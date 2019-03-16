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Стадион:
Подбрезова
1:1
Конец матча
Нитра
0'
15' Желтая карточка
Alexander Mojzis
28' Желтая карточка
Marius Charizopoulos
42' Желтая карточка
Niba MacDonald
1:0
43' Гол
Филип Хлоховски
55' Желтая карточка
Milos Simoncic
1:1
75' Пенальти
Вестеницки Томаш
81' Желтая карточка
Коня Томаш
82' Желтая карточка
Patrik Surnovsky
90' Желтая карточка
Branislav Pindroch
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бранислав Пиндроч получил желтую карточку от судьи
83'
Подбрезова делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Давид Леско выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Patrik Surnovsky получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Коня Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш из команды Нитра забивает с точки!
73'
Нитра делает замену. Биловски Фредерик уходит с поля, а Patrik Surnovsky выходит на его замену.
66'
Подбрезова делает замену. Филип Хлоховски уходит с поля, а Victor Olatunji выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Нитра делает замену. Штефанец Шимон уходит с поля, а Nemanja Sokovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Филип Хлоховски бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Niba MacDonald получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Alexander Mojzis получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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