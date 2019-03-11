Стадион: Националь
1:2
Второй тайм: 89'
0:1
15' ГолКалкан Андреас
17' Желтая карточкаБэлаша Михай
30' Желтая карточкаМладен Себастьян
1:1
40' ГолКоман Флоринел
50' Желтая карточкаФилип Лучан
64' Желтая карточкаБензар Ромарио
1:2
65' ПенальтиХаджи Янис
76' Желтая карточкаКоман Флоринел
88' Желтая карточкаAndrei Artean
88' Желтая карточкаВынэ Йонуц
Второй тайм
89'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает неудачный навес.
88'
88'
Как он промахнулся? Ньоэр Харлем-Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
88'
Рефери не любит споров - именно за это Вынэ Йонуц сейчас получил желтую
88'
Andrei Artean - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Iulian Cristea оказался на газоне.
87'
87'
Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали
86'
Хаджи Янис возвращается на поле.
86'
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаджи Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Хаджи Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Бэлгрэдян Кристиан пострадал.
85'
Iulian Cristea нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
85'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
84'
84'
84'
84'
Коман Флоринел из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
84'
84'
83'
Филип Лучан из команды Стяуа играет слишком грубо. Ривалдиньо оказался на газоне.
82'
82'
Бензар Ромарио из команды Стяуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
82'
81'
81'
Хорошую попытку сделал Тэнасе Флорин. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
80'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
79'
Как он промахнулся? Ньоэр Харлем-Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Тэнасе Флорин делает длинную передачу вперед
79'
78'
78'
Шанс! Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа пробил головой, но мимо
77'
77'
77'
77'
76'
76'
76'
Коман Флоринел получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Radu Bobac нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
75'
Ньоэр Харлем-Эдди задерживает мяч рукой
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Тактическая замена. Olimpiu Morutan уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
74'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Матей Флорентин наказан за толчок Хаджи Янис
73'
Andrei Artean пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
72'
72'
Коман Флоринел из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
71'
71'
Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа подал угловой справа.
69'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
68'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Вынэ Йонуц оказался на газоне.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
67'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
67'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Хора Иоан уходит с поля и его заменяет Ньоэр Харлем-Эдди
65'
Г О О О О Л - Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забивает с точки!
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Бензар Ромарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
ПЕНАЛЬТИ - Бензар Ромарио из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хури Льес.
64'
64'
64'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Вынэ Йонуц наказан за толчок Бензар Ромарио
63'
63'
Хури Льес не смог попасть в створ ударом издали
62'
Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Andrei Artean
62'
Филип Лучан из команды Стяуа играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
61'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
60'
60'
Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Калкан Андреас наказан за толчок Жуниор Мораис
59'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
58'
58'
58'
57'
Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали
57'
Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
57'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
57'
Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Калкан Андреас наказан за толчок Жуниор Мораис
56'
Iulian Cristea из команды Стяуа играет слишком грубо. Ривалдиньо оказался на газоне.
56'
56'
Тактическая замена. Драгус Денис уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
55'
55'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
54'
Назначен штрафной. Пострадал Кожокару Валентин, его свалил Хора Иоан.
54'
Бэлаша Михай нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
53'
Бензар Ромарио из команды Стяуа подал угловой справа.
53'
Бензар Ромарио нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
53'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Судья свистит. Балута Тудор атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной
51'
Драгус Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Бэлгрэдян Кристиан не дал случится голу! Bradley de Nooijer должен был забивать, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв
51'
51'
51'
Olimpiu Morutan нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
51'
51'
Radu Bobac предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Филип Лучан получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Филип Лучан грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Кожокару Валентин держит все под контролем
49'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Тэнасе Флорин пострадал.
49'
Назначен штрафной. Пострадал Кожокару Валентин, его свалил Бензар Ромарио.
49'
49'
Хора Иоан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
49'
Коман Флоринел нанес удар, мяч был парирован, но Кожокару Валентин не удержал его в руках.
48'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
Должен был быть гол! Хора Иоан имел отличный шанс, но Кожокару Валентин не дал голу состоятся!
47'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
47'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
46'
46'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Судья свистит. Филип Лучан атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Матей Флорентин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Хора Иоан из команды Стяуа играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
43'
Бензар Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Коман Флоринел отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
43'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Тэнасе Флорин пострадал.
42'
42'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
42'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Коман Флоринел из команды Стяуа отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Olimpiu Morutan сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Коман Флоринел изменил счет на табло!
40'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
39'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Драгус Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
37'
Хури Льес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
36'
36'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
36'
Драгус Денис задерживает мяч рукой
35'
35'
Младен Себастьян получил травму и заменен. Radu Bobac выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
ШАНС! Жуниор Мораис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
34'
Какой промах! Iulian Cristea имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
34'
Балута Тудор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Судья сигнализирует, что Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
33'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
32'
Драгус Денис наказан за толчок Филип Лучан
31'
Младен Себастьян наказан за толчок Коман Флоринел
31'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
30'
Назначен штрафной. Пострадал Жуниор Мораис, его свалил Младен Себастьян.
30'
Судья сигнализирует, что Хури Льес из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Хора Иоан задерживает мяч рукой
29'
28'
28'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Драгус Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коман Флоринел из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
27'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Virgil Ghita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
24'
23'
23'
Калкан Андреас наказан за толчок Iulian Cristea
23'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Отличные скиллы показывает Olimpiu Morutan, обводя своих соперников
22'
22'
21'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Olimpiu Morutan
21'
20'
20'
Стяуа начинает контратаку
20'
Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
20'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Драгус Денис нанес удар, мяч был парирован, но Бэлгрэдян Кристиан не удержал его в руках.
19'
Неделку Драгош ошибается в защите.
19'
18'
18'
17'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Бэлаша Михай грубо играет против соперника. Пострадал Хури Льес
16'
Отличный гол забил Калкан Андреас
15'
Хаджи Янис сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Калкан Андреас изменил счет на табло!
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
15'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
13'
12'
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
11'
10'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
9'
Хаджи Янис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
8'
Безумный фол. Iulian Cristea грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
4'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
3'
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Кожокару Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Как он промахнулся? Филип Лучан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Коман Флоринел отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
1'
1'
Стяуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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