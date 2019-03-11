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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
Ботошани
0:0
Второй тайм: 83'
Конкордия Кьяжна
0'
32' Желтая карточка
Горобцов Николас
39' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
39' Желтая карточка
Фаббрини Диего
52' Желтая карточка
Nicusor Fota
67' Желтая карточка
Cristian Albu
75' Желтая карточка
Andrei Marc
79' Желтая карточка
Alexandru Costache
83'
Второй тайм
Фол, нарушение
83'
Andrei Marc наказан за толчок Мирон Джордже
Угловой
83'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Andrei Marc наказан за толчок Мирон Джордже
80'
Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
80'
Andrei Dumitras из команды Ботошани играет слишком грубо. Thaer Bawab оказался на газоне.
79'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
79'
Судье надоело, что Alexandru Costache тянет время и он наказал его горчичником
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Nivaldo
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Буш Лауренциу из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Andrei Marc пострадал.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Lorand Levente Fulop
Фол, нарушение
77'
Мусса Софьен наказан за толчок Мирон Джордже
77'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
75'
Andrei Marc - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Назначен штрафной. Пострадал Головфка Кэтэлин, его свалил Andrei Marc.
Фол, нарушение
75'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Головфка Кэтэлин не пострадал и надо продолжать игру!
74'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Ботошани
74'
Razvan Gradinaru нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
73'
Удар от ворот произведет Ботошани
73'
Тактическая замена. Онгенда Эрвин уходит с поля и его заменяет Буш Лауренциу
73'
Мусса Софьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
72'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
70'
Тактическая замена. Кристеску Мариан уходит с поля и его заменяет Thaer Bawab
70'
Фаббрини Диего из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
70'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
69'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Cristian Albu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
68'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
66'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
66'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
66'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ботошани контролирует мяч.
65'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Соиледис Арис из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Удар от ворот произведет Ботошани
64'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
64'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
63'
Фаббрини Диего из команды Ботошани навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
Фол, нарушение
62'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани играет слишком грубо. Кристеску Мариан оказался на газоне.
62'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
61'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Фаббрини Диего не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Родригес Джонатан
61'
Роман Михай V выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
61'
Andrei Dumitras предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
60'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
59'
Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Родригес Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Razvan Gradinaru наказан за толчок Роман Михай V
57'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Родригес Джонатан задерживает мяч рукой
56'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Cristian Albu пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
55'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
55'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
54'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Удар от ворот произведет Ботошани
54'
Andrei Marc нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
54'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна делает передачу одноклубнику.
53'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Мирон Джордже наказан за толчок Мусса Софьен
53'
Роман Михай V из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Andrei Dumitras навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Nicusor Fota получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
52'
Nicusor Fota задерживает мяч рукой
51'
Удар от ворот произведет Ботошани
51'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна делает неудачный навес.
51'
Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Фаббрини Диего оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
49'
Онгенда Эрвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
Фол, нарушение
47'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Мирон Джордже оказался на газоне.
47'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Alexandru Costache взял и забрал мяч на выходе
47'
Онгенда Эрвин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Головфка Кэтэлин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
46'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
46'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
45'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
45'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Роман Михай V из команды Ботошани играет слишком грубо. Andrei Marc оказался на газоне.
43'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Andrei Dumitras из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Andrei Marc атаковал сзади соперника. Это Роман Михай V заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хорошую попытку сделал Роман Михай V. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Lorand Levente Fulop из команды Ботошани делает пас партнеру.
40'
Матч возобновлен
Желтая карточка
39'
Фаббрини Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
39'
Razvan Gradinaru получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
38'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
38'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
38'
Соиледис Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок из команды Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
36'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
33'
Соиледис Арис возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
Желтая карточка
32'
Горобцов Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Горобцов Николас грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Dumitras
32'
Удар от ворот произведет Ботошани
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Соиледис Арис получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Cristian Albu не смог попасть в створ ударом издали
30'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Как он промахнулся? Роман Михай V имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Голкипер мог бы сыграть и получше
30'
Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Andrei Dumitras
28'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
27'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
27'
Соиледис Арис из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
27'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
25'
Мусса Софьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани подал угловой справа.
25'
Должен был быть гол! Головфка Кэтэлин имел отличный шанс, но Alexandru Costache не дал голу состоятся!
24'
Мейра Жоау ошибается в защите.
23'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
23'
Соиледис Арис из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
19'
Роман Михай V из команды Ботошани в офсайде
19'
Ботошани контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Мусса Софьен наказан за толчок Фаббрини Диего
18'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Ботошани
16'
Шанс! Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна пробил головой, но мимо
16'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Мусса Софьен наказан за толчок Andrei Burca
Фол, нарушение
15'
Соиледис Арис наказан за толчок Razvan Gradinaru
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Соиледис Арис из команды Ботошани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Роман Михай V из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
14'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
13'
Какой промах! Lorand Levente Fulop имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
Andrei Dumitras из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
13'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Онгенда Эрвин из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...
12'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
11'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Nicusor Fota наказан за толчок Онгенда Эрвин
10'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Мусса Софьен из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Родригес Джонатан пострадал.
10'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Ботошани
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
7'
Удар от ворот произведет Ботошани
7'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
7'
Роман Михай V из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Бентаиба Кадамуро пострадал.
Фол, нарушение
6'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Lorand Levente Fulop заработал фол
5'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Удар от ворот произведет Ботошани
4'
Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Мусса Софьен наказан за толчок Andrei Dumitras
3'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
2'
Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Cristian Albu наказан за толчок Фаббрини Диего
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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