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Стадион:
Злате Моравце
3:2
Второй тайм: 90+'
Сеница
0'
0:1
25' Гол
Дангубич Филип
28' Желтая карточка
Рихтарех Давид
1:1
30' Гол
Antonio Asanovic
35' Желтая карточка
Roberto Dias
2:1
36' Гол
Noe Achille Kwin Amban
60' Желтая карточка
Клапан Миховил-Ероним
62' Желтая карточка
Отрисал Эрик
68' Желтая карточка
Branislav Luptak
2:2
73' Гол
Кай Карлос
3:2
90' Гол
Vladimir Tkac
90'+3
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
75'
Злате Моравце делает замену. Jakub Svec уходит с поля, а Kresimir Kelez выходит на его замену.
75'
Сеница делает замену. Frank Castaneda уходит с поля, а Desire Segbe Azankpo выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Кай Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
66'
Сеница делает замену. Клапан Миховил-Ероним уходит с поля, а Sacha Petschi выходит на его замену.
62'
Злате Моравце делает замену. Рихтарех Давид уходит с поля, а Дуга Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Отрисал Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Клапан Миховил-Ероним получил желтую карточку от судьи
57'
Сеница делает замену. Дангубич Филип уходит с поля, а Jean Deretti выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Noe Achille Kwin Amban бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Roberto Dias получил желтую карточку от судьи
35'
Злате Моравце делает замену. Хомутов Владислав уходит с поля, а Vladimir Tkac выходит на его замену.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Antonio Asanovic бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Дангубич Филип бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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