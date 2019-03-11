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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
Стадион:
Стяуа
1:2
Второй тайм: 89'
Вииторул Констанца
0'
0:1
15' Гол
Калкан Андреас
17' Желтая карточка
Бэлаша Михай
30' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:1
40' Гол
Коман Флоринел
50' Желтая карточка
Филип Лучан
64' Желтая карточка
Бензар Ромарио
1:2
65' Пенальти
Хаджи Янис
76' Желтая карточка
Коман Флоринел
88' Желтая карточка
Andrei Artean
88' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
89'
Второй тайм
89'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает неудачный навес.
88'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
88'
Как он промахнулся? Ньоэр Харлем-Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
Желтая карточка
88'
Рефери не любит споров - именно за это Вынэ Йонуц сейчас получил желтую
Желтая карточка
88'
Andrei Artean - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Iulian Cristea оказался на газоне.
87'
Удар от ворот произведет Стяуа
87'
Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
86'
Хаджи Янис возвращается на поле.
86'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
86'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаджи Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Хаджи Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Бэлгрэдян Кристиан пострадал.
85'
Iulian Cristea нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
85'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
84'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
84'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Коман Флоринел из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
84'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Филип Лучан из команды Стяуа играет слишком грубо. Ривалдиньо оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
82'
Бензар Ромарио из команды Стяуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
82'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
82'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Стяуа контролирует мяч.
81'
Хорошую попытку сделал Тэнасе Флорин. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Вииторул Констанца начинает контратаку
80'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
79'
Как он промахнулся? Ньоэр Харлем-Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Тэнасе Флорин делает длинную передачу вперед
79'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
78'
Шанс! Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа пробил головой, но мимо
77'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
77'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
76'
Коман Флоринел получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Radu Bobac нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
75'
Ньоэр Харлем-Эдди задерживает мяч рукой
75'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
75'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Тактическая замена. Olimpiu Morutan уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
74'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Матей Флорентин наказан за толчок Хаджи Янис
73'
Andrei Artean пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
72'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
72'
Коман Флоринел из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Стяуа контролирует мяч.
71'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
70'
Вииторул Констанца начинает контратаку
70'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа подал угловой справа.
69'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Стяуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Вынэ Йонуц оказался на газоне.
68'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
Офсайд
67'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
67'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Хора Иоан уходит с поля и его заменяет Ньоэр Харлем-Эдди
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забивает с точки!
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
64'
Бензар Ромарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛЬТИ - Бензар Ромарио из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хури Льес.
64'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
64'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Вынэ Йонуц наказан за толчок Бензар Ромарио
63'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
63'
Хури Льес не смог попасть в створ ударом издали
62'
Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Andrei Artean
Фол, нарушение
62'
Филип Лучан из команды Стяуа играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
61'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
60'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
60'
Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
60'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
60'
Калкан Андреас наказан за толчок Жуниор Мораис
59'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Стяуа контролирует мяч.
58'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
58'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Стяуа
57'
Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали
57'
Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
57'
Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
56'
Калкан Андреас наказан за толчок Жуниор Мораис
Фол, нарушение
56'
Iulian Cristea из команды Стяуа играет слишком грубо. Ривалдиньо оказался на газоне.
56'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
56'
Тактическая замена. Драгус Денис уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
55'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Кожокару Валентин, его свалил Хора Иоан.
54'
Бэлаша Михай нанес удар головой, но Кожокару Валентин спокойно отбил мяч.
Угловой
53'
Бензар Ромарио из команды Стяуа подал угловой справа.
53'
Бензар Ромарио нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
53'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Балута Тудор атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной
51'
Драгус Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Бэлгрэдян Кристиан не дал случится голу! Bradley de Nooijer должен был забивать, но Бэлгрэдян Кристиан сделал отличный сейв
51'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Вииторул Констанца начинает контратаку
51'
Olimpiu Morutan нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
Угловой
51'
Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
51'
Radu Bobac предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
50'
Филип Лучан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Филип Лучан грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Кожокару Валентин держит все под контролем
Фол, нарушение
49'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Тэнасе Флорин пострадал.
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Кожокару Валентин, его свалил Бензар Ромарио.
49'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
49'
Хора Иоан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Коман Флоринел из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
49'
Коман Флоринел нанес удар, мяч был парирован, но Кожокару Валентин не удержал его в руках.
49'
Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
48'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
48'
Коман Флоринел из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
48'
Должен был быть гол! Хора Иоан имел отличный шанс, но Кожокару Валентин не дал голу состоятся!
47'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
47'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
46'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Филип Лучан атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Матей Флорентин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
46'
Хора Иоан из команды Стяуа играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
44'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Бензар Ромарио нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Коман Флоринел отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
43'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Тэнасе Флорин пострадал.
42'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
42'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
42'
Коман Флоринел из команды Стяуа отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Olimpiu Morutan сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Коман Флоринел изменил счет на табло!
40'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
39'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
38'
Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали
38'
Удар от ворот произведет Стяуа
38'
Драгус Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Драгус Денис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
37'
Хури Льес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Стяуа
36'
ШАНС! Драгус Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Драгус Денис задерживает мяч рукой
35'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
35'
Младен Себастьян получил травму и заменен. Radu Bobac выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
ШАНС! Жуниор Мораис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
34'
Какой промах! Iulian Cristea имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
34'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
34'
Балута Тудор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
33'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Драгус Денис наказан за толчок Филип Лучан
Фол, нарушение
31'
Младен Себастьян наказан за толчок Коман Флоринел
31'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Назначен штрафной. Пострадал Жуниор Мораис, его свалил Младен Себастьян.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хури Льес из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
29'
Хора Иоан задерживает мяч рукой
29'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Драгус Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коман Флоринел из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
27'
Балута Тудор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
26'
Virgil Ghita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Стяуа контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Стяуа
Фол, нарушение
23'
Калкан Андреас наказан за толчок Iulian Cristea
23'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Отличные скиллы показывает Olimpiu Morutan, обводя своих соперников
22'
Стяуа контролирует мяч.
22'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
21'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Olimpiu Morutan
21'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Стяуа начинает контратаку
20'
Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Драгус Денис нанес удар, мяч был парирован, но Бэлгрэдян Кристиан не удержал его в руках.
19'
Неделку Драгош ошибается в защите.
19'
Удар от ворот произведет Стяуа
18'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
17'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Бэлаша Михай грубо играет против соперника. Пострадал Хури Льес
16'
Отличный гол забил Калкан Андреас
15'
Хаджи Янис сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Калкан Андреас изменил счет на табло!
15'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Жуниор Мораис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
15'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
13'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
12'
Шанс! Хора Иоан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
12'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
11'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Удар от ворот произведет Стяуа
9'
Хаджи Янис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Iulian Cristea грубо играет против соперника. Пострадал Хаджи Янис
8'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
7'
Шанс! Хора Иоан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
7'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
6'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
3'
Стяуа контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
3'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
Кожокару Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Как он промахнулся? Филип Лучан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Коман Флоринел отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
1'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Стяуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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