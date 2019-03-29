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  4. Румыния
  5. Лига 1. Группа Б
2018-2019
Стадион: Зрители: 15400
Динамо Бухарест
2:0
Конец матча
Германнштадт
0'
7' Желтая карточка
Нистор Дан
1:0
12' Гол
Монтини Маттиа
2:0
15' Гол
Климавичюс Линас
23' Желтая карточка
Catalin Parvulescu
38' Желтая карточка
Deian Sorescu
49' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
70' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
90'+4
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 15400 болельщиков
93'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
91'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх в офсайде
91'
Лендрич Иван из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
90'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Удар от ворот произведет Херманштадт
88'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
86'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх в офсайде
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Claudiu Pamfile из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Дюссо Дамьен
86'
Алийи Насер из команды Динамо Бх навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
85'
Лендрич Иван не смог попасть в створ ударом издали
85'
Хорошую попытку сделал Папацоглу Афанассиос. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Нистор Дан уходит с поля и его заменяет Ricardo Grigore
84'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Н'Диайе Мамату и Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх.
83'
Claudiu Pamfile бьет со штрафного в створ, но Манданда Парфе держит все под контролем
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Лендрич Иван
82'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
82'
Лендрич Иван из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт разыграл угловой с правого угла.
81'
Язвич Филип из команды Херманштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Айт-Атмане Рашид
Фол, нарушение
80'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Daniel Tatar заработал фол
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Херманштадт контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Claudiu Pamfile наказан за толчок Н'Диайе Мамату
78'
Удар от ворот произведет Херманштадт
Офсайд
77'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх в офсайде
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Н'Диайе Мамату
75'
Тактическая замена. Оффенбахер Даниэль уходит с поля и его заменяет Лендрич Иван
75'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Юхвель Тсуму из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
74'
Нистор Дан из команды Динамо Бх делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Claudiu Pamfile из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
71'
Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Claudiu Pamfile навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Дюссо Дамьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Юхвель Тсуму оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Херманштадт
69'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Claudiu Pamfile
69'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
67'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Язвич Филип из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Херманштадт
66'
Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Razvan Dalbea
66'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
63'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
Офсайд
62'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
Фол, нарушение
61'
Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Razvan Dalbea заработал фол
61'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Оффенбахер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
60'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Stefan Blanaru заработал фол
59'
Хорошую попытку сделал Язвич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Отличные скиллы показывает Язвич Филип, обводя своих соперников
58'
Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мэцел Александру из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
58'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мэцел Александру из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
57'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
56'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
55'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Ionut Stoica из команды Херманштадт ударил по воротам головой, мяч срикошетил, а голкипер отбил.
Угловой
55'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт подал угловой справа.
54'
Мэцел Александру из команды Херманштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Херманштадт контролирует мяч.
53'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Deian Sorescu нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Catalin Parvulescu
51'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Petrisor Petrescu наказан за толчок Алийи Насер
51'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Удар от ворот произведет Херманштадт
50'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
49'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Дюссо Дамьен заработал фол
48'
Херманштадт контролирует мяч.
48'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Оффенбахер Даниэль, но отличный сейв сделал Манданда Парфе. Угловой.
Офсайд
47'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
46'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Херманштадт контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Манданда Парфе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
47'
Зенке Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Catalin Parvulescu заработал фол
46'
Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Хорошую попытку сделал Зенке Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Удар от ворот произведет Херманштадт
44'
Deian Sorescu не смог попасть в створ ударом издали
44'
Отличные скиллы показывает Монтини Маттиа, обводя своих соперников
43'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Херманштадт контролирует мяч.
Офсайд
42'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх в офсайде
41'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Папацоглу Афанассиос
40'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
39'
Язвич Филип наказан за толчок Монтини Маттиа
39'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
38'
Deian Sorescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Deian Sorescu из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Мэцел Александру
Фол, нарушение
37'
Зенке Симон из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Daniel Tatar заработал фол
37'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт забрасывает мяч в штрафную.
36'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Toma Niga все равно смог отбить мяч.
36'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Филип Иоан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
Офсайд
35'
Stefan Blanaru из команды Херманштадт в офсайде
Фол, нарушение
34'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Юхвель Тсуму оказался на газоне.
34'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Razvan Dalbea из команды Херманштадт толкнул локтем оппонента. Это Манданда Парфе заработал фол
Угловой
33'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
32'
Близко! Оффенбахер Даниэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
32'
Динамо Бх контролирует мяч.
31'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Denis Ciobotariu из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Razvan Dalbea заработал фол
Угловой
31'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
30'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Климавичюс Линас из команды Динамо Бх сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
29'
Зенке Симон из команды Динамо Бх в офсайде
29'
Херманштадт контролирует мяч.
28'
Манданда Парфе взял и забрал мяч на выходе
28'
Daniel Tatar из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
27'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Херманштадт контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Мэцел Александру оказался на газоне.
24'
Нистор Дан бьет со штрафного в створ, но Toma Niga держит все под контролем
Желтая карточка
23'
Catalin Parvulescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Catalin Parvulescu наказан за толчок Deian Sorescu
22'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Тактическая замена. Миюшкович Неманья уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru
22'
Удар от ворот произведет Херманштадт
22'
Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
21'
Зенке Симон из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
21'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
21'
Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
20'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
18'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бх в офсайде
17'
Динамо Бх контролирует мяч.
15'
Нистор Дан сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Климавичюс Линас Динамо Бх забивает ударом головой
Угловой
15'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой слева.
15'
Нистор Дан пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Catalin Parvulescu из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Зенке Симон
12'
Deian Sorescu сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О О О Л - Монтини Маттиа из команды Динамо Бх с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
12'
Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
12'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Папацоглу Афанассиос и попал в каркас ворот!
11'
Petrisor Petrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
11'
Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Зенке Симон из команды Динамо Бх идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Херманштадт контролирует мяч.
9'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт подал угловой слева.
8'
Оффенбахер Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
7'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Юхвель Тсуму
Фол, нарушение
7'
Мэцел Александру из команды Херманштадт играет слишком грубо. Deian Sorescu оказался на газоне.
6'
Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Petrisor Petrescu из команды Херманштадт отправил кросс в штрафную...
6'
Херманштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Динамо Бх
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт подал угловой справа.
4'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Херманштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Динамо Бх контролирует мяч.
3'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Херманштадт
2'
Миюшкович Неманья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды Херманштадт поставил подножку. Пострадал Климавичюс Линас
1'
Оффенбахер Даниэль из команды Херманштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Бх начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







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