Стадион: Ион Облеменко Зрители: 30944
1:0
Конец матча
1:0
18' ГолElvir Koljic
27' Желтая карточкаБег Жюльен
43' Желтая карточкаМартич Иван
60' Желтая карточкаЗуа Жак
73' Желтая карточкаКелич Ренато
79' Красная карточкаРадунович Ристо
80' Желтая карточкаValentin Mihaila
84' Желтая карточкаStefan Draghici
90' Желтая карточкаSantos Pires Romario
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 30944 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Рошу Нелуц
95'
94'
94'
Балауре Сильвиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
94'
94'
93'
93'
93'
93'
93'
Кикэлдэу Александру не смог попасть в створ ударом издали
92'
Romario - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Carlos Fortes
92'
Отличные скиллы показывает Carlos Fortes, обводя своих соперников
92'
91'
Рошу Нелуц из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Астра имеет хороший шанс забить.
91'
90'
Ciprian Biceanu из команды Астра навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
88'
88'
87'
Ovidiu Bic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Майк Кестор из команды Астра отправил кросс в штрафную...
86'
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
85'
Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова предупрежден после нескольких фолов.
84'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бутян Михай пострадал.
84'
84'
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Stefan Draghici наказан за толчок Бутян Михай
80'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Valentin Mihaila грубо играет против соперника. Пострадал Рошу Нелуц
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
79'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Радунович Ристо удален с поля!
79'
Радунович Ристо из команды Астра играет слишком грубо. Бэрбуц Кристиан оказался на газоне.
79'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
79'
Университатя Крайова начинает контратаку
79'
Romario нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Георге Валентин
77'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
77'
Рошу Нелуц из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Георге Валентин из команды Астра делает пас партнеру.
76'
76'
76'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Хороший удар издали нанес Carlos Fortes, но отличный сейв сделал Лазар Давид. Угловой.
75'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
74'
74'
74'
Бутян Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
73'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
72'
Келич Ренато наказан за толчок Мрзляк Филип
72'
Матею Александру наказан за толчок Romario
72'
71'
Carlos Fortes нарушает правила. Майк Кестор пострадал
71'
Балауре Сильвиу пробил после навеса, но Пильячелли Мирко спас! Опасный момент упущен!
70'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра делает неудачный навес.
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра разыграл угловой с левого угла.
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Георге Валентин мяча так и не получил
68'
Георге Валентин из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
Elvir Koljic возвращается на поле.
66'
66'
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Elvir Koljic получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Матч возобновлен
66'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
64'
64'
63'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
63'
62'
62'
Тактическая замена. Ллуллаку Аздрен уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
61'
Рошу Нелуц из команды Астра в офсайде
61'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Elvir Koljic имел все шансы забить, но Лазар Давид сделал отличный сейв!
58'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
58'
58'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
57'
57'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
56'
Мрзляк Филип задерживает мяч рукой
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
54'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
54'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
53'
52'
52'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
52'
Келич Ренато наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
52'
51'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
49'
Астра контролирует мяч.
48'
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Рошу Нелуц
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
50'
50'
Valentin Mihaila возвращается на поле.
49'
Георге Валентин из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Valentin Mihaila получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
48'
47'
Тактическая замена. Мартич Иван уходит с поля и его заменяет Димитров Радослав
47'
47'
46'
Мартич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
44'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Мартич Иван грубо играет против соперника. Пострадал Георге Валентин
43'
Valentin Mihaila возвращается на поле.
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Valentin Mihaila получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Valentin Mihaila на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Келич Ренато наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
39'
39'
Elvir Koljic нарушает правила. Радунович Ристо пострадал
38'
38'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
ШАНС! Радунович Ристо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Радунович Ристо, обводя своих соперников
36'
Судья сигнализирует, что Ллуллаку Аздрен из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
36'
Elvir Koljic возвращается на поле.
35'
Матч возобновлен
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Elvir Koljic получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Безумный фол. Elvir Koljic грубо играет против соперника. Пострадал Бейян Флориан
32'
32'
Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
Радунович Ристо из команды Астра навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
28'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
27'
Бег Жюльен получил желтую карточку от судьи
27'
Бег Жюльен из команды Астра играет слишком грубо. Stefan Draghici оказался на газоне.
26'
26'
Мрзляк Филип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает пас партнеру.
26'
Бег Жюльен из команды Астра навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
24'
23'
Stefan Draghici наказан за толчок Бутян Михай
23'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова в офсайде
21'
21'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бег Жюльен из команды Астра подал угловой справа.
20'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
20'
Георге Валентин из команды Астра забрасывает мяч в штрафную.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
18'
Г О О О О Л - Elvir Koljic первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
18'
Бутян Михай ошибается в защите.
18'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
14'
Безумный фол. Мрзляк Филип грубо играет против соперника. Пострадал Бэрбуц Кристиан
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Георге Валентин из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
13'
12'
11'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова в офсайде
11'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
10'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
9'
8'
Георге Валентин из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
8'
7'
7'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
6'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
5'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
4'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
3'
Астра контролирует мяч.
2'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бейян Флориан пострадал.
2'
Феррейра Тьягу наказан за толчок Зуа Жак
2'
2'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
1'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
1'
1'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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