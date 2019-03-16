Стадион: Stadionul Ion Comsa
1:2
Конец матча
59' Желтая карточкаМихалаке Мариус
1:0
69' ГолЯнку Габриэль
79' Желтая карточкаГардош Флорин
1:1
82' ГолПлатини Суареш
1:2
87' ГолГардош Флорин
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши пасует в штрафную, но Миньо Рубен выходит и ловит мяч.
93'
Срджан Лучин делает длинную передачу вперед
93'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Срджан Лучин делает длинную передачу вперед
93'
93'
93'
Симон Габриэл из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
92'
92'
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Mediop Ndiaye задерживает мяч рукой
90'
90'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Аммари Нажиб заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
89'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Миньо Рубен держит все под контролем
89'
88'
Кейта Амиду не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
87'
Нашименту Филипе сделал результативную передачу.
87'
ГОООООЛ - Гардош Флорин КСМ Студенцеск забивает ударом головой
87'
87'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск разыграл угловой с правого угла.
87'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
85'
85'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Andrei Burlacu из команды КСМ Студенцеск идет с мячом вперед на обострение...
85'
84'
Andrei Burlacu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
83'
82'
Тактическая замена. Ionut Adrian Cioinac уходит с поля и его заменяет Бэдик Нарчис
82'
Нашименту Филипе сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Платини Суареш изменил счет на табло!
81'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
81'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск играет слишком грубо. Аммари Нажиб оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
79'
79'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
79'
Судья сигнализирует, что Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
78'
78'
Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
77'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Хендерсон Конор
77'
76'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
76'
Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
75'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
74'
74'
74'
74'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
72'
72'
72'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Patrick Petre уходит с поля и его заменяет Andrei Burlacu
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Судья сигнализирует, что Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
69'
ГОООООЛ - Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши забивает из-за штрафной площади
69'
68'
68'
Шанс! Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
68'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
68'
Andrei Sin из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
67'
66'
66'
Какой промах! Mediop Ndiaye имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
66'
66'
Миньо Рубен отбил мяч на угловой после удара Аммари Нажиб из штрафной площади.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Эначе Габриэль
64'
64'
64'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Кейта Амиду
63'
63'
ШАНС! Patrick Petre нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Платини Суареш, обводя своих соперников
63'
63'
63'
62'
62'
62'
Patrick Petre навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
61'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
60'
Хендерсон Конор пробил со штрафного прямо в стенку
59'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
59'
Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск толкнул локтем оппонента. Это Срджан Лучин заработал фол
58'
Moussa Sanoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Нашименту Филипе пробует нанести удар издали, но Каланча Николай держит все под контролем
58'
57'
Нашименту Филипе наказан за толчок Янку Габриэль
57'
57'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
56'
Эначе Габриэль делает длинную передачу вперед
56'
56'
56'
Тактическая замена. Joao Teixeira уходит с поля и его заменяет Нашименту Филипе
55'
Moussa Sanoh задерживает мяч рукой
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
54'
Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
54'
Шанс! Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
54'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
54'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
53'
Фрасинеску Козмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
53'
53'
53'
53'
Головой пробил Aymen Souda, но голкипер отбил его в поле!
52'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Moussa Sanoh наказан за толчок Aymen Souda
52'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
50'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Платини Суареш
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
49'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
49'
Georgian Honciu наказан за толчок Joao Teixeira
48'
48'
47'
47'
Эначе Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
47'
47'
Шанс! Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши пробил головой, но мимо
47'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Фрасинеску Козмин из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Каланча Николай пострадал.
46'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
46'
Фрасинеску Козмин мяч отрикошетил от ворот
46'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Платини Суареш
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Joao Teixeira задерживает мяч рукой
44'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
43'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
ШАНС! Платини Суареш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
41'
Янку Габриэль делает длинную передачу вперед
41'
41'
40'
40'
Отличный пас сделал Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
39'
39'
Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
38'
38'
Игрок из команды КСМ Студенцеск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Срджан Лучин из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Миньо Рубен пострадал.
36'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
36'
Янку Габриэль мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
34'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
34'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
33'
Гардош Флорин из команды КСМ Студенцеск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
32'
Судья сигнализирует, что Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
31'
31'
Аммари Нажиб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
31'
Хороший удар издали нанес Аммари Нажиб, но отличный сейв сделал Миньо Рубен. Угловой.
31'
Эначе Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Andrei Sin наказан за толчок Янку Габриэль
29'
29'
29'
28'
Ionut Adrian Cioinac из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Аммари Нажиб пострадал.
28'
Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
27'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Филип Стелиано пострадал.
27'
26'
26'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
Ionut Adrian Cioinac делает длинную передачу вперед
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Moussa Sanoh из команды КСМ Студенцеск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
24'
Joao Teixeira делает длинную передачу вперед
24'
24'
Joao Teixeira не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
23'
23'
22'
22'
22'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск подал угловой слева.
22'
Эначе Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск делает пас партнеру.
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды КСМ Студенцеск поставил подножку. Пострадал Филип Стелиано
19'
Patrick Petre из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Joao Teixeira из команды КСМ Студенцеск отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
17'
16'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Срджан Лучин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Гардош Флорин наказан за толчок Mediop Ndiaye
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
15'
Шанс! Михалаке Мариус из команды КСМ Студенцеск пробил головой, но мимо
15'
15'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Платини Суареш
14'
14'
13'
12'
12'
11'
11'
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Эначе Габриэль наказан за толчок Andrei Sin
10'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши идет с мячом вперед на обострение...
9'
Mediop Ndiaye нанес удар головой, но Миньо Рубен спокойно отбил мяч.
9'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу одноклубнику.
9'
Янку Габриэль из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
8'
Платини Суареш из команды КСМ Студенцеск опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
7'
7'
7'
Филип Стелиано из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
7'
Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
6'
5'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Joao Teixeira пострадал.
5'
5'
4'
3'
2'
2'
Joao Teixeira навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
2'
Филип Стелиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Дунэря Кэлэраши начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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