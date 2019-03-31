Стадион: Конкордия
1:2
Конец матча
3' Желтая карточкаБэрбояну Штефан
12' Желтая карточкаИванович Петре
0:1
28' ГолRicardinho XI
31' Желтая карточкаГоробцов Николас
55' Желтая карточкаAndrei Marc
56' Желтая карточкаБалаур Ионуц
59' Желтая карточкаРопотан Адриан
70' Желтая карточкаРэуцэ Александру
73' Желтая карточкаGhislain Guessan
0:2
75' ГолGabriel Deac
1:2
77' ГолМусса Софьен
90' Желтая карточкаМусса Софьен
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Волунтари вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
95'
94'
Mihai Capatana из команды Волунтари играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
94'
Глупую желтую получил Мусса Софьен за то, что отбил ногой мяч после свистка
94'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Ricardinho оказался на газоне.
92'
92'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Удар от ворот произведет Волунтари
90'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
89'
89'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Волунтари
87'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Матч возобновлен
86'
Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Хорошую попытку сделал Ghislain Guessan. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Ghislain Guessan нанес удар головой, но Ватка Космин спокойно отбил мяч.
85'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
85'
84'
84'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
84'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
84'
Gabriel Deac не смог попасть в створ ударом издали
84'
Плохо сыграл Mihai Capatana - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Thaer Bawab нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
Gabriel Deac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
82'
Горобцов Николас мяч отрикошетил от ворот
82'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Волунтари
81'
Иванович Петре не смог попасть в створ ударом издали
80'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Тактическая замена. Рэуцэ Александру уходит с поля и его заменяет Mihai Capatana
78'
Рэуцэ Александру наказан за толчок Горобцов Николас
77'
Razvan Gradinaru сделал результативную передачу.
77'
ГОООООЛ - Мусса Софьен Kонкордия Чяйна забивает ударом головой
77'
Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Мейра Жоау уходит с поля и его заменяет Razvan Gradinaru
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Г О О О О Л - Gabriel Deac забивает!
75'
Отличные скиллы показывает Gabriel Deac, обводя своих соперников
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
74'
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
73'
Ghislain Guessan получил желтую карточку от судьи
72'
Ghislain Guessan наказан за толчок Синьорелли Франко
72'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
72'
72'
72'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
71'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
71'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
71'
70'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Рэуцэ Александру грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Radu
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Балаур Ионуц пострадал.
69'
69'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Мусса Софьен наказан за толчок Балаур Ионуц
68'
Как он промахнулся? Гадзе Ричард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Отличные скиллы показывает Гадзе Ричард, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Волунтари
67'
Шанс! Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна пробил головой, но мимо
66'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
66'
Мусса Софьен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ватка Космин перевел мяч на угловой.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Судья сигнализирует, что Влад Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
65'
65'
Бентаиба Кадамуро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
64'
Хорошую попытку сделал Thaer Bawab. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тудорие Александру наказан за толчок Andrei Marc
62'
Хорошую попытку сделал Горобцов Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
62'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
61'
61'
Волунтари контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
59'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна толкнул локтем оппонента. Это Ледуни Аисса заработал фол
59'
Удар от ворот произведет Волунтари
59'
Горобцов Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Хорошую попытку сделал Бентаиба Кадамуро. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
58'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает передачу одноклубнику.
57'
57'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
56'
Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи
56'
Ледуни Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
55'
Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
54'
Тудорие Александру нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
52'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
52'
Тудорие Александру не смог попасть в створ ударом издали
51'
Ricardinho наказан за толчок Andrei Radu
51'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
51'
Как он промахнулся? Тудорие Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Ледуни Аисса имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
51'
50'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
49'
Andrei Marc наказан за толчок Тудорие Александру
48'
Мусса Софьен наказан за толчок Ricardinho
48'
48'
47'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
47'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
46'
Тактическая замена. Бэрбояну Штефан уходит с поля и его заменяет Ропотан Адриан
46'
Ледуни Аисса делает скидку к воротам
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ледуни Аисса и Гадзе Ричард из команды Волунтари.
46'
Ходорогя Роберт получил травму и заменен. Балаур Ионуц выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
46'
Ледуни Аисса из команды Волунтари навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
45'
Ghislain Guessan нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
44'
44'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
44'
Мусса Софьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ледуни Аисса из команды Волунтари подал угловой слева.
43'
43'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
42'
41'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна забрасывает мяч в штрафную.
41'
Синьорелли Франко из команды Волунтари в офсайде
41'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
41'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с правого угла.
40'
40'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Отличные скиллы показывает Thaer Bawab, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Волунтари контролирует мяч.
38'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
36'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна толкнул локтем оппонента. Это Рэуцэ Александру заработал фол
36'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Ghislain Guessan наказан за толчок Армаш Игорь
35'
34'
Ion Gheorghe пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
33'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Волунтари
32'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
32'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Thaer Bawab пострадал.
32'
31'
31'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
31'
Горобцов Николас наказан за толчок Ледуни Аисса
30'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
30'
Мусса Софьен наказан за толчок Ходорогя Роберт
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
28'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Ricardinho из команды Волунтари переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
28'
Синьорелли Франко из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
28'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
28'
28'
28'
Мусса Софьен возвращается на поле.
27'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Мусса Софьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Мусса Софьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
25'
Ricardinho не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Ricardinho, обводя своих соперников
25'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
24'
23'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
23'
23'
23'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
22'
Армаш Игорь из команды Волунтари нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
Ледуни Аисса из команды Волунтари подал угловой справа.
21'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Тудорие Александру из команды Волунтари отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Гадзе Ричард пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
20'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Илоки Жюль получил травму и заменен. Ghislain Guessan выходит на поле.
19'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
19'
Ion Gheorghe не смог попасть в створ ударом издали
19'
Тудорие Александру из команды Волунтари в офсайде
18'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
17'
Влад Александру из команды Волунтари подал угловой справа.
17'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
17'
Ватка Космин не дал случится голу! Мусса Софьен должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
16'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Ходорогя Роберт ошибается в защите.
16'
Судья сигнализирует, что Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
15'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
15'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Гадзе Ричард, обводя своих соперников
14'
14'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
14'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
13'
13'
Назначен штрафной. Пострадал Ion Gheorghe, его свалил Andrei Marc.
12'
Иванович Петре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
12'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
11'
Волунтари контролирует мяч.
11'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Мусса Софьен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
10'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
9'
Ледуни Аисса пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
8'
Илоки Жюль наказан за толчок Гадзе Ричард
7'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
7'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
6'
Ледуни Аисса наказан за толчок Andrei Marc
6'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Безумный фол. Горобцов Николас грубо играет против соперника. Пострадал Ледуни Аисса
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Мусса Софьен задерживает мяч рукой
5'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Ricardinho выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Бэрбояну Штефан получил желтую карточку от судьи
3'
Бэрбояну Штефан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
3'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
2'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
2'
Волунтари контролирует мяч.
1'
Хорошую попытку сделал Мусса Софьен. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
ШАНС! Мусса Софьен вышел один-на-один с голкипером...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Kонкордия Чяйна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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