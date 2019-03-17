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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
2018-2019
Стадион:
Газ Метан Mедиаш
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
5' Гол
Папацоглу Афанассиос
1:1
12' Гол
Рондон Марио
34' Желтая карточка
Джаади Реда
48' Желтая карточка
Крецу Валентин
57' Желтая карточка
Климавичюс Линас
2:1
58' Гол
Каяду Давид
65' Желтая карточка
Sorin Busu
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Дюссо Дамьен из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
93'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
93'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Офсайд
93'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
93'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
90'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
Офсайд
89'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
89'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
89'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
88'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
88'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Нистор Дан
87'
Daniel Popa нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
87'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
87'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Antoni Ivanov навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
85'
Нистор Дан наказан за толчок Antoni Ivanov
84'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Daniel Popa наказан за толчок Крецу Валентин
83'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
83'
Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
83'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Язалде Пинту из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
Офсайд
81'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
80'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
После дальнего удара, который нанес Джаади Реда мяч отбит вратарем
79'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
78'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
78'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
77'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
76'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест забрасывает мяч в штрафную.
76'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Язалде Пинту
74'
Тактическая замена. Ricardo Grigore уходит с поля и его заменяет Дюссо Дамьен
73'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
73'
Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали
71'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Матч возобновлен
69'
Рондон Марио получил травму и заменен. Antoni Ivanov выходит на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
67'
Нистор Дан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
66'
Ларие Йонуц наказан за толчок Папацоглу Афанассиос
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Матч возобновлен
Желтая карточка
65'
Sorin Busu получил желтую карточку от судьи
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Deian Sorescu, его свалил Sorin Busu.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Майлат Себастьян, и мяч снова в игре
64'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Майлат Себастьян из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Ricardo Grigore
63'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
Офсайд
62'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест в офсайде
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ларие Йонуц из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Нистор Дан
Фол, нарушение
61'
Климавичюс Линас задерживает мяч рукой
61'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Шанс! Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
60'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Каяду Давид забивает!
58'
Ricardo Grigore ошибается в защите.
57'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу одноклубнику.
57'
Тактическая замена. Мастоу Джордан уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
Желтая карточка
57'
Климавичюс Линас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бухарест опасно и грубо сыграл. Рондон Марио пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
56'
Darius Olaru получил травму и заменен. Майлат Себастьян выходит на поле.
Офсайд
56'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест в офсайде
56'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.
55'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
53'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
52'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
52'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с правого угла.
52'
Монтини Маттиа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Микаэл Андре ошибается в защите.
51'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
51'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
50'
Монтини Маттиа наказан за толчок Фофана Бубакар
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Крецу Валентин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
48'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
Фол, нарушение
47'
Микаэл Андре наказан за толчок Манданда Парфе
47'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
47'
Ricardo Grigore предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
46'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
44'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Фофана Бубакар наказан за толчок Монтини Маттиа
43'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
41'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
39'
Каяду Давид нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
39'
Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш идет с мячом вперед на обострение...
39'
Ларие Йонуц делает длинную передачу вперед
39'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
38'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Крецу Валентин задерживает мяч рукой
37'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
35'
Sorin Busu наказан за толчок Deian Sorescu
35'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Джаади Реда совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Рондон Марио
33'
Удар от ворот произведет Газ Метан Mедиаш
33'
Джаади Реда не смог попасть в створ ударом издали
33'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
33'
Крецу Валентин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
32'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Шамед Нассер нарушает правила. Deian Sorescu пострадал
Офсайд
29'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
29'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
29'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
29'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
28'
Каяду Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш делает пас партнеру.
28'
Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Фофана Бубакар
27'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Аурелиу Луиш
25'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
25'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан Mедиаш играет слишком грубо. Папацоглу Афанассиос оказался на газоне.
22'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Darius Olaru наказан за толчок Алийи Насер
21'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
20'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
20'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Darius Olaru
19'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
18'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
Офсайд
18'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш в офсайде
18'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
17'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш пробил головой, но мимо
17'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
17'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бухарест толкнул локтем оппонента. Это Крецу Валентин заработал фол
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
16'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Шамед Нассер из команды Газ Метан Mедиаш подал угловой слева.
14'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Рондон Марио забивает!
11'
Фофана Бубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Газ Метан Mедиаш начинает контратаку
11'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
11'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Монтини Маттиа наказан за толчок Шамед Нассер
10'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш отправил кросс в штрафную...
9'
Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Darius Olaru из команды Газ Метан Mедиаш сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Газ Метан Mедиаш контролирует мяч.
8'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
6'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Папацоглу Афанассиос Динамо Бухарест забивает ударом головой
Угловой
5'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
4'
Мастоу Джордан из команды Динамо Бухарест навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
3'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Каяду Давид из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
2'
Газ Метан Mедиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан Mедиаш поставил подножку. Пострадал Филип Иоан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Газ Метан Mедиаш начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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