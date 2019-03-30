Стадион: Константин Рэдулеску
45' Желтая карточкаЛлуллаку Аздрен
1:0
60' ГолБордеяну Михай
90' Желтая карточкаМоутинью Тьерри
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Клуж вырывает победу
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
93'
Судья свистит. Моутинью Тьерри атаковал сзади соперника. Это Белу Клаудиу заработал своей команде штрафной
93'
Моутинью Тьерри получил желтую карточку от судьи
92'
Костаке Йонуц из команды Клуж разыграл угловой с левого угла.
92'
Дяк Чиприан мяч отрикошетил от ворот
92'
Моутинью Тьерри делает длинную передачу вперед
91'
Костаке Йонуц из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Эрико Да Силва из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Моутинью Тьерри
90'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Астра Плоешти контролирует мяч.
89'
Тактическая замена. Омрани Билель уходит с поля и его заменяет Буд Кристиан
88'
Омрани Билель наказан за толчок Romario
88'
Белу Клаудиу из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
86'
Омрани Билель из команды Клуж не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
Моутинью Тьерри делает длинную передачу вперед
86'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Радунович Ристо уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
85'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Омрани Билель мяч отрикошетил от ворот
85'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает пас партнеру.
85'
Моутинью Тьерри из команды Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Бордеяну Михай наказан за толчок Эрико Да Силва
83'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Клуж контролирует мяч.
81'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Дяк Чиприан наказан за толчок Мрзляк Филип
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Голкипер мог бы сыграть и получше
78'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
78'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Судья сигнализирует, что Моутинью Тьерри из команды Клуж поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
78'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Астра Плоешти контролирует мяч.
76'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Клуж контролирует мяч.
74'
Астра Плоешти контролирует мяч.
74'
Астра Плоешти контролирует мяч.
74'
74'
Омрани Билель из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
73'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Рошу Нелуц уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
71'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Ллуллаку Аздрен задерживает мяч рукой
70'
Удар от ворот произведет Клуж
70'
Мрзляк Филип не смог попасть в створ ударом издали
70'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Дяк Чиприан из команды Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
68'
68'
Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой справа.
67'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Астра Плоешти контролирует мяч.
66'
Рошу Нелуц пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Бордеяну Михай из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Romario пострадал.
64'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает пас партнеру.
63'
Romario возвращается на поле.
63'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Арлаускис Гедрюс пострадал.
62'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
62'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Romario получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Romario на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Romario мяч отрикошетил от ворот
60'
ГОООООЛ - Бордеяну Михай из команды Клуж забивает из-за штрафной площади
60'
Моутинью Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды Клуж поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
59'
Джокович Дамьян из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Radu Crisan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Омрани Билель из команды Клуж делает пас партнеру.
58'
Матч возобновлен
57'
Лазар Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Фу! Омрани Билель из команды Клуж очень опасно играет против соперника.
57'
Дяк Чиприан из команды Клуж делает пас партнеру.
57'
57'
Джокович Дамьян из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
56'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Камора Мауру из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
55'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
55'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Клуж контролирует мяч.
54'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
51'
Омрани Билель из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Клуж
50'
ШАНС! Георге Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Моутинью Тьерри из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Клуж контролирует мяч.
49'
Майк Кестор получил травму и заменен. Эрико Да Силва выходит на поле.
49'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Дяк Чиприан нанес удар головой, но Лазар Давид спокойно отбил мяч.
49'
Моутинью Тьерри из команды Клуж делает пас партнеру.
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Майк Кестор получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Майк Кестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Омрани Билель из команды Клуж в офсайде
47'
Камора Мауру из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
47'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Астра Плоешти контролирует мяч.
46'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Моутинью Тьерри
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
ШАНС! Дяк Чиприан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
46'
Шанс! Омрани Билель из команды Клуж пробил головой, но мимо
46'
Паун-Александру Константин из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Ллуллаку Аздрен получил желтую карточку от судьи
45'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Маня Кристиан пострадал.
45'
45'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Камора Мауру пострадал.
44'
Судья сигнализирует, что Георге Валентин из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
43'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
42'
Астра Плоешти контролирует мяч.
42'
Паун-Александру Константин из команды Клуж подал угловой слева.
