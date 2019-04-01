Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:0
Конец матча
12' Желтая карточкаAndrei Artean
14' Желтая карточкаAdrian Rus
39' Желтая карточкаВиера Усман
43' Желтая карточкаAlexandru Matan
45' Желтая карточкаGabriel Moura
50' Желтая карточкаBryan Nouvier
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Аким Влад пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Безумный фол. Nicolae Carnat грубо играет против соперника. Пострадал Касап Карлос
93'
93'
Касап Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кюйперс Бас
92'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Касап Карлос
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Тандия Ибраима наказан за толчок Paul Iacob
89'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Сепси контролирует мяч.
88'
Хорошую попытку сделал Istvan Fulop. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Тандия Ибраима из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Удар от ворот произведет Сепси
87'
Штрафной исполнил Касап Карлос, после его удара Roland Niczuly сделал классный сейв. Угловой
86'
Судья сигнализирует, что Istvan Fulop из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Andrei Tircoveanu
86'
Nicolae Carnat выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Dylan Flores наказан за толчок Младен Себастьян
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
ШАНС! Istvan Fulop нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Nicolae Carnat из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе
83'
Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Alexi Paul Pitu из команды Вииторул Константа в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
82'
Dylan Flores из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Плохо сыграл Paul Iacob - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Вииторул Константа контролирует мяч.
80'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Dylan Flores из команды Сепси делает пас партнеру.
79'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
79'
Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
79'
Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе
79'
78'
Удар от ворот произведет Сепси
77'
Тактическая замена. Ривалдиньо уходит с поля и его заменяет Alexi Paul Pitu
77'
Nicolae Carnat из команды Сепси играет слишком грубо. Кюйперс Бас оказался на газоне.
77'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
75'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
74'
Тактическая замена. Bryan Nouvier уходит с поля и его заменяет Nicolae Carnat
74'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
74'
Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
73'
Удар от ворот произведет Сепси
73'
Andrei Tircoveanu не смог попасть в створ ударом издали
72'
Шанс! Ривалдиньо из команды Вииторул Константа пробил головой, но мимо
72'
Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
72'
Кюйперс Бас из команды Вииторул Константа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Andrei Tircoveanu
71'
70'
Удар от ворот произведет Сепси
70'
Тактическая замена. Эрик III уходит с поля и его заменяет Andrei Tircoveanu
70'
Эрик III нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
70'
Младен Себастьян из команды Вииторул Константа делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Сепси контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
68'
Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
68'
Dylan Flores из команды Сепси делает пас партнеру.
68'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
68'
67'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Adrian Rus получил травму и заменен. Istvan Fulop выходит на поле.
66'
Сепси контролирует мяч.
66'
Судья сигнализирует, что Чобану Андрей из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Adrian Rus из команды Сепси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
64'
Вииторул Константа имеет хороший шанс забить.
63'
Вииторул Константа контролирует мяч.
63'
Тандия Ибраима из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Dylan Flores из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Эрик III наказан за толчок Карницкий Александр
62'
Ривалдиньо из команды Вииторул Константа в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
61'
Gabriel Moura из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
61'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
60'
Тандия Ибраима нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
60'
Florin Stefan из команды Сепси делает пас партнеру.
60'
Тандия Ибраима из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Тандия Ибраима из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Кюйперс Бас задерживает мяч рукой
59'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Ривалдиньо из команды Вииторул Константа в офсайде
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эрик III и Ривалдиньо из команды Вииторул Константа.
57'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Эрик III
57'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
56'
Отличные скиллы показывает Кюйперс Бас, обводя своих соперников
56'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Судья сигнализирует, что George Ganea из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
55'
Касап Карлос из команды Вииторул Константа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Удар от ворот произведет Сепси
55'
Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали
54'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
54'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Тандия Ибраима из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
Виера Усман ошибается в защите.
54'
54'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
51'
Эрик III из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
51'
Ривалдиньо наказан за толчок Gabriel Moura
50'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Bryan Nouvier получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Аким Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
50'
Dylan Flores из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Васвари Габриэл из команды Сепси делает пас партнеру.
49'
Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
49'
Удар от ворот произведет Сепси
49'
Кюйперс Бас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Отличные скиллы показывает Кюйперс Бас, обводя своих соперников
48'
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Эрик III
47'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Чобану Андрей
46'
Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Paul Iacob
46'
46'
Тактическая замена. Alexandru Matan уходит с поля и его заменяет George Ganea
46'
Тактическая замена. Велев Стефан уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
47'
47'
46'
Gabriel Moura совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Gabriel Moura из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Alexandru Matan заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Карницкий Александр из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
45'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Gabriel Moura из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Тандия Ибраима из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Alexandru Matan получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Судья сигнализирует, что Эрик III из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
43'
Ривалдиньо из команды Вииторул Константа делает пас партнеру.
42'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Adrian Rus наказан за толчок Alexandru Matan
41'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
41'
Gabriel Moura не смог попасть в створ ударом издали
41'
Andrei Artean выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
40'
Аким Влад из команды Вииторул Константа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Виера Усман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Виера Усман грубо играет против соперника. Пострадал Ривалдиньо
39'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Gabriel Moura наказан за толчок Кюйперс Бас
38'
Gabriel Moura из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Касап Карлос
37'
Удар от ворот произведет Сепси
37'
Чобану Андрей из команды Вииторул Константа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Ривалдиньо из команды Вииторул Константа делает передачу одноклубнику.
