Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:1
Конец матча
0:1
21' ГолМатею Александру
44' Желтая карточкаФеррейра Тьягу
71' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
90' Желтая карточкаYasin Hamed
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Carlos Fortes из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
93'
Yasin Hamed - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Судья сигнализирует, что Yasin Hamed из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Роша Нуну
92'
92'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Roland Niczuly навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Carlos Fortes не смог попасть в створ ударом издали
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Келич Ренато наказан за толчок Тандия Ибраима
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
89'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
88'
88'
87'
Ходнодь Оттило нарушает правила. Донкор Исаак пострадал
87'
87'
86'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Матею Александру
85'
Хорошую попытку сделал Stefan Draghici. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Ходнодь Оттило из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Келич Ренато заработал фол
84'
84'
83'
83'
83'
Elvir Koljic наказан за толчок Adrian Rus
80'
79'
Ходнодь Оттило из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Донкор Исаак пострадал.
79'
Феррейра Тьягу нарушает правила. Yasin Hamed пострадал
79'
79'
Тактическая замена. Игорь Йованович уходит с поля и его заменяет Ходнодь Оттило
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Roland Niczuly отбил мяч на угловой после удара Elvir Koljic из штрафной площади.
72'
72'
72'
71'
Матею Александру задерживает мяч рукой
71'
Тактическая замена. Сато Дайсуке уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
71'
Бэрбуц Кристиан получает желтую карточку за нырок
71'
Бэрбуц Кристиан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
70'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Elvir Koljic наказан за толчок Игорь Йованович
69'
68'
68'
Тандия Ибраима нарушает правила. Феррейра Тьягу пострадал
68'
67'
Как он промахнулся? Банку Никусор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Florin Stefan наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
66'
66'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Stefan Draghici нарушает правила. Bryan Nouvier пострадал
64'
64'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
63'
62'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Stefan Draghici
62'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
62'
62'
61'
61'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Тактическая замена. Dylan Flores уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
60'
Bryan Nouvier навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
57'
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Игорь Йованович из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
57'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Бэрбуц Кристиан возвращается на поле.
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бэрбуц Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
55'
54'
Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
53'
Valentin Mihaila нарушает правила. Gabriel Moura пострадал
52'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Игорь Йованович заработал фол
52'
52'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
51'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Университатя Крайова контролирует мяч.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
50'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
50'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
ШАНС! Adrian Rus нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Dylan Flores из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает пас партнеру.
48'
48'
47'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Elvir Koljic оказался на газоне.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тандия Ибраима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
44'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
44'
Хорошую попытку сделал Elvir Koljic. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Сато Дайсуке ошибается в защите.
43'
Elvir Koljic нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
43'
Elvir Koljic не смог попасть в створ ударом издали
42'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
41'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
41'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Виера Усман
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
39'
39'
39'
Шанс! Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
39'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
38'
Тандия Ибраима нарушает правила. Донкор Исаак пострадал
38'
38'
ШАНС! Бэрбуц Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
37'
37'
Valentin Mihaila нарушает правила. Bryan Nouvier пострадал
37'
36'
Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Adrian Rus из команды Сепси в офсайде
36'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
35'
Хорошую попытку сделал Бэрбуц Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Бэрбуц Кристиан оказался на газоне.
34'
33'
33'
Матею Александру задерживает мяч рукой
32'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова в офсайде
31'
31'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
30'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Банку Никусор наказан за толчок Adrian Rus
29'
29'
Gabriel Moura из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
28'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
28'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
27'
Gabriel Moura из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Банку Никусор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
25'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
24'
24'
23'
23'
23'
22'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Dylan Flores из команды Сепси играет слишком грубо. Кикэлдэу Александру оказался на газоне.
22'
21'
Г О О О О Л - Матею Александру забивает!
20'
Плохо сыграл Roland Niczuly - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Головой пробил Келич Ренато, но голкипер отбил его в поле!
20'
20'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
20'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
17'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
16'
16'
15'
15'
Сато Дайсуке из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
14'
13'
13'
13'
13'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
12'
11'
10'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
9'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова в офсайде
8'
8'
Как он промахнулся? Florin Stefan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Bryan Nouvier из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
7'
Шанс! Келич Ренато из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
7'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
6'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Adrian Rus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
4'
Сато Дайсуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
4'
Университатя Крайова контролирует мяч.
3'
3'
2'
Бэрбуц Кристиан наказан за толчок Сато Дайсуке
2'
Florin Stefan наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Виера Усман
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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