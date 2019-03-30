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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа А
2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Астра
0'
45' Желтая карточка
Ллуллаку Аздрен
1:0
60' Гол
Бордеяну Михай
90' Желтая карточка
Моутинью Тьерри
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Клуж вырывает победу
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Моутинью Тьерри атаковал сзади соперника. Это Белу Клаудиу заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
93'
Моутинью Тьерри получил желтую карточку от судьи
Угловой
92'
Костаке Йонуц из команды Клуж разыграл угловой с левого угла.
92'
Дяк Чиприан мяч отрикошетил от ворот
92'
Моутинью Тьерри делает длинную передачу вперед
91'
Костаке Йонуц из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Эрико Да Силва из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Моутинью Тьерри
90'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Астра Плоешти контролирует мяч.
89'
Тактическая замена. Омрани Билель уходит с поля и его заменяет Буд Кристиан
Фол, нарушение
88'
Омрани Билель наказан за толчок Romario
88'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
86'
Омрани Билель из команды Клуж не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
Моутинью Тьерри делает длинную передачу вперед
86'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Радунович Ристо уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
85'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Омрани Билель мяч отрикошетил от ворот
85'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает пас партнеру.
85'
Моутинью Тьерри из команды Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
84'
Бордеяну Михай наказан за толчок Эрико Да Силва
83'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Клуж контролирует мяч.
81'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
80'
Дяк Чиприан наказан за толчок Мрзляк Филип
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Голкипер мог бы сыграть и получше
78'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
78'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Моутинью Тьерри из команды Клуж поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
78'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Астра Плоешти контролирует мяч.
76'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Клуж контролирует мяч.
74'
Астра Плоешти контролирует мяч.
74'
Астра Плоешти контролирует мяч.
74'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
74'
Омрани Билель из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
73'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Рошу Нелуц уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
71'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Ллуллаку Аздрен задерживает мяч рукой
70'
Удар от ворот произведет Клуж
70'
Мрзляк Филип не смог попасть в створ ударом издали
70'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Дяк Чиприан из команды Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
68'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
68'
Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой справа.
67'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Астра Плоешти контролирует мяч.
66'
Рошу Нелуц пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
65'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Бордеяну Михай из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Romario пострадал.
64'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает пас партнеру.
Травма, повреждение
63'
Romario возвращается на поле.
Фол, нарушение
63'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Арлаускис Гедрюс пострадал.
Угловой
62'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Romario получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Romario на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Romario мяч отрикошетил от ворот
Описание гола
60'
ГОООООЛ - Бордеяну Михай из команды Клуж забивает из-за штрафной площади
60'
Моутинью Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды Клуж поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
59'
Джокович Дамьян из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Radu Crisan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Омрани Билель из команды Клуж делает пас партнеру.
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Лазар Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фу! Омрани Билель из команды Клуж очень опасно играет против соперника.
57'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает пас партнеру.
57'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Джокович Дамьян из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
56'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Камора Мауру из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
55'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Клуж контролирует мяч.
54'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
51'
Омрани Билель из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Клуж
50'
ШАНС! Георге Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Моутинью Тьерри из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Клуж контролирует мяч.
49'
Майк Кестор получил травму и заменен. Эрико Да Силва выходит на поле.
49'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Дяк Чиприан нанес удар головой, но Лазар Давид спокойно отбил мяч.
49'
Моутинью Тьерри из команды Клуж делает пас партнеру.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Майк Кестор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Майк Кестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
47'
Омрани Билель из команды Клуж в офсайде
47'
Камора Мауру из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
47'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Астра Плоешти контролирует мяч.
46'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
ШАНС! Дяк Чиприан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
46'
Шанс! Омрани Билель из команды Клуж пробил головой, но мимо
46'
Паун-Александру Константин из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
45'
Ллуллаку Аздрен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
45'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Камора Мауру пострадал.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Георге Валентин из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
43'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
42'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Угловой
42'
Паун-Александру Константин из команды Клуж подал угловой слева.
42'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Плохо сыграл Radu Crisan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Винисиус Пауло делает длинную передачу вперед
41'
Клуж контролирует мяч.
41'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Клуж контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Клуж контролирует мяч.
39'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Бордеяну Михай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Белу Клаудиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Клуж контролирует мяч.
38'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Омрани Билель из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Радунович Ристо пострадал.
37'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ионицэ Александру II из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Клуж контролирует мяч.
35'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
35'
Георге Валентин возвращается на поле.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Бордеяну Михай из команды Клуж толкнул локтем оппонента. Это Георге Валентин заработал фол
33'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Клуж
33'
Георге Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Отличные скиллы показывает Георге Валентин, обводя своих соперников
32'
Клуж контролирует мяч.
32'
Romario из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омрани Билель из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
30'
Romario наказан за толчок Дяк Чиприан
Травма, повреждение
30'
Майк Кестор возвращается на поле.
30'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Майк Кестор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Майк Кестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Омрани Билель из команды Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Камора Мауру из команды Клуж делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Рошу Нелуц наказан за толчок Дяк Чиприан
Фол, нарушение
28'
Бордеяну Михай наказан за толчок Romario
27'
Дяк Чиприан из команды Клуж сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ионицэ Александру II мяча так и не получил
26'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
26'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
25'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
25'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
24'
Винисиус Пауло наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
24'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бордеяну Михай из команды Клуж делает пас партнеру.
22'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Клуж
22'
Рошу Нелуц не смог попасть в створ ударом издали
21'
Астра Плоешти контролирует мяч.
Офсайд
20'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти в офсайде
20'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Romario нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Боли Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
18'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
17'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Клуж контролирует мяч.
15'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
15'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ионицэ Александру II из команды Клуж подал угловой справа.
13'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Radu Crisan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
Клуж контролирует мяч.
12'
Астра Плоешти контролирует мяч.
12'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Георге Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ионицэ Александру II из команды Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Дяк Чиприан из команды Клуж играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Омрани Билель из команды Клуж делает пас партнеру.
9'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Ллуллаку Аздрен пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
9'
Бордеяну Михай ошибается в защите.
8'
Клуж контролирует мяч.
8'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
8'
Омрани Билель из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
7'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Клуж контролирует мяч.
7'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Астра Плоешти контролирует мяч.
6'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Дяк Чиприан пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
4'
Астра Плоешти контролирует мяч.
4'
Клуж контролирует мяч.
4'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
4'
Астра Плоешти контролирует мяч.
4'
Омрани Билель из команды Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Клуж начинает контратаку
2'
Клуж контролирует мяч.
2'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Астра Плоешти начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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