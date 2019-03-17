Стадион: Газ Метан
2:1
Конец матча
0:1
5' ГолПапацоглу Афанассиос
1:1
12' ГолРондон Марио
34' Желтая карточкаДжаади Реда
48' Желтая карточкаКрецу Валентин
57' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
2:1
58' ГолКаяду Давид
65' Желтая карточкаSorin Busu
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
94'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
94'
Судья сигнализирует, что Дюссо Дамьен из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
93'
93'
93'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
93'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
89'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
89'
89'
88'
88'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
88'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Нистор Дан
87'
Daniel Popa нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
87'
87'
87'
86'
85'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Нистор Дан наказан за толчок Antoni Ivanov
84'
84'
84'
Daniel Popa наказан за толчок Крецу Валентин
83'
83'
Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
82'
Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
81'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
После дальнего удара, который нанес Джаади Реда мяч отбит вратарем
79'
78'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
78'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
77'
76'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
75'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Язалде Пинту
74'
Тактическая замена. Ricardo Grigore уходит с поля и его заменяет Дюссо Дамьен
73'
73'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
71'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
Матч возобновлен
69'
Рондон Марио получил травму и заменен. Antoni Ivanov выходит на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
67'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
67'
Нистор Дан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Ларие Йонуц наказан за толчок Папацоглу Афанассиос
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Матч возобновлен
65'
Sorin Busu получил желтую карточку от судьи
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Назначен штрафной. Пострадал Deian Sorescu, его свалил Sorin Busu.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Майлат Себастьян, и мяч снова в игре
64'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Судья сигнализирует, что Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ricardo Grigore
63'
62'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест в офсайде
62'
Судья сигнализирует, что Ларие Йонуц из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Нистор Дан
61'
Климавичюс Линас задерживает мяч рукой
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Шанс! Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
60'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
58'
Г О О О О Л - Каяду Давид забивает!
58'
Ricardo Grigore ошибается в защите.
57'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу одноклубнику.
57'
Тактическая замена. Мастоу Джордан уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
57'
Климавичюс Линас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Рондон Марио пострадал.
57'
56'
Darius Olaru получил травму и заменен. Майлат Себастьян выходит на поле.
56'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест в офсайде
56'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
54'
Матч возобновлен
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
53'
53'
52'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
52'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с правого угла.
52'
Монтини Маттиа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Микаэл Андре ошибается в защите.
51'
51'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Монтини Маттиа наказан за толчок Фофана Бубакар
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Крецу Валентин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
48'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
48'
Судья сигнализирует, что Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
47'
Микаэл Андре наказан за толчок Манданда Парфе
47'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Фофана Бубакар наказан за толчок Монтини Маттиа
43'
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
40'
40'
39'
39'
Каяду Давид нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
39'
Ларие Йонуц делает длинную передачу вперед
39'
38'
38'
38'
38'
Крецу Валентин задерживает мяч рукой
37'
37'
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Sorin Busu наказан за толчок Deian Sorescu
35'
35'
35'
34'
34'
Джаади Реда совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
33'
33'
Джаади Реда не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Крецу Валентин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
32'
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Шамед Нассер нарушает правила. Deian Sorescu пострадал
29'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
29'
29'
29'
29'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
29'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
28'
Каяду Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
28'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Фофана Бубакар
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
26'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аурелиу Луиш
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
25'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
22'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Папацоглу Афанассиос оказался на газоне.
22'
21'
Darius Olaru наказан за толчок Алийи Насер
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
20'
19'
Судья сигнализирует, что Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
19'
19'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
18'
18'
18'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
18'
17'
17'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
17'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Крецу Валентин заработал фол
16'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Г О О О О Л - Рондон Марио забивает!
11'
Фофана Бубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
11'
11'
11'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Монтини Маттиа наказан за толчок Шамед Нассер
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
9'
9'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
9'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
8'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Папацоглу Афанассиос Динамо Бухарест забивает ударом головой
5'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
4'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
3'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
2'
1'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Филип Иоан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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