42'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Плохо сыграл Radu Crisan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Винисиус Пауло делает длинную передачу вперед
41'
Клуж контролирует мяч.
41'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Клуж контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Клуж контролирует мяч.
39'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Бордеяну Михай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Белу Клаудиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Паун-Александру Константин наказан за толчок Белу Клаудиу
38'
Клуж контролирует мяч.
38'
Астра Плоешти контролирует мяч.
37'
Омрани Билель из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Радунович Ристо пострадал.
37'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ионицэ Александру II из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Клуж контролирует мяч.
35'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Георге Валентин возвращается на поле.
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Бордеяну Михай из команды Клуж толкнул локтем оппонента. Это Георге Валентин заработал фол
33'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Клуж
33'
Георге Валентин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Отличные скиллы показывает Георге Валентин, обводя своих соперников
32'
Клуж контролирует мяч.
32'
Romario из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омрани Билель из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Romario наказан за толчок Дяк Чиприан
30'
Майк Кестор возвращается на поле.
30'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Майк Кестор получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Майк Кестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Омрани Билель из команды Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Камора Мауру из команды Клуж делает пас партнеру.
28'
Рошу Нелуц наказан за толчок Дяк Чиприан
28'
Бордеяну Михай наказан за толчок Romario
27'
Дяк Чиприан из команды Клуж сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ионицэ Александру II мяча так и не получил
26'
Удар от ворот произведет Астра Плоешти
26'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
25'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
25'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Винисиус Пауло наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
24'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бордеяну Михай из команды Клуж делает пас партнеру.
22'
Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Клуж
22'
Рошу Нелуц не смог попасть в створ ударом издали
21'
Астра Плоешти контролирует мяч.
20'
Бутян Михай из команды Астра Плоешти в офсайде
20'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Romario нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Боли Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
18'
18'
Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
17'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Клуж контролирует мяч.
15'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
15'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Паун-Александру Константин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ионицэ Александру II из команды Клуж подал угловой справа.
13'
Радунович Ристо из команды Астра Плоешти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Radu Crisan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
12'
Клуж контролирует мяч.
12'
Астра Плоешти контролирует мяч.
12'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Георге Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ионицэ Александру II из команды Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Паун-Александру Константин из команды Клуж делает пас партнеру.
11'
Дяк Чиприан из команды Клуж играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Омрани Билель из команды Клуж делает пас партнеру.
9'
Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Ллуллаку Аздрен пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
9'
Бордеяну Михай ошибается в защите.
8'
Клуж контролирует мяч.
8'
8'
Омрани Билель из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
7'
Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Клуж контролирует мяч.
7'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Астра Плоешти контролирует мяч.
6'
6'
Ионицэ Александру II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Дяк Чиприан пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
4'
Астра Плоешти контролирует мяч.
4'
Клуж контролирует мяч.
4'
4'
Астра Плоешти контролирует мяч.
4'
Омрани Билель из команды Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Клуж начинает контратаку
2'
Клуж контролирует мяч.
