Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:0
Второй тайм: 83'
32' Желтая карточкаГоробцов Николас
39' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
39' Желтая карточкаФаббрини Диего
52' Желтая карточкаNicusor Fota
67' Желтая карточкаCristian Albu
75' Желтая карточкаAndrei Marc
79' Желтая карточкаAlexandru Costache
Второй тайм
83'
Andrei Marc наказан за толчок Мирон Джордже
83'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
81'
81'
Andrei Marc наказан за толчок Мирон Джордже
80'
Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Andrei Dumitras из команды Ботошани играет слишком грубо. Thaer Bawab оказался на газоне.
79'
79'
Судье надоело, что Alexandru Costache тянет время и он наказал его горчичником
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Nivaldo
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Буш Лауренциу из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Andrei Marc пострадал.
78'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
77'
Мусса Софьен наказан за толчок Мирон Джордже
77'
76'
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Andrei Marc - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Назначен штрафной. Пострадал Головфка Кэтэлин, его свалил Andrei Marc.
75'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Головфка Кэтэлин не пострадал и надо продолжать игру!
74'
74'
74'
74'
Razvan Gradinaru нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Тактическая замена. Онгенда Эрвин уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
73'
Мусса Софьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
72'
71'
70'
70'
Тактическая замена. Кристеску Мариан уходит с поля и его заменяет Thaer Bawab
70'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
69'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
68'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
67'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
66'
66'
66'
66'
Ботошани контролирует мяч.
65'
65'
Соиледис Арис из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
64'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
64'
63'
63'
Фаббрини Диего из команды Ботошани навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
62'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани играет слишком грубо. Кристеску Мариан оказался на газоне.
62'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фаббрини Диего не пострадал и надо продолжать игру!
61'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
61'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
61'
Andrei Dumitras предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Родригес Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Роман Михай V
57'
57'
Родригес Джонатан задерживает мяч рукой
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Cristian Albu пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
55'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
54'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Andrei Marc нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
54'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна делает передачу одноклубнику.
53'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Мирон Джордже наказан за толчок Мусса Софьен
53'
Роман Михай V из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Andrei Dumitras навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Nicusor Fota получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Nicusor Fota задерживает мяч рукой
51'
51'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
51'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
49'
49'
Онгенда Эрвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
47'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Мирон Джордже оказался на газоне.
47'
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Alexandru Costache взял и забрал мяч на выходе
47'
Онгенда Эрвин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
45'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
45'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
44'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Роман Михай V из команды Ботошани играет слишком грубо. Andrei Marc оказался на газоне.
43'
42'
Andrei Dumitras из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
41'
41'
40'
Судья свистит. Andrei Marc атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хорошую попытку сделал Роман Михай V. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
40'
Матч возобновлен
39'
Фаббрини Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
38'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
38'
38'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
38'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Игрок из команды Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
37'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
33'
Соиледис Арис возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
32'
Горобцов Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Безумный фол. Горобцов Николас грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Dumitras
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Соиледис Арис получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Cristian Albu не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Как он промахнулся? Роман Михай V имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Голкипер мог бы сыграть и получше
30'
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Andrei Dumitras
28'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
27'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
25'
Мусса Софьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
25'
Должен был быть гол! Головфка Кэтэлин имел отличный шанс, но Alexandru Costache не дал голу состоятся!
24'
Мейра Жоау ошибается в защите.
23'
23'
Соиледис Арис из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
22'
22'
21'
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
19'
Ботошани контролирует мяч.
18'
Мусса Софьен наказан за толчок Фаббрини Диего
18'
16'
16'
Шанс! Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
16'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
15'
Мусса Софьен наказан за толчок Andrei Burca
15'
Соиледис Арис наказан за толчок Razvan Gradinaru
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
14'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
14'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
13'
Какой промах! Lorand Levente Fulop имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
Andrei Dumitras из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
13'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
11'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
11'
Nicusor Fota наказан за толчок Онгенда Эрвин
10'
10'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Родригес Джонатан пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
9'
9'
9'
8'
7'
7'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Роман Михай V из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Бентаиба Кадамуро пострадал.
6'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Lorand Levente Fulop заработал фол
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
4'
4'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
3'
Мусса Софьен наказан за толчок Andrei Dumitras
3'
2'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
2'
2'
Cristian Albu наказан за толчок Фаббрини Диего
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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