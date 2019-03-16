Стадион: Центральный (Овидиу) Зрители: 3000
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаОмрани Билель
27' Желтая карточкаБордеяну Михай
69' Желтая карточкаДяк Чиприан
0:1
73' ГолПаун-Александру Константин
90' Желтая карточкаКамора Мауру
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 3000 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
94'
Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
92'
Тактическая замена. Омрани Билель уходит с поля и его заменяет Буд Кристиан
91'
Моутинью Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой справа.
91'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
90'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
90'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
89'
89'
88'
87'
87'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
86'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
86'
86'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца забрасывает мяч в штрафную.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
84'
84'
83'
ШАНС! Чобану Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
82'
81'
80'
Хобан Овидиу из команды ЧФР Клуж в офсайде
80'
80'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Хобан Овидиу
79'
79'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца разыграл угловой с левого угла.
77'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
77'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
77'
76'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Вынэ Йонуц
75'
Тактическая замена. Bradley de Nooijer уходит с поля и его заменяет Эрик III
74'
Судья сигнализирует, что Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Чобану Андрей
73'
Джокович Дамьян сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Паун-Александру Константин изменил счет на табло!
73'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
ШАНС! Бордеяну Михай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
72'
72'
71'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чобану Андрей из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
70'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Дяк Чиприан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Хаджи Янис оказался на газоне.
68'
68'
ШАНС! Ривалдиньо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
67'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
65'
65'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
64'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Хури Льес
63'
Тактическая замена. Калкан Андреас уходит с поля и его заменяет Чобану Андрей
63'
62'
62'
Балута Тудор из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
61'
61'
61'
61'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Ривалдиньо из команды Вииторул Констанца в офсайде
60'
60'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
59'
59'
ШАНС! Джокович Дамьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Бордеяну Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
58'
Хури Льес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
58'
57'
Ионицэ Александру II нанес удар, мяч был парирован, но Кожокару Валентин не удержал его в руках.
57'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
57'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж находит одноклубника четким пасом пяткой.
57'
ЧФР Клуж имеет хороший шанс забить.
56'
56'
Ривалдиньо из команды Вииторул Констанца в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
54'
54'
54'
54'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
53'
53'
Омрани Билель не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тактическая замена. Драгус Денис уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
51'
Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
50'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж направляет мяч в штрафную площадку, но Кожокару Валентин выбегает и ловит мяч
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
46'
Хаджи Янис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Radu Bobac
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Омрани Билель возвращается на поле.
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
42'
Radu Bobac из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
41'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Вынэ Йонуц нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Хури Льес
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
34'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
32'
Судья сигнализирует, что Radu Bobac из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Камора Мауру
32'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
30'
Шанс! Драгус Денис из команды Вииторул Констанца пробил головой, но мимо
30'
29'
Маня Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Radu Bobac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Цэру Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Кожокару Валентин не дал случится голу! Ионицэ Александру II должен был забивать, но Кожокару Валентин сделал отличный сейв
28'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
28'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
27'
Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи
27'
Судья свистит. Бордеяну Михай атаковал сзади соперника. Это Хаджи Янис заработал своей команде штрафной
26'
26'
Драгус Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Дяк Чиприан оказался на газоне.
24'
Судья сигнализирует, что Драгус Денис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Винисиус Пауло
23'
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Балута Тудор из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
19'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
18'
17'
17'
17'
16'
Шанс! Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
16'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Судья сигнализирует, что Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
14'
14'
Джокович Дамьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
13'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Омрани Билель грубо играет против соперника. Пострадал Вынэ Йонуц
11'
11'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
9'
9'
8'
Хаджи Янис нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
7'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
6'
6'
6'
Цэру Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Бордеяну Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
3'
Как он промахнулся? Драгус Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца делает пас партнеру.
3'
2'
2'
2'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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