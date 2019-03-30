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Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
18' Гол
Абила Рамон
56' Желтая карточка
Марконе Иван
2:0
57' Гол
Павон Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Agustin Urzi уходит с поля, а Matias Moya выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Martin Payero уходит с поля, а Nicolas Silva выходит на его замену.
78'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
72'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Reinaldo Lenis выходит на его замену.
66'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Рейносо Эмануэль1 выходит на его замену.
60'
Бока Хуниорс делает замену. Абила Рамон уходит с поля, а Бенедетто Дарио выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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