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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
Стадион:
Сепси
0:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
21' Гол
Матею Александру
44' Желтая карточка
Феррейра Тьягу
71' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
90' Желтая карточка
Yasin Hamed
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Carlos Fortes из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
93'
Yasin Hamed - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Yasin Hamed из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Роша Нуну
92'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Университатя Крайова начинает контратаку
91'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Roland Niczuly навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Carlos Fortes не смог попасть в створ ударом издали
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Келич Ренато наказан за толчок Тандия Ибраима
90'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Stefan Draghici из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Матею Александру пострадал.
88'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Ходнодь Оттило нарушает правила. Донкор Исаак пострадал
87'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Elvir Koljic уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Матею Александру
85'
Хорошую попытку сделал Stefan Draghici. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
85'
Ходнодь Оттило из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Келич Ренато заработал фол
84'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Elvir Koljic наказан за толчок Adrian Rus
80'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Ходнодь Оттило из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Донкор Исаак пострадал.
Фол, нарушение
79'
Феррейра Тьягу нарушает правила. Yasin Hamed пострадал
Угловой
79'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Игорь Йованович уходит с поля и его заменяет Ходнодь Оттило
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Roland Niczuly отбил мяч на угловой после удара Elvir Koljic из штрафной площади.
72'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Матею Александру задерживает мяч рукой
71'
Тактическая замена. Сато Дайсуке уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
Желтая карточка
71'
Бэрбуц Кристиан получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
71'
Бэрбуц Кристиан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
70'
Матею Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
70'
Университатя Крайова начинает контратаку
70'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
69'
Elvir Koljic наказан за толчок Игорь Йованович
69'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Тандия Ибраима нарушает правила. Феррейра Тьягу пострадал
68'
Удар от ворот произведет Сепси
67'
Как он промахнулся? Банку Никусор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
67'
Florin Stefan наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
66'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
65'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
64'
Stefan Draghici нарушает правила. Bryan Nouvier пострадал
64'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Васвари Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Bryan Nouvier из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
63'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Stefan Draghici
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
62'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
61'
Университатя Крайова начинает контратаку
61'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Тактическая замена. Dylan Flores уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Bryan Nouvier навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
59'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
57'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Игорь Йованович из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
57'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
57'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сепси контролирует мяч.
Травма, повреждение
56'
Бэрбуц Кристиан возвращается на поле.
56'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Бэрбуц Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
54'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Valentin Mihaila нарушает правила. Gabriel Moura пострадал
Фол, нарушение
52'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Игорь Йованович заработал фол
52'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Valentin Mihaila
51'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Университатя Крайова контролирует мяч.
50'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
50'
Банку Никусор нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
49'
ШАНС! Adrian Rus нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Dylan Flores из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает пас партнеру.
48'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Elvir Koljic оказался на газоне.
46'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Тандия Ибраима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
44'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
44'
Хорошую попытку сделал Elvir Koljic. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Сато Дайсуке ошибается в защите.
43'
Elvir Koljic нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Удар от ворот произведет Сепси
43'
Elvir Koljic не смог попасть в створ ударом издали
42'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
41'
Сато Дайсуке из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
41'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
41'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Виера Усман
40'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Сепси
39'
Шанс! Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
39'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Тандия Ибраима нарушает правила. Донкор Исаак пострадал
38'
Удар от ворот произведет Сепси
38'
ШАНС! Бэрбуц Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
37'
Университатя Крайова начинает контратаку
Фол, нарушение
37'
Valentin Mihaila нарушает правила. Bryan Nouvier пострадал
37'
Удар от ворот произведет Сепси
36'
Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
36'
Adrian Rus из команды Сепси в офсайде
36'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
36'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
35'
Хорошую попытку сделал Бэрбуц Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
34'
Сато Дайсуке из команды Сепси играет слишком грубо. Бэрбуц Кристиан оказался на газоне.
34'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Матею Александру задерживает мяч рукой
Офсайд
32'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
31'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
30'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
30'
Банку Никусор наказан за толчок Adrian Rus
29'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Gabriel Moura из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает навес прямо в штрафную.
28'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
27'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
27'
Gabriel Moura из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Удар от ворот произведет Сепси
26'
Банку Никусор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
25'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
24'
Удар от ворот произведет Сепси
24'
Сепси контролирует мяч.
23'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Сепси
22'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
22'
Dylan Flores из команды Сепси играет слишком грубо. Кикэлдэу Александру оказался на газоне.
22'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Матею Александру забивает!
20'
Плохо сыграл Roland Niczuly - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Головой пробил Келич Ренато, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
20'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
20'
Сато Дайсуке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
19'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
17'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Сепси
16'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
15'
Сато Дайсуке из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Офсайд
14'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
12'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Сепси
11'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
10'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
10'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Сепси
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова в офсайде
8'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
8'
Как он промахнулся? Florin Stefan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Bryan Nouvier из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сепси
7'
Шанс! Келич Ренато из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
7'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
6'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
6'
Adrian Rus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
5'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Удар от ворот произведет Сепси
4'
Сато Дайсуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Димитров Радослав из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
4'
Университатя Крайова контролирует мяч.
3'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сепси контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Бэрбуц Кристиан наказан за толчок Сато Дайсуке
Фол, нарушение
2'
Florin Stefan наказан за толчок Бэрбуц Кристиан
2'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Виера Усман
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Суперлига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Паулиста А1
Мексика: Лига MX Клаусура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
Чили: Примера

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