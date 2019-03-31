  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
2018-2019
Стадион: Зрители: 11310
CSM Politehnica Iasi
1:2
Конец матча
Газ Метан Mедиаш
0'
0:1
51' Гол
Рондон Марио
53' Желтая карточка
Sorin Busu
0:2
54' Гол
Аурелиу Луиш
1:2
58' Гол
Moussa Sanoh
60' Желтая карточка
Willy Semedo
61' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
75' Желтая карточка
Гардош Флорин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11310 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Миньо Рубен не дал случится голу! Darius Olaru должен был забивать, но Миньо Рубен сделал отличный сейв
95'
Отличные скиллы показывает Darius Olaru, обводя своих соперников
95'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
94'
Ionut Adrian Cioinac задерживает мяч рукой
94'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Ionut Pantiru из команды Ласи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Ionut Pantiru из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
92'
Лауренсиу Рус из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
92'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Moussa Sanoh не смог попасть в створ ударом издали
90'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лауренсиу Рус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Antoni Ivanov
89'
Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
88'
Darius Olaru возвращается на поле.
88'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Удар от ворот произведет Газ Метан
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Darius Olaru получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Darius Olaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Lewis Enoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Микаэл Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Тактическая замена. Каяду Давид уходит с поля и его заменяет Мариус Марсел Константин
84'
Moussa Sanoh из команды Ласи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Andrei Sin из команды Ласи опасно и грубо сыграл. Darius Olaru пострадал.
82'
Рондон Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Лауренсиу Рус из команды Ласи подал угловой справа.
82'
Ionut Pantiru мяч отрикошетил от ворот
81'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Гардош Флорин из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
81'
Лауренсиу Рус из команды Ласи подал угловой справа.
81'
Moussa Sanoh из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
80'
Lewis Enoh наказан за толчок Ларие Йонуц
80'
Лауренсиу Рус из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
80'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Матч возобновлен
80'
Майлат Себастьян получил травму и заменен. Darius Olaru выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Майлат Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Майлат Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Фофана Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
77'
Moussa Sanoh из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
77'
Гардош Флорин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
77'
Лауренсиу Рус из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
76'
Ionut Adrian Cioinac навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Рондон Марио из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Willy Semedo
Желтая карточка
75'
Гардош Флорин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Гардош Флорин атаковал сзади соперника. Это Рондон Марио заработал своей команде штрафной
75'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
73'
Рондон Марио из команды Газ Метан в офсайде
73'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
73'
Крецу Валентин из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
73'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Andrei Burlacu уходит с поля и его заменяет Ionut Pantiru
72'
Михалаке Мариус не смог попасть в створ ударом издали
71'
Газ Метан контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Газ Метан
70'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
70'
Рондон Марио наказан за толчок Фрасинеску Козмин
69'
Antoni Ivanov пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
68'
Andrei Sin задерживает мяч рукой
68'
Antoni Ivanov из команды Газ Метан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
67'
Фофана Бубакар наказан за толчок Lewis Enoh
67'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Плешка Рэзван взял и забрал мяч на выходе
66'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
66'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
66'
Удар от ворот произведет Газ Метан
66'
Гардош Флорин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
66'
Плохо сыграл Микаэл Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
65'
Каяду Давид наказан за толчок Ionut Adrian Cioinac
65'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Так близко к голу! Фрасинеску Козмин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Плешка Рэзван!
63'
После штрафного удара,который нанес Andrei Burlacu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
62'
Лауренсиу Рус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рондон Марио из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
61'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Antoni Ivanov
Желтая карточка
61'
Рефери не любит споров - именно за это Бэдик Нарчис сейчас получил желтую
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
60'
Willy Semedo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Willy Semedo нырнул в штрафной. Спорно!
60'
Andrei Sin из команды Ласи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Тактическая замена. Нашименту Филипе уходит с поля и его заменяет Lewis Enoh
59'
Тактическая замена. Бэдик Нарчис уходит с поля и его заменяет Willy Semedo
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Moussa Sanoh из команды Ласи забивает головой!
58'
После штрафного удара,который нанес Нашименту Филипе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
56'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Andrei Sin наказан за толчок Крецу Валентин
56'
Ласи контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Рондон Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Аурелиу Луиш изменил счет на табло!
