Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция

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Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляцияДо начала игры, которая состоится 15.03.2019, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.
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Франция: Лига 1
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Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
2Т 0 Кроули Таун 0 Мэнсфилд 90' 4 Моркам 2 Милтон Кинс Донс 86' 1 Стивенэйдж 0 Суиндон Таун 89' 0 Колчестер 3 Форест Грин Отл 0 Маклсфилд 0 Эксетер Сити 89' 3 Порт Вейл 0 Йовил Таун 2Т 1 Карлайл 2 Ноттс Каунти 86' 2 Линкольн Сити 0 Олдхэм Атлетик 90' 1 Нортгемптон 0 Ньюпорт 2Т 4 Транмер 1 Гримсби 2Т 0 Кембридж Юнайтед 0 Крю Александра
Англия: Национальная лига
88' 1 Барнет 1 Галифакс 90' 2 Хавант энд Уотерлувилл 0 Дагенем энд Редбридж 89' 1 Рексем 3 Барроу 87' 1 Олдершот 2 Лейтон Ориент 90' 1 Довер 1 Борэм Вуд 90' 0 Саттон 3 Брейнтри 2Т 4 Филд 2 Хартлпул 88' 3 Бромли 2 Честерфилд 88' 3 Эббсфлит 0 Мэйденхэд Юнайтед 2Т 1 Солихалл 0 Гейтсхед 83' 1 Истли 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
87' 0 Рочдейл 0 Оксфорд Юнайтед 82' 1 Уиком 3 Аккрингтон 90' 0 Барнсли 0 Сандерленд 87' 2 Чарльтон 1 Бёртон 88' 1 Плимут 1 Шрусбери Таун 90' 1 Уолсолл 3 Портсмут 2Т 1 Уимблдон 0 Питерборо Юнайтед 87' 0 Брэдфорд Сити 1 Лутон Таун 88' 0 Джиллингем 1 Бристоль Роверс 90' 4 Сканторп 1 Саутенд 87' 1 Блэкпул 1 Донкастер 87' 2 Ковентри 1 Флитвуд Таун
Аргентина: Примера Б
Венгрия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Италия: Серия C (Группа A)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа C)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа F)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа G)
Кубок Либертадорес (Группа 3)
Кубок Либертадорес (Группа 5)
Кубок Либертадорес (Группа 6)
Кубок Либертадорес (Группа 7)
Кубок Либертадорес (Группа 8)
Лига чемпионов АФК (Группа C)
Лига чемпионов АФК (Группа D)
Лига чемпионов АФК (Группа E)
Лига чемпионов АФК (Группа F)
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/4 финала)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (1/4 финала)
Польша: Кубок (1/4 финала)
Словакия: Кубок (1/4 финала)
Тунис: Лига 1
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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