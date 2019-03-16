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Стадион:
Тренчин
0:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
15' Желтая карточка
Adrian Slavik
27' Желтая карточка
Пекар Штефан
40' Желтая карточка
Паур Якуб
0:1
41' Гол
Слобода Антон
45' Желтая карточка
Абена Минти
83' Желтая карточка
Emeka Umeh
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Спартак Трнава делает замену. Маркоски Кире уходит с поля, а Дудл Вацлав выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Emeka Umeh получил желтую карточку от судьи
81'
Тренчин делает замену. Milan Corryn уходит с поля, а Шулек Мартин выходит на его замену.
71'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Philippe van Arnhem выходит на его замену.
70'
Спартак Трнава делает замену. Rafael Tavares уходит с поля, а Андрей Ловас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Тренчин делает замену. Квоцера Милан уходит с поля, а Рогульич Анте выходит на его замену.
Желтая карточка
45'
Абена Минти получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Слобода Антон бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Паур Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Пекар Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Adrian Slavik получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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