36'
Тандия Ибраима наказан за толчок Andrei Artean
36'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ривалдиньо
34'
Florin Stefan из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Судья сигнализирует, что Эрик III из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
33'
33'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
32'
Касап Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
31'
Bryan Nouvier мяч отрикошетил от ворот
31'
Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
30'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Andrei Artean выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Bryan Nouvier из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
28'
Выглядело как неплохой момент. Florin Stefan из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
28'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Эрик III из команды Вииторул Константа подал угловой слева.
27'
Аким Влад мяч отрикошетил от ворот
27'
26'
Виера Усман наказан за толчок Ривалдиньо
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Судья сигнализирует, что Касап Карлос из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
24'
Удар от ворот произведет Сепси
24'
Чобану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
23'
Судья сигнализирует, что Виера Усман из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ривалдиньо
22'
Вииторул Константа контролирует мяч.
21'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
21'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Ривалдиньо. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Удар от ворот произведет Сепси
19'
Эрик III нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Касап Карлос
18'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вииторул Константа контролирует мяч.
16'
Тандия Ибраима возвращается на поле.
15'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
Ривалдиньо из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Adrian Rus совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
14'
Безумный фол. Adrian Rus грубо играет против соперника. Пострадал Ривалдиньо
14'
Adrian Rus пробил со штрафного прямо в стенку
14'
Матч возобновлен
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Тандия Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Тандия Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Andrei Artean совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
12'
Безумный фол. Andrei Artean грубо играет против соперника. Пострадал Тандия Ибраима
12'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
12'
Alexandru Matan из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Alexandru Matan из команды Вииторул Константа отправил кросс в штрафную...
11'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Касап Карлос
10'
Удар от ворот произведет Вииторул Константа
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
ШАНС! Adrian Rus нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
10'
Тандия Ибраима из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
9'
Карницкий Александр мяч отрикошетил от ворот
9'
Судья сигнализирует, что Касап Карлос из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
8'
Удар от ворот произведет Сепси
8'
Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали
7'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сепси
7'
Alexandru Matan нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Касап Карлос из команды Вииторул Константа делает отличный кросс...
6'
Florin Stefan из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Вииторул Константа контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Судья сигнализирует, что Чобану Андрей из команды Вииторул Константа поставил подножку. Пострадал Карницкий Александр
4'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
3'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Младен Себастьян из команды Вииторул Константа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
2'
Andrei Artean из команды Вииторул Константа забрасывает мяч в штрафную.
1'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Вииторул Константа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сепси начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Кубок Азиатской конфедерации (Группа C)
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Итог 1 Альмир Искаков 1 Сергей Бощук Итог 2 Алексей Торопацкий 0 Талгат Мамаев Итог 1 Кирилл Отрадных 2 Наталья Москаленко Итог 3 Виталий Пархоменко 1 Кирилл Норкин Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Вячеслав Мурзиков Итог 2 Кирилл Закатченко 0 Иван Цапкин Итог 2 Ефим Петренко 2 Игорь Курочкин Итог 4 Юрий Нестеренко 1 Мечислав Правдолюбов Итог 3 Геннадий Щитнев 3 Андрей Сергиенко Итог 3 Борис Метелецкий 0 Николай Сербул Итог 1 Василий Чиж 2 Борис Фёдоров Итог 3 Михаил Кабцан 4 Максим Пульман Итог 2 Дмитрий Бощук 1 Илья Здоровяк Итог 3 Джамал Султанов 2 Владимир Кононов Итог 2 Максим Помазков 4 Вадим Плаксин Итог 4 Даниил Гонтарь 1 Олег Куликов Итог 2 Олег Греков 1 Тимофей Смирнов Итог 1 Александр Голуб 4 Асхар Шушанян Итог 3 Евгений Банмиллер 5 Пётр Конев Итог 3 Владимир Чукин 2 Сергей Прокофьев Итог 1 Константин Граб 4 Антон Иванов Итог 2 Артём Харчевников 0 Василий Кузнецов Итог 1 Альберт Стулов 1 Вячеслав Козырев Итог 3 Светлана Светлая 5 Алексей Лепин Итог 0 Евгений Костин 1 Динара Соболева Итог 2 Ольга Крипак 2 Никита Михалёнок Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Лилия Кусткова Итог 4 Дмитрий Федосов 2 Максут Азизов Итог 3 Андрей Повойкин 2 Северин Ковальский Итог 3 Андрей Помазков 4 Виктор Овчинников Итог 2 Артур Магомедов 1 Илона Белобородова Итог 4 Григорий Фетисов 2 Андрей Федуняк Итог 2 Вячеслав Черненков 1 Михаил Гордеев Итог 0 Дмитрий Кушнеров 4 Антип Лазарев Итог 2 Виталий Мельник 3 Роман Кулебякин Итог 1 Алексей Беляев 2 Александр Крипак Итог 0 Роман Метлицкий 3 Юрий Богачёв Итог 2 Дмитрий Щурко 2 Михаил Крипак Итог 0 Алексей Антоненко 0 Евгений Попов Итог 3 Вадим Ухов 3 Александр Кузнецов
Норвегия: Типпелиген
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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