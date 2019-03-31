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2018-2019
Стадион:
Стяуа
2:1
Первый тайм: 36'
Университатя Крайова
0'
1:0
9' Гол
Хора Иоан
14' Желтая карточка
Банку Никусор
1:1
24' Пенальти
Банку Никусор
2:1
31' Гол
Ман Деннис
36'
Первый тайм
36'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Удар от ворот произведет Стяуа
35'
Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали
35'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Кикэлдэу Александру из команды Краиова подал угловой слева.
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Планич Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Банку Никусор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
33'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
32'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ман Деннис забивает!
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Планич Богдан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Iulian Cristea из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
Угловой
30'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
29'
Хора Иоан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бэрбуц Кристиан из команды Краиова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
27'
Carlos Fortes из команды Краиова в офсайде
27'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Донкор Исаак из команды Краиова делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Краиова
26'
Филип Лучан из команды Стяуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
26'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
26'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Ман Деннис из команды Стяуа делает пас партнеру.
25'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Банку Никусор из команды Краиова забивает с точки!
Фол, нарушение
23'
ПЕНАЛЬТИ - Тейшейра Андраде из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан.
23'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Carlos Fortes и попал в перекладину!
23'
Stefan Draghici из команды Краиова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Банку Никусор из команды Краиова отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Хора Иоан из команды Стяуа в офсайде
21'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Стяуа
20'
Бэрбуц Кристиан из команды Краиова сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Stephane Acka
18'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
18'
Игрок из команды Краиова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Филип Лучан наказан за толчок Carlos Fortes
16'
Удар от ворот произведет Краиова
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
После штрафного удара,который нанес Ман Деннис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
14'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Банку Никусор грубо играет против соперника. Пострадал Бензар Ромарио
13'
Стяуа контролирует мяч.
13'
Valentin Mihaila из команды Краиова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
10'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Донкор Исаак пострадал.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Краиова поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
9'
Жуниор Мораис сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Хора Иоан изменил счет на табло!
9'
Жуниор Мораис из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Жуниор Мораис из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
8'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Краиова поставил подножку. Пострадал Тейшейра Андраде
8'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
7'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
6'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
4'
Бэрбуц Кристиан из команды Краиова навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
4'
Филип Лучан наказан за толчок Кикэлдэу Александру
3'
Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Матч возобновлен
1'
Матч приостановлен из-за петард на поле
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Стяуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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