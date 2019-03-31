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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
1:2
Конец матча
Волунтари
0'
3' Желтая карточка
Бэрбояну Штефан
12' Желтая карточка
Иванович Петре
0:1
28' Гол
Ricardinho XI
31' Желтая карточка
Горобцов Николас
55' Желтая карточка
Andrei Marc
56' Желтая карточка
Балаур Ионуц
59' Желтая карточка
Ропотан Адриан
70' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
73' Желтая карточка
Ghislain Guessan
0:2
75' Гол
Gabriel Deac
1:2
77' Гол
Мусса Софьен
90' Желтая карточка
Мусса Софьен
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Волунтари вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Mihai Capatana из команды Волунтари играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
Желтая карточка
94'
Глупую желтую получил Мусса Софьен за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
94'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Ricardinho оказался на газоне.
92'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
92'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
92'
Синьорелли Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
91'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Удар от ворот произведет Волунтари
90'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Иванович Петре нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
89'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Волунтари
87'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Хорошую попытку сделал Ghislain Guessan. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна делает передачу одноклубнику.
85'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Ghislain Guessan нанес удар головой, но Ватка Космин спокойно отбил мяч.
85'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
85'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
84'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
84'
Gabriel Deac не смог попасть в створ ударом издали
84'
Плохо сыграл Mihai Capatana - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Thaer Bawab нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Иванович Петре нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Gabriel Deac выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
82'
Горобцов Николас мяч отрикошетил от ворот
82'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
82'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Волунтари
81'
Иванович Петре не смог попасть в створ ударом издали
80'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Тактическая замена. Рэуцэ Александру уходит с поля и его заменяет Mihai Capatana
77'
Razvan Gradinaru сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГОООООЛ - Мусса Софьен Kонкордия Чяйна забивает ударом головой
77'
Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Мейра Жоау уходит с поля и его заменяет Razvan Gradinaru
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Gabriel Deac забивает!
75'
Отличные скиллы показывает Gabriel Deac, обводя своих соперников
75'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Гадзе Ричард уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
Желтая карточка
73'
Ghislain Guessan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Ghislain Guessan наказан за толчок Синьорелли Франко
72'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
72'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
72'
Ватка Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
71'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
71'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Рэуцэ Александру грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Radu
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
70'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Балаур Ионуц пострадал.
69'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
69'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
68'
Мусса Софьен наказан за толчок Балаур Ионуц
68'
Как он промахнулся? Гадзе Ричард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Отличные скиллы показывает Гадзе Ричард, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Волунтари
67'
Шанс! Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой слева.
66'
Мусса Софьен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ватка Космин перевел мяч на угловой.
66'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Влад Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
65'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бентаиба Кадамуро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
64'
Хорошую попытку сделал Thaer Bawab. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Тудорие Александру наказан за толчок Andrei Marc
62'
Хорошую попытку сделал Горобцов Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
61'
Волунтари контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
59'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна толкнул локтем оппонента. Это Ледуни Аисса заработал фол
59'
Удар от ворот произведет Волунтари
Угловой
59'
Горобцов Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Хорошую попытку сделал Бентаиба Кадамуро. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
58'
Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна делает передачу одноклубнику.
57'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
Желтая карточка
56'
Балаур Ионуц получил желтую карточку от судьи
56'
Ледуни Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
Травма, повреждение
55'
Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
55'
Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
54'
Тудорие Александру нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
52'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
52'
Тудорие Александру не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
51'
Ricardinho наказан за толчок Andrei Radu
51'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
51'
Как он промахнулся? Тудорие Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Ледуни Аисса имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
51'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
50'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
Фол, нарушение
49'
Andrei Marc наказан за толчок Тудорие Александру
Фол, нарушение
48'
Мусса Софьен наказан за толчок Ricardinho
48'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
48'
Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
47'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
46'
Тактическая замена. Бэрбояну Штефан уходит с поля и его заменяет Ропотан Адриан
46'
Ледуни Аисса делает скидку к воротам
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ледуни Аисса и Гадзе Ричард из команды Волунтари.