2'
Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Астра Плоешти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 0 Уиган 0 Брентфорд Итог 6 Дерби 1 Ротерхэм Итог 2 Рединг 1 Престон Норт Энд Итог 2 Астон Вилла 1 Блэкберн Итог 3 Лидс 2 Миллуолл Итог 1 КПР 2 Болтон Итог 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей Итог 0 Ипсвич 2 Халл Сити Итог 2 Ноттингем Форест 1 Суонси Итог 2 Шеффилд Юнайтед 3 Бристоль Сити Итог 0 Мидлсбро 1 Норвич
Англия: Вторая лига
Итог 1 Крю Александра 3 Челтенем Итог 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд Итог 2 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби Итог 1 Йовил Таун 3 Ньюпорт Итог 0 Кембридж Юнайтед 1 Колчестер Итог 1 Форест Грин 2 Милтон Кинс Донс Итог 1 Нортгемптон 2 Порт Вейл Итог 3 Транмер 0 Карлайл Итог 1 Бёри 3 Суиндон Таун Итог 1 Эксетер Сити 4 Мэнсфилд Итог 1 Моркам 0 Кроули Таун Итог 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд Итог 0 FC Halifax Town 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 2 Солихалл 2 Довер Итог 2 Брейнтри 0 Гейтсхед Итог 4 Эббсфлит 2 Рексем Итог 2 Сэлфорд Сити 1 Бромли Итог 1 Барроу 2 Борэм Вуд Итог 3 Истли 2 Хартлпул Итог 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун Итог 2 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл Итог 0 Барнет 0 Лейтон Ориент Итог 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
Итог 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд Итог 2 Олтринэм 1 Киддерминстер Итог 0 Честер 0 Чорли Итог 1 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед Итог 2 Стокпорт 0 Дарлингтон Итог 1 Телфорд 1 Блит Спартанс Итог 1 Брэдфорд Парк 1 Альфретон Итог 1 Гайзли 1 Йорк Сити Итог 0 Саутпорт 0 Брэкли Итог 4 Бостон Юнайтед 1 Керзон Итог 0 Юнайтед оф Манчестер 4 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 1 Уокинг Итог 1 Дартфорд 1 Труро Итог 0 Глостер 1 Уэллинг Итог 2 Слоу Таун 2 Сент-Олбанс Итог 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Чиппенхэм Таун Итог 3 Хемел Хемпстэд 2 Истборн Итог 2 Челмсфорд 1 Оксфорд Сити Итог 2 Далвич Гамлет 2 Биллерикей Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 3 Ханегрфорд Таун Итог 3 Торкуэй 2 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Кирилл Норкин 6 Илона Белобородова Итог 1 Наталья Москаленко 4 Андрей Федуняк Итог 1 Талгат Мамаев 1 Михаил Гордеев Итог 1 Сергей Бощук 2 Антип Лазарев Итог 1 Александр Кузнецов 1 Роман Кулебякин Итог 0 Евгений Попов 4 Александр Крипак Итог 1 Михаил Крипак 1 Юрий Богачёв Итог 5 Светлана Светлая 0 Борис Метелецкий Итог 1 Василий Чиж 2 Геннадий Щитнев Итог 6 Михаил Кабцан 2 Юрий Нестеренко Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Ефим Петренко Итог 2 Джамал Султанов 0 Кирилл Закатченко Итог 3 Максим Помазков 0 Любовь Соловьёва Итог 4 Даниил Гонтарь 3 Виталий Пархоменко Итог 3 Олег Греков 1 Кирилл Отрадных Итог 2 Александр Голуб 2 Алексей Торопацкий Итог 1 Евгений Банмиллер 3 Альмир Искаков Итог 1 Владимир Чукин 1 Вадим Ухов Итог 4 Константин Граб 0 Алексей Антоненко Итог 1 Артём Харчевников 0 Дмитрий Щурко Итог 3 Альберт Стулов 2 Роман Метлицкий Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Алексей Беляев Итог 2 Василий Кузнецов 0 Виталий Мельник Итог 3 Антон Иванов 0 Дмитрий Кушнеров Итог 4 Сергей Прокофьев 4 Вячеслав Черненков Итог 4 Пётр Конев 1 Григорий Фетисов Итог 3 Асхар Шушанян 2 Артур Магомедов Итог 3 Тимофей Смирнов 3 Андрей Помазков Итог 4 Олег Куликов 0 Андрей Повойкин Итог 1 Вадим Плаксин 0 Дмитрий Федосов Итог 5 Владимир Кононов 0 Адыл Айдарбеков Итог 0 Илья Здоровяк 4 Ольга Крипак Итог 1 Максим Пульман 2 Евгений Костин Итог 2 Борис Фёдоров 1 Алексей Лепин Итог 2 Николай Сербул 2 Динара Соболева Итог 1 Андрей Сергиенко 1 Никита Михалёнок Итог 2 Мечислав Правдолюбов 1 Лилия Кусткова Итог 2 Игорь Курочкин 4 Максут Азизов Итог 0 Иван Цапкин 3 Северин Ковальский Итог 2 Вячеслав Мурзиков 2 Виктор Овчинников
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Итог 1 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Итог 2 Нью-Инглэнд Революшн 1 Миннесота Юнайтед Итог 7 Спортинг Канзас-Сити 1 Монреаль Импакт Итог 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Итог 1 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion 12' 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик 14' 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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