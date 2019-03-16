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Стадион:
Жилина
4:0
Конец матча
Земплин
0'
1:0
14' Гол
Кралик Мартин
33' Желтая карточка
Грич Якуб
46' Желтая карточка
Filip Balaj
60' Желтая карточка
Danil Beskorovainas
2:0
65' Гол
Filip Balaj
3:0
70' Гол
Мигалик Ярослав
73' Желтая карточка
Dominik Spiriak
4:0
73' Пенальти
Качер Мирослав
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Жилина делает замену. Мигалик Ярослав уходит с поля, а Шкварка Михал выходит на его замену.
75'
Жилина делает замену. Filip Balaj уходит с поля, а Robert Bozenik выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Качер Мирослав из команды Жилина забивает с точки!
Желтая карточка
73'
Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
70'
Земплин делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Matej Trusa выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
65'
Жилина делает замену. Томич Михал уходит с поля, а Jan Bernat выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Filip Balaj бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Danil Beskorovainas получил желтую карточку от судьи
55'
Земплин делает замену. Тункара Мамаду уходит с поля, а Sadam Sulley выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Filip Balaj получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кралик Мартин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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