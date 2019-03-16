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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
Дунэря Кэлэраши
1:2
Конец матча
КСМ Студенцеск
0'
59' Желтая карточка
Михалаке Мариус
1:0
69' Гол
Янку Габриэль
79' Желтая карточка
Гардош Флорин
1:1
82' Гол
Платини Суареш
1:2
87' Гол
Гардош Флорин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши пасует в штрафную, но Миньо Рубен выходит и ловит мяч.
93'
Срджан Лучин делает длинную передачу вперед
93'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Срджан Лучин делает длинную передачу вперед
93'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Симон Габриэл из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
92'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
92'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Mediop Ndiaye задерживает мяч рукой
90'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
90'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Аммари Нажиб заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Миньо Рубен держит все под контролем
89'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
88'
Кейта Амиду не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
87'
Нашименту Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГОООООЛ - Гардош Флорин КСМ Студенцеск забивает ударом головой
87'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
87'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
85'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Andrei Burlacu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
83'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Ionut Adrian Cioinac уходит с поля и его заменяет Бэдик Нарчис
82'
Нашименту Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Платини Суареш изменил счет на табло!
81'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Аммари Нажиб оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
79'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
78'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
78'
Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
77'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Хендерсон Конор
77'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
76'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
76'
Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
75'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
73'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
73'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
72'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
71'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Patrick Petre уходит с поля и его заменяет Andrei Burlacu
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши забивает из-за штрафной площади
Угловой
69'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
68'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
68'
Шанс! Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
68'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
68'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
67'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
66'
Какой промах! Mediop Ndiaye имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
66'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
66'
Миньо Рубен отбил мяч на угловой после удара Аммари Нажиб из штрафной площади.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Эначе Габриэль
64'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Кейта Амиду
63'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
63'
ШАНС! Patrick Petre нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Платини Суареш, обводя своих соперников
63'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
63'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Эначе Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
61'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
61'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
60'
Хендерсон Конор пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
59'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Срджан Лучин заработал фол
58'
Moussa Sanoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
58'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Нашименту Филипе пробует нанести удар издали, но Каланча Николай держит все под контролем
58'
КСМ Студенцеск начинает контратаку
Фол, нарушение
57'
Нашименту Филипе наказан за толчок Янку Габриэль
57'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
56'
Эначе Габриэль делает длинную передачу вперед
56'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
56'
Тактическая замена. Joao Teixeira уходит с поля и его заменяет Нашименту Филипе
Фол, нарушение
55'
Moussa Sanoh задерживает мяч рукой
55'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
54'
Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
54'
Шанс! Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
54'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
54'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
53'
Фрасинеску Козмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
Угловой
53'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
53'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Головой пробил Aymen Souda, но голкипер отбил его в поле!
52'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Moussa Sanoh наказан за толчок Aymen Souda
52'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
51'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Платини Суареш
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
Фол, нарушение
49'
Georgian Honciu наказан за толчок Joao Teixeira
48'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
48'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
47'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
47'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
47'
Шанс! Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
47'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Каланча Николай пострадал.
Угловой
46'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
46'
Фрасинеску Козмин мяч отрикошетил от ворот
46'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
46'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Платини Суареш
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
45'
Joao Teixeira задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
43'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
42'
ШАНС! Платини Суареш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
41'
Янку Габриэль делает длинную передачу вперед
41'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
40'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
40'
Отличный пас сделал Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
39'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
38'
Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Миньо Рубен пострадал.
Угловой
36'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
36'
Янку Габриэль мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
35'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
34'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
34'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
34'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
33'
Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
31'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
Угловой
31'
Аммари Нажиб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
31'
Хороший удар издали нанес Аммари Нажиб, но отличный сейв сделал Миньо Рубен. Угловой.
31'
Эначе Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
30'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
30'
Andrei Sin наказан за толчок Янку Габриэль
29'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Аммари Нажиб пострадал.
28'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Филип Стелиано пострадал.
27'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
25'
Ionut Adrian Cioinac делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
24'
Joao Teixeira делает длинную передачу вперед
24'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
24'
Joao Teixeira не смог попасть в створ ударом издали
24'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
23'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
23'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
22'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
22'
Эначе Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
21'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
19'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
18'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
18'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
18'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
17'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет КСМ Студенцеск
16'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Срджан Лучин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Гардош Флорин наказан за толчок Mediop Ndiaye
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
15'
Шанс! Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
15'
Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
14'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
14'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
11'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
10'
Эначе Габриэль наказан за толчок Andrei Sin
10'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
9'
Mediop Ndiaye нанес удар головой, но Миньо Рубен спокойно отбил мяч.
9'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
9'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
7'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
6'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Joao Teixeira пострадал.
5'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
КСМ Студенцеск контролирует мяч.
3'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
Угловой
2'
Joao Teixeira навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
2'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Дунэря Кэлэраши начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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