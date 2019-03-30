2:0
Конец матча
1:0
18' ГолАбила Рамон
56' Желтая карточкаМарконе Иван
2:0
57' ГолПавон Кристиан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Agustin Urzi уходит с поля, а Matias Moya выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Martin Payero уходит с поля, а Nicolas Silva выходит на его замену.
78'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
72'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Reinaldo Lenis выходит на его замену.
66'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Рейносо Эмануэль1 выходит на его замену.
60'
Бока Хуниорс делает замену. Абила Рамон уходит с поля, а Бенедетто Дарио выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
56'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Кипр: Первый дивизион
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Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC 83' 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн 51' 0 Zhejiang Yiteng 0 Qingdao Red Lions Идет 0 Liuzhou Yuandao 0 Хебей Элит 51' 0 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Идет 0 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy 51' 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао 52' 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Идет 0 Nanning Binjiang 0 Баоту 38' 1 Хунань 1 Yunnan Kunlu 39' 0 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
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Китай: Суперлига
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Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
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Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
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Россия: Второй дивизион. Зона Юг
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Румыния: Лига II
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Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
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США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
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Южная Корея: K-Лига 2
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