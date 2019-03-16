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Стадион:
Середь
1:4
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
2' Гол
David Strelec
40' Желтая карточка
Мених Йозеф
0:2
42' Гол
Любичич Марин
45' Желтая карточка
Сухоцкий Артём
1:2
59' Гол
Лачны Милош
1:3
70' Гол в свои ворота
Bankole Adekuoroye
73' Желтая карточка
Adam Morong
76' Желтая карточка
Михалик Любомир
1:4
80' Гол
Шпорар Андраж
89' Желтая карточка
Рабиу Ибрахим
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Рабиу Ибрахим получил желтую карточку от судьи
86'
Слован Братислава делает замену. Моха Хадфи уходит с поля, а Boris Cmiljanic выходит на его замену.
86'
Середь делает замену. Баэс Альдо уходит с поля, а Kristian Lukacik выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
76'
Слован Братислава делает замену. David Strelec уходит с поля, а Ратао Рафаэл выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
75'
Середь делает замену. Adam Morong уходит с поля, а Шпехар Дино выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Adam Morong получил желтую карточку от судьи
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Bankole Adekuoroye уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
65'
Слован Братислава делает замену. Де Кампс Юри уходит с поля, а Рабиу Ибрахим выходит на его замену.
61'
Середь делает замену. Кузма Марек уходит с поля, а Filip Pankarican выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сухоцкий Артём получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Мених Йозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - David Strelec бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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