Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:2
Второй тайм: 65'
1:0
8' ГолБуш Лауренциу
1:1
33' ГолЯнку Габриэль
42' Желтая карточкаAymen Souda
45' Желтая карточкаLorand Levente Fulop
49' Желтая карточкаМенди Гастон
1:2
57' ГолАммари Нажиб
Второй тайм
64'
Удар от ворот произведет Ботосани
64'
Онгенда Эрвин из команды Ботосани играет слишком грубо. Georgian Honciu оказался на газоне.
63'
Удар от ворот произведет Ботосани
63'
Тактическая замена. Lorand Levente Fulop уходит с поля и его заменяет Razvan Oaida
63'
Тактическая замена. Карабуэ Лоссеми уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
63'
Шанс! Срджан Лучин из команды Дунари Кэлераши пробил головой, но мимо
62'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
62'
Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
62'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Удар от ворот произведет Ботосани
61'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Mediop Ndiaye
61'
ШАНС! Симон Габриэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Аммари Нажиб нанес удар в каркас ворот!
60'
Срджан Лучин из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
60'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Назначен штрафной. Пострадал Aymen Souda, его свалил Родригес Джонатан.
59'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
59'
Патаке Андрей из команды Ботосани делает пас партнеру.
58'
Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Срджан Лучин сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Аммари Нажиб изменил счет на табло!
56'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
56'
Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
55'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани опасно и грубо сыграл. Бен-Джемия Селим пострадал.
55'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши играет слишком грубо. Буш Лауренциу оказался на газоне.
53'
Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
52'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
52'
52'
Головфка Кэтэлин из команды Ботосани забрасывает мяч в штрафную.
51'
Судья сигнализирует, что Эначе Габриэль из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
51'
51'
Буш Лауренциу из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
50'
Шанс! Andrei Burca из команды Ботосани пробил головой, но мимо
50'
Буш Лауренциу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Менди Гастон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Головфка Кэтэлин
49'
49'
Буш Лауренциу из команды Ботосани подал угловой слева.
48'
Срджан Лучин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Родригес Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Эначе Габриэль нарушает правила. Хольцманн Марсель пострадал
47'
Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши толкнул локтем оппонента. Это Мирон Джордже заработал фол
47'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бен-Джемия Селим наказан за толчок Lorand Levente Fulop
46'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Lorand Levente Fulop - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Судья сигнализирует, что Lorand Levente Fulop из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
45'
45'
44'
Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Роман Михай V
44'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Aymen Souda наказан за толчок Andrei Burca
43'
Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
42'
Aymen Souda совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Безумный фол. Aymen Souda грубо играет против соперника. Пострадал Родригес Джонатан
42'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Eduard Pap взял и забрал мяч на выходе
41'
Эначе Габриэль из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Ботосани
41'
Как он промахнулся? Aymen Souda имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
41'
Aymen Souda разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
Назначен штрафной. Пострадал Aymen Souda, его свалил Карабуэ Лоссеми.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
39'
39'
38'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
37'
Аммари Нажиб мяч отрикошетил от ворот
37'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
36'
Aymen Souda пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
35'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Г О О О О Л Янку Габриэль закручивает штрафной в сетку! Великолепно
32'
Хольцманн Марсель из команды Ботосани толкнул локтем оппонента. Это Эначе Габриэль заработал фол
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Ботосани
30'
Эначе Габриэль из команды Дунари Кэлераши делает неудачный навес.
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Карабуэ Лоссеми
28'
Ботосани контролирует мяч.
27'
Судья сигнализирует, что Роман Михай V из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Бен-Джемия Селим
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Роман Михай V наказан за толчок Срджан Лучин
25'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
25'
Georgian Honciu наказан за толчок Хольцманн Марсель
25'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Буш Лауренциу пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Назначен штрафной. Пострадал Патаке Андрей, его свалил Aymen Souda.
23'
23'
Буш Лауренциу из команды Ботосани подал угловой слева.
22'
Lorand Levente Fulop из команды Ботосани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Срджан Лучин из команды Дунари Кэлераши.
21'
Ботосани начинает контратаку
21'
Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Родригес Джонатан из команды Ботосани играет слишком грубо. Янку Габриэль оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
19'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Дунари Кэлераши контролирует мяч.
18'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Aymen Souda нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.
15'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Эначе Габриэль из команды Дунари Кэлераши навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Роман Михай V из команды Ботосани играет слишком грубо. Срджан Лучин оказался на газоне.
12'
Aymen Souda пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
11'
Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
10'
Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Роман Михай V наказан за толчок Aymen Souda
8'
Карабуэ Лоссеми сделал результативную передачу.
8'
ГОЛ! - Буш Лауренциу из команды Ботосани наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
7'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани делает пас партнеру.
7'
Буш Лауренциу из команды Ботосани делает пас партнеру.
6'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
5'
Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
3'
Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Янку Габриэль
2'
Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Буш Лауренциу из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
1'
Ботосани контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ботосани начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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