46'
Ходорогя Роберт получил травму и заменен. Балаур Ионуц выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
46'
Ледуни Аисса из команды Волунтари навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Офсайд
45'
Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
45'
Ghislain Guessan нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
Иванович Петре нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
44'
Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
44'
Мусса Софьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Ледуни Аисса из команды Волунтари подал угловой слева.
43'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ледуни Аисса из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
43'
Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Тудорие Александру
42'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
41'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
41'
Синьорелли Франко из команды Волунтари в офсайде
41'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Ion Gheorghe из команды Волунтари разыграл угловой с правого угла.
40'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Отличные скиллы показывает Thaer Bawab, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Ледуни Аисса оказался на газоне.
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
36'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна толкнул локтем оппонента. Это Рэуцэ Александру заработал фол
36'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
35'
Ghislain Guessan наказан за толчок Армаш Игорь
35'
Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
34'
Ion Gheorghe пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
33'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Гадзе Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Волунтари имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Волунтари
32'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
32'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Thaer Bawab пострадал.
32'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Горобцов Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Горобцов Николас наказан за толчок Ледуни Аисса
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
Фол, нарушение
30'
Мусса Софьен наказан за толчок Ходорогя Роберт
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
28'
Тудорие Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Ricardinho из команды Волунтари переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает пас партнеру.
28'
Синьорелли Франко из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
28'
Рэуцэ Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
28'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
28'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
28'
Мусса Софьен возвращается на поле.
27'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Мусса Софьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Мусса Софьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
25'
Ricardinho не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Ricardinho, обводя своих соперников
25'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
24'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Гадзе Ричард
23'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
23'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Ion Gheorghe из команды Волунтари подал угловой слева.
22'
Армаш Игорь из команды Волунтари нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
22'
Ледуни Аисса из команды Волунтари подал угловой справа.
21'
Ion Gheorghe из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Тудорие Александру из команды Волунтари отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Гадзе Ричард пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
20'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Илоки Жюль получил травму и заменен. Ghislain Guessan выходит на поле.
19'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
19'
Ion Gheorghe не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
19'
Тудорие Александру из команды Волунтари в офсайде
18'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Влад Александру из команды Волунтари подал угловой справа.
17'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гадзе Ричард из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
17'
Ватка Космин не дал случится голу! Мусса Софьен должен был забивать, но Ватка Космин сделал отличный сейв
16'
Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Ходорогя Роберт ошибается в защите.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
15'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
15'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Гадзе Ричард, обводя своих соперников
14'
Ватка Космин взял и забрал мяч на выходе
14'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
14'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
13'
Влад Александру из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Ion Gheorghe, его свалил Andrei Marc.
Желтая карточка
12'
Иванович Петре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
12'
Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Рэуцэ Александру оказался на газоне.
11'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Тудорие Александру из команды Волунтари играет слишком грубо. Мусса Софьен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Влад Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
9'
Ледуни Аисса пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
Фол, нарушение
8'
Илоки Жюль наказан за толчок Гадзе Ричард
7'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
7'
Гадзе Ричард не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
6'
Ледуни Аисса наказан за толчок Andrei Marc
6'
Ледуни Аисса из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Горобцов Николас грубо играет против соперника. Пострадал Ледуни Аисса
6'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
5'
Мусса Софьен задерживает мяч рукой
5'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Ricardinho выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
4'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
3'
Бэрбояну Штефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Бэрбояну Штефан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
3'
Илоки Жюль из команды Kонкордия Чяйна сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
2'
Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
2'
Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
2'
Волунтари контролирует мяч.
1'
Хорошую попытку сделал Мусса Софьен. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
ШАНС! Мусса Софьен вышел один-на-один с голкипером...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Kонкордия Чяйна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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