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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
Стадион: Зрители: 3000
Вииторул Констанца
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
11' Желтая карточка
Омрани Билель
27' Желтая карточка
Бордеяну Михай
69' Желтая карточка
Дяк Чиприан
0:1
73' Гол
Паун-Александру Константин
90' Желтая карточка
Камора Мауру
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 3000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
94'
Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
92'
Тактическая замена. Омрани Билель уходит с поля и его заменяет Буд Кристиан
91'
Моутинью Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
91'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
90'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
Офсайд
90'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
89'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
88'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
87'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
Офсайд
86'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
86'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забрасывает мяч в штрафную.
85'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
83'
ШАНС! Чобану Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
82'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
80'
Хобан Овидиу из команды ЧФР Клуж в офсайде
80'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
80'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Хобан Овидиу
79'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
78'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
78'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
77'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
77'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
77'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
77'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
75'
Тактическая замена. Bradley de Nooijer уходит с поля и его заменяет Эрик III
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Чобану Андрей
73'
Джокович Дамьян сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Паун-Александру Константин изменил счет на табло!
73'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
72'
ШАНС! Бордеяну Михай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
72'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
72'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чобану Андрей из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
70'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
69'
Дяк Чиприан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
68'
ШАНС! Ривалдиньо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
67'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
65'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Хури Льес
63'
Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Чобану Андрей
63'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
61'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
61'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
60'
Ривалдиньо из команды Вииторул Констанца в офсайде
60'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
60'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
59'
ШАНС! Джокович Дамьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Бордеяну Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
58'
Хури Льес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
58'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
58'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
58'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
57'
Ионицэ Александру II нанес удар, мяч был парирован, но Кожокару Валентин не удержал его в руках.
57'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
57'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж находит одноклубника четким пасом пяткой.
57'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
56'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
Офсайд
56'
Ривалдиньо из команды Вииторул Констанца в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
54'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
54'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
53'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Омрани Билель не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тактическая замена. Драгус Денис уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
51'
Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
50'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
49'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж направляет мяч в штрафную площадку, но Кожокару Валентин выбегает и ловит мяч
47'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Хаджи Янис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Radu Bobac
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
45'
Омрани Билель возвращается на поле.
44'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
42'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
41'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Вынэ Йонуц нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Хури Льес
35'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
34'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Камора Мауру
32'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
31'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
30'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
30'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
29'
Маня Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
29'
Цэру Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Кожокару Валентин не дал случится голу! Ионицэ Александру II должен был забивать, но Кожокару Валентин сделал отличный сейв
28'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
28'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
Желтая карточка
27'
Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Бордеяну Михай атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
26'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
26'
Драгус Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
25'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
25'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
25'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Дяк Чиприан оказался на газоне.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Винисиус Пауло
23'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
23'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
19'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
18'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
17'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
16'
Шанс! Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
16'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
16'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
14'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
14'
Джокович Дамьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
13'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
13'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
Желтая карточка
11'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Омрани Билель грубо играет против соперника. Пострадал Вынэ Йонуц
11'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
11'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
9'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
8'
Хаджи Янис нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
7'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
7'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
6'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
6'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
6'
Цэру Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Бордеяну Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
3'
Как он промахнулся? Драгус Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
3'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
2'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
2'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
1'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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