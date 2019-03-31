Стадион: Stadionul E. Alexandrescu Зрители: 11310
1:2
Конец матча
0:1
51' ГолРондон Марио
53' Желтая карточкаSorin Busu
0:2
54' ГолАурелиу Луиш
1:2
58' ГолMoussa Sanoh
60' Желтая карточкаWilly Semedo
61' Желтая карточкаБэдик Нарчис
75' Желтая карточкаГардош Флорин
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11310 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Миньо Рубен не дал случится голу! Darius Olaru должен был забивать, но Миньо Рубен сделал отличный сейв
95'
Отличные скиллы показывает Darius Olaru, обводя своих соперников
95'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан делает пас партнеру.
94'
Ionut Adrian Cioinac задерживает мяч рукой
94'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Ionut Pantiru из команды Ласи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ionut Pantiru из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
92'
Лауренсиу Рус из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
92'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Moussa Sanoh не смог попасть в створ ударом издали
90'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лауренсиу Рус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
89'
Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Darius Olaru возвращается на поле.
88'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Удар от ворот произведет Газ Метан
88'
Матч возобновлен
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Судья сигнализирует, что Lewis Enoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Микаэл Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Мариус Марсел Константин
84'
Moussa Sanoh из команды Ласи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Andrei Sin из команды Ласи опасно и грубо сыграл. Darius Olaru пострадал.
82'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лауренсиу Рус из команды Ласи подал угловой справа.
82'
Ionut Pantiru мяч отрикошетил от ворот
81'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Гардош Флорин из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Лауренсиу Рус из команды Ласи подал угловой справа.
81'
Moussa Sanoh из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Lewis Enoh наказан за толчок Ларие Йонуц
80'
Лауренсиу Рус из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
80'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Матч возобновлен
80'
Майлат Себастьян получил травму и заменен. Darius Olaru выходит на поле.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Майлат Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Майлат Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
77'
Moussa Sanoh из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
77'
Гардош Флорин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
77'
Лауренсиу Рус из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
76'
Ionut Adrian Cioinac навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Willy Semedo
75'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Гардош Флорин атаковал сзади соперника. Это Рондон Марио заработал своей команде штрафной
75'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Рондон Марио из команды Газ Метан в офсайде
73'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
73'
Крецу Валентин из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
73'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Andrei Burlacu уходит с поля и его заменяет Ionut Pantiru
72'
Михалаке Мариус не смог попасть в створ ударом издали
71'
Газ Метан контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Газ Метан
70'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Рондон Марио наказан за толчок Фрасинеску Козмин
69'
Antoni Ivanov пробил со штрафного прямо в стенку
68'
Andrei Sin задерживает мяч рукой
68'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Фофана Бубакар наказан за толчок Lewis Enoh
67'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
66'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
66'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
66'
Удар от ворот произведет Газ Метан
66'
Гардош Флорин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
66'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Каяду Давид наказан за толчок Ionut Adrian Cioinac
65'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Так близко к голу! Фрасинеску Козмин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Плешка Рэзван!
63'
После штрафного удара,который нанес Andrei Burlacu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
63'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
62'
Лауренсиу Рус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рондон Марио из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
61'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Antoni Ivanov
61'
Рефери не любит споров - именно за это Бэдик Нарчис сейчас получил желтую
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Willy Semedo получил желтую карточку от судьи
60'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Willy Semedo нырнул в штрафной. Спорно!
60'
Andrei Sin из команды Ласи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Тактическая замена. Нашименту Филипе уходит с поля и его заменяет Lewis Enoh
59'
Тактическая замена. Бэдик Нарчис уходит с поля и его заменяет Willy Semedo
58'
Г О О О О Л - Moussa Sanoh из команды Ласи забивает головой!
58'
После штрафного удара,который нанес Нашименту Филипе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
57'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
56'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Andrei Sin наказан за толчок Крецу Валентин
56'
Ласи контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Рондон Марио сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Аурелиу Луиш изменил счет на табло!
54'
Рондон Марио из команды Газ Метан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Газ Метан начинает контратаку
54'
Нашименту Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Sorin Busu получил желтую карточку от судьи
53'
Sorin Busu из команды Газ Метан играет слишком грубо. Moussa Sanoh оказался на газоне.
52'
Фофана Бубакар наказан за толчок Moussa Sanoh
51'
Каяду Давид сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Рондон Марио Газ Метан забивает ударом головой
50'
Каяду Давид из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Микаэл Андре наказан за толчок Лауренсиу Рус
49'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
49'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
48'
Каяду Давид из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Каяду Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
47'
Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
46'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Рондон Марио из команды Газ Метан в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Гардош Флорин наказан за толчок Ларие Йонуц
44'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
43'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой справа.
43'
Andrei Sin из команды Ласи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Газ Метан
42'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Михалаке Мариус из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой слева.
39'
Фофана Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой справа.
39'
Фофана Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
37'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Лауренсиу Рус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Каяду Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Бэдик Нарчис из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
35'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Шамед Нассер из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
35'
Шамед Нассер из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Каяду Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Ionut Adrian Cioinac
32'
Удар от ворот произведет Ласи
32'
Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Должен был быть гол! Микаэл Андре имел отличный шанс, но Миньо Рубен не дал голу состоятся!
32'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан делает передачу одноклубнику.
32'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Каяду Давид из команды Газ Метан подал угловой слева.
31'
Каяду Давид из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Почти гол! Рондон Марио пробил головой по воротам, но Миньо Рубен спас!
31'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан подал угловой справа.
30'
Крецу Валентин из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Газ Метан
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Ласи
26'
Удар от ворот произведет Ласи
26'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан пробил головой, но мимо
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Безумный фол. Ionut Adrian Cioinac грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Бубакар
25'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Ларие Йонуц
24'
Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
23'
Удар от ворот произведет Ласи
23'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Удар от ворот произведет Газ Метан
23'
Шанс! Andrei Burlacu из команды Ласи пробил головой, но мимо
23'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
22'
Фофана Бубакар нанес удар головой, но Миньо Рубен спокойно отбил мяч.
22'
21'
Шамед Нассер мяч отрикошетил от ворот
21'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Рондон Марио наказан за толчок Бэдик Нарчис
20'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Удар от ворот произведет Газ Метан
19'
Andrei Burlacu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
19'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Moussa Sanoh из команды Ласи отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
15'
Удар от ворот произведет Газ Метан
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
14'
Andrei Burlacu наказан за толчок Микаэл Андре
13'
12'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан опасно и грубо сыграл. Ionut Adrian Cioinac пострадал.
12'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Газ Метан
11'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
11'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
9'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
8'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Andrei Burlacu наказан за толчок Ларие Йонуц
7'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
7'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шамед Нассер из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
7'
Шанс! Moussa Sanoh из команды Ласи пробил головой, но мимо
6'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой слева.
6'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Andrei Burlacu из команды Ласи делает пас партнеру.
6'
Andrei Sin из команды Ласи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Отличные скиллы показывает Andrei Sin, обводя своих соперников
5'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
Фрасинеску Козмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Ларие Йонуц из команды Газ Метан опасно и грубо сыграл. Фрасинеску Козмин пострадал.
4'
3'
Михалаке Мариус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
Судья свистит. Sorin Busu атаковал сзади соперника. Это Andrei Burlacu заработал своей команде штрафной
1'
Ласи начинает контратаку
1'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Шамед Нассер из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Ласи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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