Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:2
Второй тайм: 88'
0:1
8' ГолЛедуни Аисса
20' Желтая карточкаГардош Флорин
40' Желтая карточкаRicardinho XI
47' Желтая карточкаЛедуни Аисса
66' Желтая карточкаIonut Pantiru
69' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
74' Желтая карточкаWilly Semedo
0:2
78' ПенальтиЛедуни Аисса
83' Желтая карточкаАрмаш Игорь
Второй тайм
88'
88'
ШАНС! Patrick Petre нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Отличные скиллы показывает Patrick Petre, обводя своих соперников
87'
87'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Влад Александру оказался на газоне.
87'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
86'
85'
Матч возобновлен
85'
Ricardinho получил травму и заменен. Ходорогя Роберт выходит на поле.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Ricardinho получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Ricardinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Бэдик Нарчис из команды КСМ Студенцеск в офсайде
83'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
83'
Безумный фол. Армаш Игорь грубо играет против соперника. Пострадал Фрасинеску Козмин
82'
82'
Тактическая замена. Joao Teixeira уходит с поля и его заменяет Бэдик Нарчис
81'
81'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
81'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
81'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск делает неудачный навес.
80'
80'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
79'
Гадзе Ричард из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
78'
Г О О О О Л - Ледуни Аисса из команды Волунтари забивает с точки!
76'
ПЕНАЛЬТИ - Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Adrian Balan.
76'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Adrian Balan из команды Волунтари делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
Mihai Capatana из команды Волунтари подал угловой слева.
75'
Должен был быть гол! Гадзе Ричард имел отличный шанс, но Миньо Рубен не дал голу состоятся!
75'
Mihai Capatana разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Willy Semedo получил желтую карточку от судьи
74'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Ion Gheorghe заработал фол
74'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
73'
Тактическая замена. Тудорие Александру уходит с поля и его заменяет Adrian Balan
72'
Adria Gallego нарушает правила. Ion Gheorghe пострадал
72'
Тудорие Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Willy Semedo из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Фрасинеску Козмин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
69'
Отличные скиллы показывает Ледуни Аисса, обводя своих соперников
69'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
69'
68'
Тудорие Александру задерживает мяч рукой
68'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
66'
Рефери не любит споров - именно за это Ionut Pantiru сейчас получил желтую
66'
Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
65'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Mihai Capatana из команды Волунтари играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
64'
64'
Гадзе Ричард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
63'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
63'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
62'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
61'
61'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Тактическая замена. Lewis Enoh уходит с поля и его заменяет Patrick Petre
60'
60'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск пробил со штрафного, но очень мимо цели.
59'
Синьорелли Франко задерживает мяч рукой
59'
Тудорие Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
58'
Willy Semedo мяч отрикошетил от ворот
58'
57'
Ледуни Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Отличные скиллы показывает Moussa Sanoh, обводя своих соперников
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
55'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
54'
54'
53'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
52'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
51'
Ледуни Аисса наказан за толчок Гардош Флорин
51'
Тудорие Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Фрасинеску Козмин пострадал.
51'
50'
50'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
48'
47'
Ледуни Аисса получил желтую карточку от судьи
47'
Ледуни Аисса упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
47'
Ionut Adrian Cioinac ошибается в защите.
47'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Lewis Enoh оказался на газоне.
46'
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Willy Semedo выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
45'
Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Тудорие Александру наказан за толчок Фрасинеску Козмин
44'
Волунтари начинает контратаку
44'
Lewis Enoh нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
42'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск в офсайде
42'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Влад Александру нарушает правила. Lewis Enoh пострадал
41'
Фрасинеску Козмин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Ricardinho получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Ricardinho грубо играет против соперника. Пострадал Moussa Sanoh
39'
39'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск в офсайде
39'
Ionut Adrian Cioinac пробует нанести удар издали, но Ватка Космин держит все под контролем
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
37'
36'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Lewis Enoh
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
34'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Лауренсиу Рус нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
33'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
30'
Lewis Enoh пробил после навеса, но Ватка Космин спас! Опасный момент упущен!
30'
Плохо сыграл Балаур Ионуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
29'
Lewis Enoh мяч отрикошетил от ворот
29'
29'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Adria Gallego из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
28'
Хорошую попытку сделал Гадзе Ричард. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
27'
Lewis Enoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой справа.
27'
Фрасинеску Козмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
24'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
23'
23'
Фрасинеску Козмин наказан за толчок Тудорие Александру
22'
21'
21'
Mihai Capatana решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
20'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Гардош Флорин.
19'
18'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Mihai Capatana пострадал.
18'
17'
16'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Mihai Capatana
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск в офсайде
14'
14'
Армаш Игорь из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Lewis Enoh пострадал.
13'
12'
Лауренсиу Рус нарушает правила. Mihai Capatana пострадал
12'
12'
Lewis Enoh из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Гадзе Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Платини Суареш, обводя своих соперников
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Балаур Ионуц из команды Волунтари играет слишком грубо. Lewis Enoh оказался на газоне.
10'
10'
8'
Г О О О О Л - Ледуни Аисса забивает!
8'
Adria Gallego ошибается в защите.
8'
8'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
7'
7'
Фрасинеску Козмин нарушает правила. Тудорие Александру пострадал
6'
6'
6'
Mihai Capatana нарушает правила. Лауренсиу Рус пострадал
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Тудорие Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
5'
Влад Александру из команды Волунтари сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
3'
3'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
3'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Ледуни Аисса из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
2'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск в офсайде
2'
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
КСМ Студенцеск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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