54'
Рондон Марио из команды Газ Метан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Газ Метан начинает контратаку
54'
Нашименту Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
53'
Sorin Busu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Sorin Busu из команды Газ Метан играет слишком грубо. Moussa Sanoh оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Фофана Бубакар наказан за толчок Moussa Sanoh
51'
Каяду Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГОООООЛ - Рондон Марио Газ Метан забивает ударом головой
50'
Каяду Давид из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
50'
Микаэл Андре наказан за толчок Лауренсиу Рус
49'
Аурелиу Луиш из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
49'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой слева.
48'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Миньо Рубен взял и забрал мяч на выходе
48'
Каяду Давид из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
48'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Каяду Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лауренсиу Рус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
47'
Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
46'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
45'
Рондон Марио из команды Газ Метан в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
44'
Гардош Флорин наказан за толчок Ларие Йонуц
44'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Плешка Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой справа.
43'
Andrei Sin из команды Ласи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Газ Метан
42'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Микаэл Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Михалаке Мариус из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Плешка Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой слева.
39'
Фофана Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой справа.
39'
Фофана Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
37'
Ionut Adrian Cioinac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
37'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Лауренсиу Рус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Каяду Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бэдик Нарчис из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
35'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Шамед Нассер из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
35'
Шамед Нассер из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Каяду Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Ionut Adrian Cioinac
32'
Удар от ворот произведет Ласи
Угловой
32'
Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Должен был быть гол! Микаэл Андре имел отличный шанс, но Миньо Рубен не дал голу состоятся!
32'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан делает передачу одноклубнику.
32'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Каяду Давид из команды Газ Метан подал угловой слева.
31'
Каяду Давид из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Почти гол! Рондон Марио пробил головой по воротам, но Миньо Рубен спас!
Угловой
31'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан подал угловой справа.
30'
Крецу Валентин из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Газ Метан
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Ласи
26'
Удар от ворот произведет Ласи
26'
Шанс! Рондон Марио из команды Газ Метан пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Ionut Adrian Cioinac грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Бубакар
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Ларие Йонуц
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
23'
Удар от ворот произведет Ласи
23'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Удар от ворот произведет Газ Метан
23'
Шанс! Andrei Burlacu из команды Ласи пробил головой, но мимо
23'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
23'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
22'
Фофана Бубакар нанес удар головой, но Миньо Рубен спокойно отбил мяч.
Угловой
22'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой справа.
21'
Шамед Нассер мяч отрикошетил от ворот
21'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
20'
Рондон Марио наказан за толчок Бэдик Нарчис
20'
Аурелиу Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Удар от ворот произведет Газ Метан
19'
Andrei Burlacu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Фрасинеску Козмин из команды Ласи делает передачу одноклубнику.
19'
Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Moussa Sanoh из команды Ласи отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Газ Метан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Sorin Busu
15'
Удар от ворот произведет Газ Метан
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Sorin Busu из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Лауренсиу Рус
Фол, нарушение
14'
Andrei Burlacu наказан за толчок Микаэл Андре
13'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Фофана Бубакар из команды Газ Метан опасно и грубо сыграл. Ionut Adrian Cioinac пострадал.
12'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Газ Метан
11'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
11'
Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Шамед Нассер
9'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Фофана Бубакар из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Andrei Burlacu
8'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Andrei Burlacu наказан за толчок Ларие Йонуц
7'
Газ Метан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Майлат Себастьян из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
7'
Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шамед Нассер из команды Газ Метан отправил кросс в штрафную...
7'
Шанс! Moussa Sanoh из команды Ласи пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой слева.
6'
Ionut Adrian Cioinac нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Andrei Burlacu из команды Ласи делает пас партнеру.
6'
Andrei Sin из команды Ласи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Отличные скиллы показывает Andrei Sin, обводя своих соперников
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Аурелиу Луиш из команды Газ Метан поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Травма, повреждение
4'
Фрасинеску Козмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
4'
Ларие Йонуц из команды Газ Метан опасно и грубо сыграл. Фрасинеску Козмин пострадал.
Угловой
4'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой справа.
3'
Михалаке Мариус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой слева.
3'
Гардош Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Плешка Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Sorin Busu атаковал сзади соперника. Это Andrei Burlacu заработал своей команде штрафной
1'
Ласи начинает контратаку
1'
Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Шамед Нассер из команды Газ Метан подал угловой слева.
1'
Шамед Нассер из команды Газ Метан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Ласи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Типпелиген
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа А
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация