от ворот
Угловой
58'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
Травма, повреждение
57'
Ледуни Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Отличные скиллы показывает Moussa Sanoh, обводя своих соперников
56'
Волунтари контролирует мяч.
55'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Удар от ворот произведет Волунтари
55'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
54'
Тудорие Александру из команды Волунтари в офсайде
53'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
52'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Ледуни Аисса наказан за толчок Гардош Флорин
Фол, нарушение
51'
Тудорие Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Фрасинеску Козмин пострадал.
Фол, нарушение
51'
Lewis Enoh задерживает мяч рукой
50'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
50'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Удар от ворот произведет Волунтари
49'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Волунтари
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
48'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
47'
Ледуни Аисса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Ледуни Аисса упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
47'
Ionut Adrian Cioinac ошибается в защите.
Фол, нарушение
47'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Lewis Enoh оказался на газоне.
46'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Willy Semedo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Удар от ворот произведет Волунтари
45'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Волунтари начинает контратаку
44'
Lewis Enoh нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
43'
Тудорие Александру из команды Волунтари в офсайде
Офсайд
42'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск в офсайде
42'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
41'
Lewis Enoh задерживает мяч рукой
41'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
41'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Влад Александру нарушает правила. Lewis Enoh пострадал
41'
Фрасинеску Козмин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
40'
Ricardinho получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Ricardinho грубо играет против соперника. Пострадал Moussa Sanoh
39'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
39'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск в офсайде
39'
Ionut Adrian Cioinac пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
37'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Lewis Enoh
35'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Лауренсиу Рус нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
33'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Волунтари контролирует мяч.
32'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Lewis Enoh пробил после навеса, но Ватка Космин спас! Опасный момент упущен!
30'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
29'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
29'
Lewis Enoh мяч отрикошетил от ворот
29'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
28'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
28'
Хорошую попытку сделал Гадзе Ричард. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
27'
Lewis Enoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
27'
Фрасинеску Козмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Lewis Enoh задерживает мяч рукой
25'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Волунтари
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Волунтари
21'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
21'
Mihai Capatana решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
20'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Гардош Флорин.
19'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
Офсайд
18'
Тудорие Александру из команды Волунтари в офсайде
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
15'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
15'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск в офсайде
14'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Армаш Игорь из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Lewis Enoh пострадал.
13'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Фол, нарушение
12'
Лауренсиу Рус нарушает правила. Mihai Capatana пострадал
12'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
12'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой справа.
11'
Гадзе Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Платини Суареш, обводя своих соперников
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
10'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Lewis Enoh оказался на газоне.
10'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Ледуни Аисса забивает!
8'
Adria Gallego ошибается в защите.
8'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Фрасинеску Козмин нарушает правила. Тудорие Александру пострадал
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Mihai Capatana нарушает правила. Лауренсиу Рус пострадал
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Тудорие Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
5'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
5'
Влад Александру из команды Волунтари сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
3'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск в офсайде
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

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