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2018-2019
Стадион:
Ружомберок
1:1
Конец матча
Жилина
0'
0:1
40' Гол
Слука Бранислав
42' Желтая карточка
Кесе Кристи
69' Желтая карточка
Масло Ян
85' Желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
88' Желтая карточка
Качер Мирослав
89' Желтая карточка
Слука Бранислав
1:1
90' Гол в свои ворота
Jan Minarik
90' Вторая желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
90' Желтая карточка
Чурма Матей
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Чурма Матей получил желтую карточку от судьи
90'
Ivan Santiago Diaz получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Jan Minarik уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
89'
Слука Бранислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Качер Мирослав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Ivan Santiago Diaz получил желтую карточку от судьи
84'
Жилина делает замену. Мигалик Ярослав уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
78'
Ружомберок делает замену. Костадинов Тихомир уходит с поля, а Единак Виктор выходит на его замену.
73'
Жилина делает замену. Filip Balaj уходит с поля, а Robert Bozenik выходит на его замену.
70'
Жилина делает замену. Шкварка Михал уходит с поля, а Томич Михал выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Масло Ян получил желтую карточку от судьи
65'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
59'
Ружомберок делает замену. Matus Kmet уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Слука Бранислав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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