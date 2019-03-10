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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
Стадион: Зрители: 30944
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Астра
0'
1:0
18' Гол
Elvir Koljic
27' Желтая карточка
Бег Жюльен
43' Желтая карточка
Мартич Иван
60' Желтая карточка
Зуа Жак
73' Желтая карточка
Келич Ренато
79' Красная карточка
Радунович Ристо
80' Желтая карточка
Valentin Mihaila
84' Желтая карточка
Stefan Draghici
90' Желтая карточка
Santos Pires Romario
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 30944 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Рошу Нелуц
95'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
94'
Балауре Сильвиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
94'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
93'
Бейян Флориан возвращается на поле.
93'
Удар от ворот произведет Астра
93'
Кикэлдэу Александру не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
92'
Romario - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Carlos Fortes
92'
Отличные скиллы показывает Carlos Fortes, обводя своих соперников
92'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Рошу Нелуц из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Астра имеет хороший шанс забить.
91'
Университатя Крайова контролирует мяч.
90'
Ciprian Biceanu из команды Астра навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Удар от ворот произведет Астра
88'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Университатя Крайова контролирует мяч.
87'
Ovidiu Bic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Майк Кестор из команды Астра отправил кросс в штрафную...
86'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
86'
Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
Травма, повреждение
85'
Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
84'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
84'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бутян Михай пострадал.
84'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Stefan Draghici наказан за толчок Бутян Михай
Желтая карточка
80'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Valentin Mihaila грубо играет против соперника. Пострадал Рошу Нелуц
80'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Радунович Ристо удален с поля!
Фол, нарушение
79'
Радунович Ристо из команды Астра играет слишком грубо. Бэрбуц Кристиан оказался на газоне.
79'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
79'
Университатя Крайова начинает контратаку
79'
Romario нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Георге Валентин
Фол, нарушение
77'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
77'
Рошу Нелуц из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Георге Валентин из команды Астра делает пас партнеру.
76'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
75'
Бейян Флориан возвращается на поле.
75'
Хороший удар издали нанес Carlos Fortes, но отличный сейв сделал Лазар Давид. Угловой.
75'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
74'
Бейян Флориан возвращается на поле.
74'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
74'
Бутян Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
73'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Келич Ренато наказан за толчок Мрзляк Филип
Фол, нарушение
72'
Матею Александру наказан за толчок Romario
72'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Carlos Fortes нарушает правила. Майк Кестор пострадал
71'
Балауре Сильвиу пробил после навеса, но Пильячелли Мирко спас! Опасный момент упущен!
70'
Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
70'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра делает неудачный навес.
Угловой
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра разыграл угловой с левого угла.
68'
Балауре Сильвиу из команды Астра сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Георге Валентин мяча так и не получил
68'
Георге Валентин из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
67'
Elvir Koljic возвращается на поле.
66'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
66'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Elvir Koljic получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
64'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
63'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Ллуллаку Аздрен уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
Офсайд
61'
Рошу Нелуц из команды Астра в офсайде
61'
Рошу Нелуц из команды Астра отправил кросс в штрафную...
59'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Elvir Koljic имел все шансы забить, но Лазар Давид сделал отличный сейв!
58'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
58'
Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Майк Кестор
Фол, нарушение
56'
Мрзляк Филип задерживает мяч рукой
55'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
54'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
54'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.
54'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
53'
Университатя Крайова контролирует мяч.
52'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
52'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Келич Ренато наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
52'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
50'
Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Астра контролирует мяч.
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
46'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Рошу Нелуц
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
50'
Valentin Mihaila возвращается на поле.
49'
Георге Валентин из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Удар от ворот произведет Астра
49'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Valentin Mihaila получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Тактическая замена. Мартич Иван уходит с поля и его заменяет Димитров Радослав
47'
Удар от ворот произведет Астра
47'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
46'
Мартич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
46'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
46'
Зуа Жак из команды Астра делает пас партнеру.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
45'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бутян Михай из команды Астра отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
43'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Мартич Иван грубо играет против соперника. Пострадал Георге Валентин
Травма, повреждение
43'
Valentin Mihaila возвращается на поле.
43'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Valentin Mihaila получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Valentin Mihaila на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Зуа Жак из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
40'
Келич Ренато наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
39'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Elvir Koljic нарушает правила. Радунович Ристо пострадал
38'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
38'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
38'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
37'
Бейян Флориан возвращается на поле.
37'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
37'
ШАНС! Радунович Ристо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Радунович Ристо, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ллуллаку Аздрен из команды Астра поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
Травма, повреждение
36'
Elvir Koljic возвращается на поле.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Elvir Koljic получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Elvir Koljic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
32'
Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Elvir Koljic грубо играет против соперника. Пострадал Бейян Флориан
Угловой
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
32'
Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Удар от ворот произведет Астра
30'
Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Банку Никусор, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
30'
Радунович Ристо из команды Астра навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Мрзляк Филип
28'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
27'
Бег Жюльен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Бег Жюльен из команды Астра играет слишком грубо. Stefan Draghici оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
26'
Мрзляк Филип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает пас партнеру.
26'
Бег Жюльен из команды Астра навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Stefan Draghici наказан за толчок Бутян Михай
23'
Матею Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
21'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова в офсайде
21'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бег Жюльен из команды Астра подал угловой справа.
20'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Радунович Ристо из команды Астра отправил кросс в штрафную...
20'
Георге Валентин из команды Астра забрасывает мяч в штрафную.
20'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Elvir Koljic первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Университатя Крайова имеет хороший шанс забить.
18'
Бутян Михай ошибается в защите.
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
16'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Мрзляк Филип грубо играет против соперника. Пострадал Бэрбуц Кристиан
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Георге Валентин из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Офсайд
10'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
10'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
9'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Георге Валентин из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
8'
Университатя Крайова контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Астра
7'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
5'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
4'
Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
3'
Астра контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бейян Флориан пострадал.
Фол, нарушение
2'
Феррейра Тьягу наказан за толчок Зуа Жак
2'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Угловой
1'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова разыграл угловой с левого угла.
1'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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