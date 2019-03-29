Стадион: Центральный стадион Динамо Зрители: 15400
2:0
Конец матча
7' Желтая карточкаНистор Дан
1:0
12' ГолМонтини Маттиа
2:0
15' ГолКлимавичюс Линас
23' Желтая карточкаCatalin Parvulescu
38' Желтая карточкаDeian Sorescu
49' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
70' Желтая карточкаДюссо Дамьен
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 15400 болельщиков
93'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх в офсайде
91'
Лендрич Иван из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
90'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Удар от ворот произведет Херманштадт
88'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
86'
Судья сигнализирует, что Claudiu Pamfile из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Дюссо Дамьен
86'
Алийи Насер из команды Динамо Бх навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
85'
Лендрич Иван не смог попасть в створ ударом издали
85'
Хорошую попытку сделал Папацоглу Афанассиос. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Нистор Дан уходит с поля и его заменяет Ricardo Grigore
84'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Н'Диайе Мамату и Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх.
83'
Claudiu Pamfile бьет со штрафного в створ, но Манданда Парфе держит все под контролем
82'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Лендрич Иван
82'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
82'
Лендрич Иван из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
81'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт разыграл угловой с правого угла.
81'
Язвич Филип из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Айт-Атмане Рашид
80'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Daniel Tatar заработал фол
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Херманштадт контролирует мяч.
78'
Claudiu Pamfile наказан за толчок Н'Диайе Мамату
78'
Удар от ворот произведет Херманштадт
77'
77'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
75'
Тактическая замена. Оффенбахер Даниэль уходит с поля и его заменяет Лендрич Иван
75'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
74'
Нистор Дан из команды Динамо Бх делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
72'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
71'
Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Claudiu Pamfile навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Дюссо Дамьен получил желтую карточку от судьи
70'
Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Юхвель Тсуму оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Херманштадт
69'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Claudiu Pamfile
69'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
67'
67'
Язвич Филип из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Херманштадт
66'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
66'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Razvan Dalbea
66'
66'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
65'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
63'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
62'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
61'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Razvan Dalbea заработал фол
61'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Оффенбахер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Stefan Blanaru заработал фол
59'
Хорошую попытку сделал Язвич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Отличные скиллы показывает Язвич Филип, обводя своих соперников
58'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мэцел Александру из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
58'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мэцел Александру из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
57'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
56'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
56'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Ionut Stoica из команды Херманштадт ударил по воротам головой, мяч срикошетил, а голкипер отбил.
55'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт подал угловой справа.
54'
Мэцел Александру из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Херманштадт контролирует мяч.
53'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Deian Sorescu нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Catalin Parvulescu
51'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Petrisor Petrescu наказан за толчок Алийи Насер
51'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Удар от ворот произведет Херманштадт
50'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
49'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
49'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Дюссо Дамьен заработал фол
48'
Херманштадт контролирует мяч.
48'
48'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Оффенбахер Даниэль, но отличный сейв сделал Манданда Парфе. Угловой.
47'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
46'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Херманштадт контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
47'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
47'
Зенке Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Catalin Parvulescu заработал фол
46'
Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Хорошую попытку сделал Зенке Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Удар от ворот произведет Херманштадт
44'
Deian Sorescu не смог попасть в створ ударом издали
44'
Отличные скиллы показывает Монтини Маттиа, обводя своих соперников
43'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Херманштадт контролирует мяч.
42'
41'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Папацоглу Афанассиос
40'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Язвич Филип наказан за толчок Монтини Маттиа
39'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Deian Sorescu получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Мэцел Александру
37'
Зенке Симон из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Daniel Tatar заработал фол
37'
36'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт забрасывает мяч в штрафную.
36'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Toma Niga все равно смог отбить мяч.
36'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
35'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
34'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Юхвель Тсуму оказался на газоне.
34'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Razvan Dalbea из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Манданда Парфе заработал фол
33'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
32'
Близко! Оффенбахер Даниэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
32'
Динамо Бх контролирует мяч.
31'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Razvan Dalbea заработал фол
31'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
30'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Зенке Симон из команды Динамо Бх в офсайде
29'
Херманштадт контролирует мяч.
28'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
28'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
27'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Херманштадт контролирует мяч.
24'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Мэцел Александру оказался на газоне.
24'
Нистор Дан бьет со штрафного в створ, но Toma Niga держит все под контролем
23'
Catalin Parvulescu получил желтую карточку от судьи
23'
Catalin Parvulescu наказан за толчок Deian Sorescu
22'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Тактическая замена. Миюшкович Неманья уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru
22'
Удар от ворот произведет Херманштадт
22'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
21'
Зенке Симон из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
21'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх в офсайде
17'
Динамо Бх контролирует мяч.
15'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Климавичюс Линас Динамо Бх забивает ударом головой
15'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой слева.
15'
Нистор Дан пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Судья сигнализирует, что Catalin Parvulescu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
12'
Deian Sorescu сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О О О Л - Монтини Маттиа из команды Динамо Бх с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
12'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
12'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Папацоглу Афанассиос и попал в каркас ворот!
11'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
11'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Зенке Симон из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Херманштадт контролирует мяч.
9'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
8'
Оффенбахер Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
7'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
7'
Мэцел Александру из команды Херманштадт играет слишком грубо. Deian Sorescu оказался на газоне.
6'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
6'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
5'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт подал угловой справа.
4'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Динамо Бх контролирует мяч.
3'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Херманштадт
2'
Миюшкович Неманья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Климавичюс Линас
1'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бх начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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